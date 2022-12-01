Де Брёйне – главное разочарование ЧМ. Он доказал, что никогда не станет легендой

«У Бельгии нет шансов на победу. Мы слишком стары. У нас хорошая, но стареющая команда. Мы потеряли несколько ключевых игроков. Смотрю на нас скорее как на аутсайдеров». Отличный анализ сборной Бельгии перед ЧМ-2022. Объективный и точный.

Только всё это произнёс не болельщик или эксперт, а представитель сборной. Ещё точнее – её главное лицо, определяющий игрок, лидер. Да, Де Брёйне перед поездкой на чемпионат мира сказал: «У моей сборной нет шансов на победу».

Иронично, что интервью было опубликовано после победы над Канадой. Выстраданной, с ужасной игрой Бельгии и везением. Но победы. То есть природа того матча показала: можно выигрывать, даже когда нет игры. Ведь есть класс, базис предыдущих лет, воля, да то же везение. Но лидер команды всё это перечеркнул своими словами. Ведь он трезво смотрит на ситуацию, он объективен. В следующей игре Бельгия сыграла ещё хуже – и уже проиграла. Де Брёйне, кстати, провёл ужасно пустой матч.

Не знаю, что почувствовали бельгийские игроки, прочитав его слова. Но мне от них стало жутко обидно и даже больно. Я много лет доказывал друзьям и читателям, что КДБ достоин «Золотого мяча». Перед ЧМ говорил: «Вспомните, как он тащил на Евро – сейчас будет еще мощнее». И вообще — Де Брёйне всегда был одним из моих любимых игроков.

Кевин Де Брёйне Фото: Buda Mendes/Getty Images

Любовь и фанатская-близость появились, когда он ещё играл (точнее, вообще не играл) за «Челси». Я так злился на Моуринью. И потом радовался, когда Кевин доказывал в «Вердере». Смотрел матчи «Вольфсбурга» даже с аутсайдерами – чтобы поболеть за него, кайфануть с разрезающего паса и дальнего удара. Рассказывал пацанам, что скоро-скоро вы все будете смотреть его матчи.

Никогда не сопереживал «Ман Сити», но из-за Де Брёйне расстраивался, когда они вылетали на финальных стадиях ЛЧ. Огорчение от поражений «Ливерпуля» в чемпионских гонках смягчалось радостью персонально за КДБ.

Кумирами детства были Джеррард и Бекхэм. А Де Брёйне соединил в себе сильные стороны обоих. Идеальный футболист. Даже рыжему коту, который жил у нас в семье, я дал имя Кевин. Объяснял родителям и сестре, что это в честь очень умного, суперклассного футболиста и просто отличного парня.

И в последние годы за него обидно. Что так и не взял ЛЧ. Что, видимо, не возьмет «Золотой мяч». Что ничего не выиграет со сборной. Но Де Брёйне всё равно прогрессировал, и я продолжал восхищаться. Тем, как он окреп ментально. Как ведёт за собой команды. Что готов играть, несмотря на боль. Его героизмом на Евро-2020. А что не достиг вершин-вершин – не повезло. Величие – это ведь не обязательно признание и титулы.

Но теперь я понимаю, почему он, скорее всего, не станет легендой, символом, эпохой. Цитата про «нет шансов» характеризует ядро и масштаб его личности.

Кевин Де Брёйне и Роберто Мартинес Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Великие футболисты могут быть недовольны командой, сомневаться. Но они никогда не говорят, что у неё нет шансов выиграть. Потому что легендами движет уверенность, которая не зависит от обстоятельств. Легенды – это ведь не всегда топ-футболисты. Но их воля к победе и вера настолько сильны, что они компенсируют нехватку скиллов, слабости команды. И заряжают партнеров, и побеждают.

Францию на ЧМ-2006 тренировал Доменек, который выбирал состав по гороскопу. Но Зидан не жаловался и не оправдывался сложными обстоятельствами. Даже после ничьих в первых двух турах (со Швейцарией и Кореей). Он взял команду под контроль – поговорил с лидерами и убедил их, что нужно побеждать, несмотря ни на что. И в каждом матче тащил Францию к финалу. А Де Брёйне, например, в 2017-м говорил про тренера сборной Мартинеса после поражения: «Пока у нас нет хорошей тактики и системы, мы будем продолжать сталкиваться с подобными трудностями. Нужно что-то менять. Решает тренер. Он должен найти решение, чтобы мы избежали таких ситуаций в будущем».

Год назад, после поражения от Италии, он сказал: «При всем уважении к нашим игрокам, мы лишь Бельгия». Очень ободряюще, патриотично и по-лидерски. А перед этим ЧМ деморализовал команду словами об отсутствии шансов. И всё это не просто с командой – а со сборной, символом страны.

Понятно, что Де Брёйне не виноват, что сборная постарела. Что её по-прежнему тренирует Мартинес, который изжил себя на посту. Его можно понять: он злится на эту ситуацию, злится на запущенность его команды. Но сборная – это не клуб: её не выбирают. За неё играют в любых условиях. Есть и другой путь – отказаться, завершить карьеру, уйти. Кстати, так его интервью могло бы помочь, разозлить и мотивировать Бельгию.

Но он выбрал худшее – критику и неверие, находясь в команде. Представляете такое же от Джеррарда или Зидана? Или, например, от Киммиха, Модрича?

И в этом отличие великих игроков от просто отличных футболистов.