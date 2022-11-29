Жестокий шантаж иранских футболистов. Протест на ЧМ превратил их в заложников?

Иран на протяжении двух месяцев находится в протестном состоянии. Всё началось со смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини: её задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба, а спустя несколько дней власти заявили, что она впала в кому и скончалась в больнице. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной смерти.

Эта ситуация, как вы знаете, сказалась на сборной Ирана на ЧМ-2022. Болельщики протестовали перед матчем с Англией (2:6), и Уэльсом (2:0), а иранские футболисты не стали исполнять национальный гимн. Властям, как выяснилось позже, это не понравилось.



С мощным заявлением выступил и капитан сборной.

Эхсан Хаджсафи капитан сборной Ирана «Наши люди несчастны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Всё, что у нас есть, это они, и мы должны за них биться. Мы обязаны хорошо выступить, насколько это возможно, забивать голы, чтобы порадовать храбрых людей Ирана своим результатом».

Как сообщает CNN, перед игрой с Англией иранские власти обещали футболистам подарки и машины, но после отказа от исполнения гимна перед матчем игроков сборной Ирана вызвали на встречу со стражами исламской революции. Футболистам сообщили, что их семьи столкнутся с жестокостью и пытками, если перед матчем с Уэльсом они не исполнят гимн или присоединятся к какой-либо политической акции, направленной против действующей в стране власти. После этого иранцы исполнили гимн перед встречей с валлийцами (2:0).

Источник CNN сообщает, что в Катаре на чемпионате мира работают десятки офицеров корпуса стражей исламской революции. Они следят за иранскими игроками, которым не разрешено общаться вне сборной или встречаться с иностранцами, а также собирают всю информацию о футболистах.

Отмечается, что главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отдельно встречался с офицерами, после того как родственникам футболистов сборной Ирана по футболу стали угрожать тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с США во вторник, 29 ноября. Точно неизвестно содержание этого разговора. Однако отмечается, что Кейруш заявил, что иранские игроки имеют право протестовать на чемпионате мира, но только в рамках правил ФИФА.

Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также сообщается, что для повышения лояльности к власти иранское руководство отправило в Катар актёров, которые поддерживают команду на трибунах. «На последнюю игру с Уэльсом режим отправил сотню актёров, чтобы создать ложное чувство поддержки власти и благосклонности к ней. К следующей игре с США планируется значительно увеличить количество таких болельщиков», — заявил один из источников.



Накал вокруг матча Ирана и США также подогрел эпизод с пресс-службой американцев: она опубликовала в своих соцсетях фото турнирной таблицы ЧМ-2022, где флаг Ирана был изображён без эмблемы Исламской Республики. Американцы объяснили, что решение отказаться от официального флага в соцсетях – это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека». Публикация вызвала резонанс в соцсетях, после чего представители американской сборной удалили скандальное фото.

Крупнейшие за более чем 40 лет протесты против государственного строя в Иране, тотальная слежка за футболистами и болельщиками азиатской сборной и, конечно, многолетний американо-иранский конфликт – всё это заставляет ожидать невероятный матч. И да, цена победы для каждой команды — гарантированный проход в 1/8 финала чемпионата мира.