Германия лишится шансов на плей-офф ЧМ уже сегодня. Для этого должны совпасть два условия

2-й тур чемпионата мира в самом разгаре! С учётом результатов предыдущих матчей перспективы многих команд могут проясниться уже сейчас. Сегодня, 27 ноября, нас ждут встречи в группах E и F. Давайте разбираться, как различные результаты повлияют на положение сборных.
Группа E
Кто может гарантировать плей-офф:
Испания — если победит Германию, а Япония в параллельном матче не проиграет Коста-Рике.
Та же ситуация у Японии. Победа в матче с Коста-Рикой и непроигрыш Испании в матче с Германией гарантируют команде путёвку в 1/8 финала.
Кто может досрочно лишиться шансов на плей-офф:
Германия — если уступит Испании, а Япония не проиграет Коста-Рике.
То же самое у Коста-Рики. Если команда уступит Японии, а Испания не проиграет Германии, третья игра станет для команды формальностью.
Группа F
Кто может гарантировать плей-офф:
Бельгия — если переиграет Марокко. А если параллельно Хорватия и Канада сыграют вничью, бельгийцы ещё и досрочно выйдут из группы с первого места.
Кто может досрочно лишиться шансов на плей-офф:
Канада — если проиграет Хорватии.
Канада — Бельгия, матч ЧМ-2022
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
А вот у сборных Хорватии и Марокко ещё точно всё впереди. Никакой из возможных результатов не предопределит их судьбу.
Расписание матчей чемпионата мира 27 ноября
Не пропустите!
Бельгия — Марокко, 16:00.
Хорватия — Канада, 19:00.
Испания — Германия, 22:00.
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