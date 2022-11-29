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ЧМ-2022 по футболу в Катаре, Иран — США, протесты футболистов, политика на матче, подробности

Жестокий шантаж иранских футболистов. Протест на ЧМ превратил их в заложников?
Никита Паглазов
Что известно о протесте сборной Ирана на ЧМ-2022
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Власти Ирана, по сообщениям СМИ, очень недовольны поведением футболистов на чемпионате мира в Катаре.

Иран на протяжении двух месяцев находится в протестном состоянии. Всё началось со смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини: её задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба, а спустя несколько дней власти заявили, что она впала в кому и скончалась в больнице. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной смерти.

Эта ситуация, как вы знаете, сказалась на сборной Ирана на ЧМ-2022. Болельщики протестовали перед матчем с Англией (2:6), и Уэльсом (2:0), а иранские футболисты не стали исполнять национальный гимн. Властям, как выяснилось позже, это не понравилось.

С мощным заявлением выступил и капитан сборной.

Эхсан Хаджсафи
Эхсан Хаджсафи
капитан сборной Ирана

«Наши люди несчастны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Всё, что у нас есть, это они, и мы должны за них биться. Мы обязаны хорошо выступить, насколько это возможно, забивать голы, чтобы порадовать храбрых людей Ирана своим результатом».

Как сообщает CNN, перед игрой с Англией иранские власти обещали футболистам подарки и машины, но после отказа от исполнения гимна перед матчем игроков сборной Ирана вызвали на встречу со стражами исламской революции. Футболистам сообщили, что их семьи столкнутся с жестокостью и пытками, если перед матчем с Уэльсом они не исполнят гимн или присоединятся к какой-либо политической акции, направленной против действующей в стране власти. После этого иранцы исполнили гимн перед встречей с валлийцами (2:0).

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Источник CNN сообщает, что в Катаре на чемпионате мира работают десятки офицеров корпуса стражей исламской революции. Они следят за иранскими игроками, которым не разрешено общаться вне сборной или встречаться с иностранцами, а также собирают всю информацию о футболистах.

Отмечается, что главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отдельно встречался с офицерами, после того как родственникам футболистов сборной Ирана по футболу стали угрожать тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с США во вторник, 29 ноября. Точно неизвестно содержание этого разговора. Однако отмечается, что Кейруш заявил, что иранские игроки имеют право протестовать на чемпионате мира, но только в рамках правил ФИФА.

Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш

Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также сообщается, что для повышения лояльности к власти иранское руководство отправило в Катар актёров, которые поддерживают команду на трибунах. «На последнюю игру с Уэльсом режим отправил сотню актёров, чтобы создать ложное чувство поддержки власти и благосклонности к ней. К следующей игре с США планируется значительно увеличить количество таких болельщиков», — заявил один из источников.

Накал вокруг матча Ирана и США также подогрел эпизод с пресс-службой американцев: она опубликовала в своих соцсетях фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображён без эмблемы Исламской Республики. Американцы объяснили, что решение отказаться от официального флага в соцсетях – это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека». Публикация вызвала резонанс в соцсетях, после чего представители американской сборной удалили скандальное фото.

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Крупнейшие за более чем 40 лет протесты против государственного строя в Иране, тотальная слежка за футболистами и болельщиками азиатской сборной и, конечно, многолетний американо-иранский конфликт – всё это заставляет ожидать невероятный матч. И да, цена победы для каждой команды — гарантированный проход в 1/8 финала чемпионата мира.

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