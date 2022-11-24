«Чувствую себя свободным человеком». Наш игрок на ЧМ не испугался показать флаг России

Гаэль Ондуа – единственный футболист на чемпионате мира с российским паспортом. Долгое время он ждал приглашения в сборную России, а в марте 2022 года всё же принял предложение от камерунской федерации. В родную команду Ондуа звали давно, но присоединиться к ней и побороться за выход на ЧМ он решил только в этом году. С тех пор прошло восемь месяцев – Гаэль за это время регулярно вызывался на сборы, участвовал в играх и вот вышел на поле в Катаре.

«Чемпионат мира – мечта любого футболиста, – сказал Ондуа после матча со Швейцарией (0:1). – Внутри было волнение, потому что это пик нашей работы. Немного сомневался, но вышел на поле, и стало легче. Я много лет работал и стремился к этому. Если сейчас судьба подарила мне шанс участвовать в турнире, я могу только поблагодарить за это бога».

Ондуа вышел на поле в бутсах с российским и камерунским флагами – в знак того, что Россия для него значит очень многое.



«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? – сказал Гаэль. – Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь».

Гаэль Ондуа Фото: Maja Hitij — FIFA/FIFA via Getty Images

Были разговоры, что россиянин, который сейчас играет во Второй Бундеслиге, может перейти в один из российских клубов. До конкретики так и не дошло – по словам Ондуа, он отложил все решения до конца чемпионата мира.



«Из России действительно был интерес от больших клубов, но пока все мои мысли на чемпионате мира, – добавил он. – После этого посмотрим. Мечта любого футболиста – играть в большом статусном клубе. Для этого нужно работать, работать. Пахать, как у нас говорят! Я буду этим заниматься. Посмотрим, как будет после чемпионата мира».

Обсуждать Россию Ондуа есть с кем: в сборной он регулярно разговаривает с Самуэлем Это’О – общих тем у них немало.



«Мы с нашей легендой, Самуэлем Это’О, постоянно обсуждаем Россию! Оба играли в «Анжи», поэтому с ним постоянно есть тема для разговора. У него очень хорошие воспоминания о России, он очень уважает страну», – поделился Ондуа.