Какой сюрприз на ЧМ-2022! Аутсайдер рвётся в плей-офф

Сборным Туниса и Австралии изначально отводилась в Катаре участь аутсайдеров в компании пары фаворитов из Старого Света. 30-я и 38-я позиции в рейтинге ФИФА, всего один плей-офф ЧМ на двоих (у Австралии с Гусом — ещё не Ивановичем — Хиддинком в 2006-м) — предстартовые перспективы команд выглядели не слишком многообещающе. Но андердоги сразу показали характер. Африканцы спутали планы бронзовым призёрам Евро-2020, вырвав ничью в 1-м туре. Австралийцы же почти 20 минут вели в счёте в матче с чемпионами мира. Локальное, но всё-таки достижение.

Так или иначе, французам явно пришлось израсходовать на победу больше сил, чем они рассчитывали. Очный матч для команд Туниса и Австралии был, по сути, решающим: победитель оставался в гонке за европейцами, тогда как проигравший из неё практически выключался.

Ответственность за результат предсказуемо сковала команды. Полтайма соперники вообще играли практически без ворот. За первые 20 минут команды довели до ума всего две атаки: австралийский удар заблокировали защитники, а тунисский сам по себе вышел неточным.

Гол вроде бы не вытекал из логики предельно осторожной игры, но всё-таки случился на 23-й минуте. Австралийцы второй раз на турнире открыли счёт, причём сделали это очень красиво. В четыре передачи с одним рикошетом они довели мяч от своей штрафной до чужой, а точку в комбинации поставил форвард «Фаджиано Окаяма». Не слышали о таком? Ничего удивительного — это вторая лига Японии. 31-летний Митчелл Дюк, ловко пробив теменной частью головы, привёл в восторг жёлтые сектора стадиона «Эль-Джануб» и погрузил в уныние — красно-белые. В 1-м туре Крейг Гудвин из «Аделаиды Юнайтед» отличился сам, во втором — ассистировал партнёру.

Ситуация вынуждала африканцев активнее идти вперёд, но австралийцы грамотно перекрывали подходы к своим воротам. До перерыва сборная Туниса создала всего два момента с претензией на опасность. Оба завершал капитан команды Юссеф Мсакни. Первый его удар накрыл классным подкатом Гарри Суттар. А на третьей компенсированной минуте тайма Мсакни просто не попал в ворота с близкого расстояния. До перерыва в Эль-Вакре в створ бил только Дюк — дважды.

Матч Туниса с Австралией Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Чем дольше длились бесплодные страдания тунисцев в наступлении, тем большее удивление вызывало отсутствие на поле лучшего бомбардира команды Вахби Хазри (24 мяча в 72 матчах). Тренер Кадри запустил его в игру только в середине второго тайма. Атаки африканцев стали острее, удары по воротам участились, но прицельности им по-прежнему катастрофически не хватало. Очередной заход на гол неугомонного Мсакни сорвал австралийский вратарь Райан, а больше серьёзной работы у него долгое время не было. Устав наблюдать за холостыми выстрелами своих снайперов, в атаку побежал бывший защитник «Рубина» Тальби. Пробил — и даже попал в створ. Но и в голкипера тоже. Не использовал свой шанс и Хазри.

В концовке австралийцы практически не переходили на чужую половину поля, всем составом сохраняя минимальное преимущество в счёте. В подкатах пластались даже нападающие. И выстояли-таки под серьёзным напором соперника!

Австралия одержала первую победу в финальной стадии Кубка мира с 2010 года (тогда пострадали сербы) и теперь точно побьётся за выход в плей-офф. Впрочем, у Туниса тоже остаются шансы на выход из группы. «Всего лишь» нужно обыграть чемпионов мира.