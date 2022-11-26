На ЧМ-2022 есть фанаты сборной России. Сколько стоит неделя в Катаре

В Катар, несмотря на отсутствие на турнире сборной России, приехали россияне – просто насладиться главным футбольным праздником четырёхлетия. Некоторые воспользовались компактностью турнира, о которой много говорилось ещё до старта, и решили посетить за один игровой день четыре матча из четырёх. И ФИФА, и Катар несколько раз подчёркивали, что такая возможность для чемпионата мира уникальна, хотя ради посещения всех игр за день придётся очень постараться.

Такие нашлись! Среди них – Михаил Шичков, который вместе с ещё четырьмя друзьями 24 ноября побывал на всех стадионах: «Эль-Джануб» (Швейцария – Камерун), «Эдьюкейшн Сити» (Уругвай – Южная Корея), «974» (Португалия – Гана) и «Эль-Байт» (Бразилия – Сербия).

Путь в Катар был долгим: сначала перелёт из Москвы в Стамбул, оттуда – в саудовский Дамам, дальше уже по земле до Дохи. Из всех возможных вариантов, как можно из России добраться на чемпионат мира, это один из самых бюджетных – прямые рейсы в оба конца на 20-е числа ноября стоили больше 35 тысяч рублей.

«Я изначально понимал, что чемпионат мира в Катаре будет «особенным»: здесь надо будет что-то придумать, чтобы развлечься, – делится Михаил. – Когда был чемпионат мира в России, я старался посещать все матчи по максимуму, несмотря на расстояния. А тут, когда всё происходит, по сути, в одном городе, да ещё и ФИФА бросает вызов (изначально говорилось, что можно будет посетить только два матча за день), хочется побывать сразу на четырёх играх, заодно закрыть восемь за неделю. Но в этом плане гораздо проще: можно ходить на два матча каждый день, и через четыре дня всё закрыто».

Российский болельщик Михаил Шичков (слева) на чемпионате мира в Катаре Фото: Из личного архива Михаила Шичкова

Главным вопросом был выбор дня, когда эту затею можно осуществить: несмотря на компактность, время в пути от одного стадиона до другого занимает от часа до двух. Иногда и больше, потому что на входе в метро регулярно собирается толпа, потому что людей запускают группами во избежание столпотворений уже внутри и в вагонах.

«Я заранее выбирал день, когда пробивать четыре матча, держа в голове, что с игрой на «Эль-Байте» где-нибудь посередине будет тяжко (это самый дальний стадион этого ЧМ. — Прим. «Чемпионата»), – продолжает Михаил. – Вот так совпало, что именно 24 ноября оказались почти подряд: две арены, матчи на которых проходили посередине дня, находятся вообще в часе езды друг от друга, из-за чего даже не пришлось уходить на десять минут раньше с трибуны».

Из-за логистики пришлось пропустить только второй тайм встречи Португалия – Гана, потому что болельщики хотели насладиться Бразилией и Сербией от начала до конца.

Билеты, по словам Михаила, купить было просто: об уловке с оформлением заказов с разных аккаунтов знают многие и успешно этим пользуются.

«С билетами мне то тут, то там помогали – даже достали билет четвёртой категории, которая доступна только местным, – рассказывает он. – Из-за этого общая сумма затрат значительно ниже, чем могла быть».

Вся поездка обошлась Михаилу примерно в $ 1000 – жил он вместе с другом в фанатской деревне, где ночь стоит $ 200 (то есть $ 100 на человека), ел, по его словам, не так уж часто, да и не в ресторанах, а в основном на стадионах. Передвигались везде бесплатно – на метро и в шаттлах.

«Стоило это стоптанных ног и одной мозоли, небольшого недоедания и мучений на жаре: в час дня было прям тяжело из-за палящего солнца. Сложно было только физически – шагать по жаре тяжело. В остальном всё получилось».