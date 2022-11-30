Полный крах сразу двух топ-сборных на чемпионате мира. Поскорее бы они вылетели

Даже сборная Катара смотрелась веселее. В матче открытия создала пару моментов и иногда била в створ. Но то, что показывают на чемпионате мира Уругвай и Бельгия – это катастрофа. Их волтузят команды, которые слабее по именам, статусу и общему уровню. А набранные ими очки вообще не вписываются в логику. И очень хочется, чтобы эти две сборные как можно скорее покинули Катар. Они точно не заслуживают быть в плей-офф.

Бельгия. Это вечное суперпоколение, которое в головах многих вот-вот возьмёт трофей, закончилось. Мужчины постарели и за два матча смогли только шесть раз попасть в створ. И это с Канадой и Марокко – двумя не самыми топовыми сборными мира. Вспомните первый матч с Канадой: североамериканцы зажали соперника у ворот в первом тайме, создали кучу моментов, но никак не получалось забить. Даже с пенальти. Вообще, Канада лидер турнира по нереализованным шансам. Итог – первая же опасная атака бельгийцев завершилась голом. Дальняя передача, Батшуайи удачно принимает мяч и пробивает голкипера. Но второй тайм для них такой же мрак, как и первый.

Дальше – Марокко. И здесь уже абсолютно закономерное поражение. Единственное, чему научилась Бельгия по итогам первого матча – это владеть мячом. И делать кучу бестолковых передач друг другу. В остальном – один опасный момент, когда во втором тайме здорово бил Мертенс. И два пропущенных мяча. Не знаю, может, Бельгия намеренно решила играть со всеми на ничью. Но вряд ли это тот футбол, который подарит им перспективы выхода в плей-офф. А тут ещё и внутренний скандал. L’Équipe сообщил, что в сборной ужасная атмосфера. Куртуа и Де Брëйне не разговаривают друг с другом уже несколько лет, также конфликты у Эдена Азара с Троссардом и у Лукаку с Батшуайи. Порой это пробивается в медиа. Например, Вертонген публично заявил, что атака сборной слишком старая. По сути, он повторил слова Де Брëйне ещё перед турниром. А самого Вертонгена партнёры считают слишком медленным. Неудивительно, ведь защитнику уже 35. И он приехал доигрывать в Брюссель.

Кевин Де Брёйне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный шанс завоевать что-то стоящее Бельгия упустила в 2018 году. С того момента некоторые игроки ушли, а молодые мало кого впечатляют. При этом по среднему возрасту (27,8) они на пятом месте на всём ЧМ. Выше – Иран, Мексика, Аргентина и Бразилия. Но конкретно Бельгии этот самый возраст жутко мешает. Как и конфликты, которые длятся годами и никак не решаются. Так что будет вполне справедливо, если в последнем матче с Хорватией они получат пару голов и поедут домой. Перерождаться.

В очень похожей ситуации Уругвай. Вспоминаем их мучения в матче с Южной Кореей. С одним ударом в створ за 90 минут. С еле бегающим Суаресом и сменившим его Кавани. Вообще, вы же знаете этот уникальный факт – для пятерых игроков Уругвая это уже четвертый ЧМ. Помимо двух нападающих, в Катар приехали Муслера, Годин и Касерес. Да, уже не все они игроки основы. Но средний возраст состава в любом случае высокий – аналогичный Бельгии. И почти такая же проблема: легенды, которые когда-то вытаскивали команду в полуфинал ЧМ, уходят, а им на замену приходят не такие крутые парни. А может, и сами ветераны так или иначе блокируют развитие молодёжи.

Так что Уругвай справедливо тоже должен поехать домой. Пусть в плей-офф сыграют сборные, за которыми будет действительно интересно наблюдать.