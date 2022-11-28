Бразилия билась об «автобус» швейцарцев 83 минуты. Но нашёлся неожиданный герой

Сборная Бразилии после 1-го тура не только набрала три очка, но и потеряла двух игроков. Травмированные Неймар и Данило уже не помогут «селесао» на групповом этапе. В матче со Швейцарией их заменили в основе Фред и Эдер Милитао. Кроме того, сообщалось о симптомах гриппа у Алисона Бекера, Лукаса Пакета и Антони, из-за которых эти игроки пропускали некоторые упражнения на тренировках в последние дни. Но сегодня все трое оказались в заявке команды Тите.

Бразильцы без Неймара сыграли 4-2-3-1, в которых Пакета поддерживал в группе атаки вингеров Рафинью и Винисиуса Жуниора, а также автора дубля в ворота сербов, центрфорварда Ришарлисона. Турнирная ситуация не требовала ни от «селесао», ни от сборной Швейцарии излишне рисковать, играть авантюрно. Команды Тите и экс-главного тренера «Спартака» Мурата Якина стартовали с побед, поэтому ничья приближала их к выходу из группы. Понятно, что бразильцы всегда хотят бежать вперед и забивать голы. Но игроки нынешнего поколения достаточно рациональны, они умеют играть на результат.

Отчасти по этой причине, отчасти из-за отсутствия Неймара «селесао» почти не создавала остроты в первые полчаса. Только на исходе трети матча голкипер Ян Зоммер наконец-то по-настоящему включился в работу, когда взаимодействие двух фланговых игроков принесло сборной Бразилии голевой момент. Рафинья ассистировал, Винисиус Жуниор завершал. До этого швейцарцы умело гасили скорость фаворита – закрывали зоны, перекрывали направление передач, страховали друг друга. В общем, играли фактически на равных. Этой сборной не привыкать обыгрывать топов, достаточно вспомнить победу над Францией на Евро-2020.

Такого в хорошем смысле футбольного наглеца, как Неймар, в сборной Бразилии больше нет. Винисиус Жуниор, конечно, быстр и смел, но он пока не лидер «селесао». От Рафиньи или Ришарлисона тем более не стоит ждать сумасшедшего дриблинга, уникального исполнения технических элементов. Защитники сборной Швейцарии «читали» своих оппонентов. Только перед перерывом, подустав, швейцарцы стали допускать у своих ворот больше (итоговая статистика ударов в первом тайме – 6:1 в пользу Бразилии, в створ – 2:0). Забавно, что в этот момент на стадионе погас свет, словно кто-то хотел помочь команде Якина паузой, правда, стадион погрузился в темноту всего на несколько секунд.

Сборная Бразилии Фото: Richard Heathcote/Getty Images

После перерыва ничего принципиально в игре не поменялось. Швейцарцы на более-менее свежих ногах спокойно оборонялись, бразильцы действовали в невысоком темпе. «Селесао» должна была включить другую скорость, чтобы забить. Не приносила ожидаемого эффекта замена Лукаса Пакета, допустившего 12 потерь владения за 45 минут, на Родриго. Молодой форвард до 83-й минуты тоже потерялся на поле.

Когда «молчат» игроки атаки, на сцену выходит… кто? Конечно же, Каземиро! Сперва он отметился голевой передачей в эпизоде с отменённым голом Винисиуса Жуниора. Это случилось на исходе часа матча, когда команда Тите сумела-таки организовать быструю комбинацию через центр, и Винисиус Жуниор реализовал момент (какую паузу выдержал – красота!). Хотелось похвалить Ришарлисона за ключевое единоборство, но оказалось, что он всё и испортил: нападающий застрял в офсайде, из-за которого гол был отменён.

Тогда Каземиро пошёл вперёд и забил сам – победный гол. Швейцарцы подустали, дали Винисиусу Жуниору принять мяч и оставили пространство между линий, куда нырнул Родриго. Вот тут форвард «Реала» не сплоховал, отыскал пасом опорного полузащитника. Каземиро по делу получил звание лучшего игрока матча. Он же и в обороне как обычно мощно поработал: четыре перехвата, по одному отбору и заблокированному удару. Сборная Бразилии, несмотря на не самый яркий матч, наверное, заслужила победу. Как минимум потому, что не дала Швейцарии ни разу пробить в створ (итоговый счёт ударов – 13:6, в створ – 5:0). «Селесао» выходит в плей-офф, а команда Якина будет пытаться сохранить второе место в борьбе с Сербией и Камеруном.