«Быки Коста-Рики шокировали мир!» Сказочный ЧМ Кейлора Наваса и его команды

На Коста-Рику никто не ставил. Ей высокомерно отводили последнее место в группе. И стартовая выволочка от Испании с семёркой пропущенных мячей только усугубила пренебрежительное отношение к «тикос». Перед последним туром маленькая центральноамериканская страна с населением в 5 миллионов сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022, но ей заранее соболезнуют перед встречей с разъяренной и мобилизованной командой Германии. Вам это ничего не напоминает?

Восемь лет назад они залетели в ещё более страшную группу «на мире» — и выжили в ней! Воспоминания о Бразилии-2014 согревают коста-риканские сердца перед решающим матчем в Катаре. Смогут повторить?

После ЧМ-2014 с Коста-Рикой начали считаться. Более-менее зауважали. А в прошлом веке они слыли футбольным карликом по планетарным меркам. В первых пяти Кубках мира «тикос» даже не стартовали, а в следующих восьми не смогли квалифицироваться в финал. Лишь девятая попытка увенчалась успехом. Снобы с удивлением обнаружили, что и эти ребята умеют играть в футбол, и временами очень даже недурно. На ЧМ-1990 в Италии новичок обыграл шотландцев и шведов и за компанию с великой Бразилией вышел в плей-офф. Это была мегасенсация! Разгром от ещё единой Чехословакии (1:4) впечатления от коста-риканской премьеры совершенно не испортил.

С началом нового тысячелетия «тикос» зачастили на чемпионаты мира, но долгое время руководствовались олимпийским принципом: главное не победа, а участие. В 2002-м в Азии и 2006-м в Германии Коста-Рика не вышла из группы, ЧМ-2010 вообще пропустила. Зато в 2014-м выдала лучший результат в истории! Хотя даже в своей зоне отбора финишировала не первой — только второй между США и Гондурасом.

Коста-Рика на ЧМ-2014 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Их ещё после жеребьёвки финального раунда начали жалеть. Как же им, бедным, не опозориться в компании трёх (!) бывших чемпионов мира — Англии, Италии и Уругвая. В рейтинге ФИФА они стояли ниже всех 13 участников турнира от Европы и шестерых — от Южной Америки. Самыми статусными клубами в заявке команды были ПСВ, «Леванте», «Майнц» и… «Кубань» (вы же помните Марко Уренью?). Но тренер «тикос» не терял оптимизма. «А мне нравится наша группа! — обескуражил Хорхе Луис Пинто журналистов. — Чем храбрее бык, тем интереснее коррида». Немногие, наверное, отнеслись к его метафоре всерьёз. Кто-то счёл эти слова банальной бравадой. О них вспомнили, когда коста-риканский бык попёр на лощëных «тореадоров» в Бразилии.

Нечасто в главные герои на чемпионате мира выходят вратари. Не в одном отдельно взятом матче — на дистанции. Мне, например, навскидку в голову приходит только Серхио Гойкоэчеа, который на пару с гениальным Марадоной дотащил никакущую Аргентину до финала ЧМ-1990. Коста-риканский кипер Кейлор Навас стал таким же символом ЧМ-2014, как монолитная Германия, жестоко растоптанная ею Бразилия или великолепный, но невезучий Месси.

Вратарь заурядного испанского «Леванте» с первого матча начал тащить, а его команда — удивлять. Волевую победу андердога над самым статусным (№7 в рейтинге ФИФА) соперником многие сочли случайностью. Мало ли сюрпризов происходит на старте больших турниров, когда все ко всем присматриваются? Испания свой поход за Кубком мира в 2010-м тоже начала с поражения — от Швейцарии. Но костариканцам было плевать на эту болтовню. Они поверили в себя и после Уругвая приложили Италию — 1:0! Тут-то все и вспомнили пророческий намёк тренера Пинто. «Быки Коста-Рики шокировали мир», — озаглавил свой репортаж из Ресифи спецкор BBC.

Последний тур уже не имел никакого значения для «тикос» — аутсайдер группы досрочно квалифицировался в 1/8 финала. Но для них уже делом принципа было сохранить ноль в столбце поражений в маститой компании. Нулевая ничья в Белу-Оризонти обеспечила Коста-Рике первое место в группе и припечатала Англию к последнему. Британцы впервые с 1958 года застряли на предварительной стадии на ЧМ, а их соперник всего во второй раз её преодолел. Вы только полюбуйтесь на эту таблицу — разве не чудо?

Турнирная таблица

А чудом этим сборная Коста-Рики была во многом обязана своему прекрасному вратарю. За четыре с половиной часа игрового времени Кейлор Навас пропустил всего один мяч, да и тот — с пенальти, от Эдинсона Кавани. Звёзды сборных Италии и Англии не забили ему ничего. После матча с британцами Кейлор получил свой первый приз игрока матча в Бразилии. А в плей-офф — ещё два!

В 1/8 финала подвиги «тикос» продолжились. «Хрустальная туфелька подошла Золушке как нельзя лучше, — не жалел эпитетов в адрес сенсационной команды Пинто автор испанской Marca. — Героических усилий десяти человек из Коста-Рики хватило, чтобы впервые в истории вывести «тикос» в 1/4 финала».

Коста-Рика на ЧМ-2014 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Что это был за матч… Драма! На 52-й минуте коста-риканский капитан Руис вывел свою команду вперёд в матче с Грецией. На 66-й они остались в меньшинстве и на второй добавленной всё-таки пропустили. И вот тут уже Кейлор включил режим супергероя. За два часа основного и дополнительного времени Навас отразил 12 ударов и чуть ли не в одиночку затащил игру в серию пенальти. Разве могли они после всего пережитого проиграть? Ещё одного сейва Кейлора оказалось достаточно для продления коста-риканской сказки. Партнёры Наваса все пять своих попыток использовали безупречно.

В четвертьфинале с Нидерландами в старинном, но жутко неопрятном и бедном Салвадоре Навас сделал третий «сухарь» на турнире. Да, где-то фартило, штанги-перекладины помогали, защитники выносили из пустых, но всё же. Свои два-три «дохлых» мяча Кейлор тоже потащил. Дело снова дошло до одиннадцатиметровых. И тут сработала хитрость Луи ван Гала. Предводитель «оранжевых» выпустил под пенальти запасного вратаря Крула. И Тим на свежачка потащил даже не один — два удара — от Брайана Руиса и Майкла Уманьи.

Сборная Коста-Рики непобеждённой завершила свой путь по полям Бразилии, а её вратарь в третий раз получил титул MVP матча. На пресс-конференции Кейлор не производил впечатления убитого горем человека. Я, например, увидел за столом напротив чудовищно уставшего, но довольного своей работой мастера, наконец-то сбросившего груз многодневной ответственности с плеч. Он сделал для своей страны всё, что мог, и даже больше. И наконец-то смог себе позволить расслаблено, немного смущённо улыбнуться.

Странно, что «Золотую перчатку» организаторы отдали не ему, а немцу Нойеру. У Германии вся сборная была — кремень. Но Кейлор тоже не остался обделëнным. Тем же летом он заключил контракт мечты с мадридским «Реалом».

Сегодня они с Нойером встретятся в Эль-Хауре. Коста-Рика снова молится на Кейлора.

Кто из участников ЧМ-2014 доехал до Катара