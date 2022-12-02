Именно ему нельзя было подходить к мячу! Желание отомстить Уругваю закончилось драмой

Андре Айю играл за Гану ещё в 2010-м. А за исполнение пенальти сегодня будет винить себя до конца жизни.

Форвард сборной Ганы Андре Айю не реализовал пенальти в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между Ганой и Уругваем. Спустя 12 лет после критического поражения африканцев в четвертьфинале-2010 практически на родном турнире у них был шанс отомстить. И они его бездарно слили.

12 лет в ожидании мести. Гана навсегда запомнила промах Гьяна

В 2010 году Уругвай и Гана устроили феноменальное шоу в четвертьфинале чемпионата мира. Учитывая место проведения турнира – ЮАР – ганцы воспринимали соревнование как домашнее, за них в унисон с вувузелами болел чуть ли не весь стадион. А уругвайцы, с духовитым Форланом и молодым Суаресом, чувствовали себя не совсем комфортно. И вот 120-я минута, удар практически в пустые ворота – и Луис выносит мяч с линии рукой.

Ну а дальше вы помните: удаление провинившегося, сумасшедшее напряжение и минута, отделяющая Гану от исторического полуфинала ЧМ (африканская сборная никогда не заходила так далеко). Но хедлайнер ганцев, Асамоа Гьян, не справился с давлением и зарядил в перекладину. В серии послематчевых пенальти южноамериканцы победили морально раздавленных африканцев.

Асамоа Гьян после промаха с пенальти в ворота Уругвая на ЧМ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Мести пришлось ждать 12 лет. На ЧМ-2022 в Катаре команды попали в одну группу, в последнем туре им пришлось решить судьбу второго места и выхода в плей-офф. Уровень ответственности не такой сумасшедший, как в 2010-м, но тоже неплохо. И вот на 21-й минуте Гана заработала пенальти – это же подарок небес! Просто забивай и продолжай доминировать. К мячу подошёл Андре Айю – но пробил ужасно: невнятно разбежался, до последнего тянул с ударом и в итоге слабо послал мяч куда-то между серединой и правым нижним углом. Рочет спокойно не пустил мяч в ворота.

Айю переоценил свою роль в истории с пенальти. Это ошибка и драма одновременно

Почему пробил именно Айю, когда в сборной Ганы, например, есть звёздный Кудус? Авторитет Андре неприкасаем – за его спиной 110 игр за сборную и 24 гола, он символ этой команды. И он единственный в этом составе, кто был на турнире 12-летней давности (но с Уругваем, кстати, не выходил). То есть Айю был связью поколений, мостиком между прошлым и настоящим ганской сборной. И в итоге он обломал ей будущее. По крайней мере, на ЧМ-2022.

Андре Айю не смог забить пенальти Уругваю на ЧМ-2022 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Странно получилось, не правда ли? Может, стоило отдать 11-метровый кому-то без отягчающего бэкграунда? Чтобы с чистой головой и без тёмных воспоминаний исполнить пенальти и стать чуточку ближе к плей-офф чемпионата мира. В 2010-м Гана одной ногой была в полуфинале ЧМ, а в 2022-м – ввиду вышеописанных странностей – завалила даже выход из группы. Чёрная магия или судьба? Ганским болельщикам придётся ответить на этот вопрос. Ну а Айю запомнит этот вечер навсегда. Для него он точно перекроет события 2010 года.