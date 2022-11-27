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Чемпионат мира — 2022, расклады на результаты, как Германии не вылететь, Испания и Бельгия в плей-офф, матчи 27 ноября

Германия лишится шансов на плей-офф ЧМ уже сегодня. Для этого должны совпасть два условия
Михаил Рождественский
Чемпионат мира — 2022, всё о матчах 27 ноября
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А Бельгия может досрочно гарантировать себе первое место в группе. Расклады на матчи в группах Е и F.

2-й тур чемпионата мира в самом разгаре! С учётом результатов предыдущих матчей перспективы многих команд могут проясниться уже сейчас. Сегодня, 27 ноября, нас ждут встречи в группах E и F. Давайте разбираться, как различные результаты повлияют на положение сборных.

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Группа E

Кто может гарантировать плей-офф:

Испания — если победит Германию, а Япония в параллельном матче не проиграет Коста-Рике.

Та же ситуация у Японии. Победа в матче с Коста-Рикой и непроигрыш Испании в матче с Германией гарантируют команде путёвку в 1/8 финала.

Кто может досрочно лишиться шансов на плей-офф:

Германия — если уступит Испании, а Япония не проиграет Коста-Рике.

То же самое у Коста-Рики. Если команда уступит Японии, а Испания не проиграет Германии, третья игра станет для команды формальностью.

Группа F

Кто может гарантировать плей-офф:

Бельгия — если переиграет Марокко. А если параллельно Хорватия и Канада сыграют вничью, бельгийцы ещё и досрочно выйдут из группы с первого места.

Кто может досрочно лишиться шансов на плей-офф:

Канада — если проиграет Хорватии.

Канада — Бельгия, матч ЧМ-2022

Канада — Бельгия, матч ЧМ-2022

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот у сборных Хорватии и Марокко ещё точно всё впереди. Никакой из возможных результатов не предопределит их судьбу.

Расписание матчей чемпионата мира 27 ноября

Не пропустите!

Япония — Коста-Рика, 13:00 мск.
Бельгия — Марокко, 16:00.
Хорватия — Канада, 19:00.
Испания — Германия, 22:00.
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