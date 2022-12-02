«Если Суарес снова сыграет рукой – наш игрок её откусит». Матч ЧМ, в котором жаждут мести

Сегодня Гана и Уругвай решат, кто из них выйдет в плей-офф чемпионата мира. Если Гана победит – гарантирует себе выход из группы, но их может устроить и ничья. Хотя главное для болельщиков Ганы в этой игре – не её решающее значение, а месть. За то, что произошло в Южной Африке 12 лет назад. Уверен, вы помните один из самых драматичных матчей в истории футбола.

Четвертьфинал, 120-я минута, 1:1, Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот, Гьян не забивает пенальти, а в серии пенальти Уругвай оказывается сильнее. Ни до, ни после африканская сборная не была так близка к полуфиналу чемпионата мира. Что чувствовали жители Ганы в тот момент? Мы поговорили с ними в Катаре.

Гана — Уругвай Фото: Clive Rose/Getty Images

Мартин считает тот матч национальной трагедией и признаëтся, что в тот день умер морально

– Конечно, я помню этот день. Мы никогда не забудем матч – это национальная трагедия. Но я не ненавижу Суареса. Это часть игры, у Луиса не было другого варианта. Футбол бывает несправедлив. В матче с Португалией на этом чемпионате мира, например, судья нас убил, так что такое бывает.

В 2010 году мы были очень голодны до побед, вся Южная Африка болела за нас. Когда Гьян не забил, я морально умер. Весь следующий день не мог есть. В Катаре мы должны отомстить, этот матч — прекрасная возможность.

Джордан сломал телевизор после промаха Гьяна и называет тот день худшим в своей жизни

– Конечно, мы это никогда не забудем. Это трагедия для всей Африки, не только для Ганы. Худший день в моей жизни. Мы могли выйти в полуфинал! Мы жаждем мести, особенно настроены именно на реванш с Уругваем. Я помню, что смотрел игру дома и сломал телевизор, когда Гьян не забил пенальти. Серьезно! Я кинул в него пульт, ха-ха.



Мы нормально относимся к Суаресу после того матча, но, клянусь тебе, если в предстоящей игре он снова сыграет рукой, наш игрок Томас Парти просто откусит её.

Эйб был на том матче и ненавидит Суареса

– Мы с другом были на том матче, сидели за воротами Уругвая. Можно сказать, что Гьян пробил пенальти прямо в нас. Я помню этот момент, будто было вчера. Я плакал, мой друг – тоже! Это день траура для Ганы. Да, футбол это просто игра, но в тот день – больше. Я ненавижу Суареса! Он мошенник. Если бы тогда был VAR, нам бы засчитали гол, потому что мяч пересёк линию до того, как Луис выбил мяч. Я никогда не прощу ему это. Мой друг, фанат «Аякса», даже сжёг его портрёт.



А Гьяна в Гане простили. Он наш парень. Конечно, ему было тяжелее всего. Вся Африка в тот день верила в Гану. Это был уникальный шанс в нашей истории. В пятницу мы выйдем мстить. Этот матч решит всё. Но скажу так: если бы мы уже вылетели с ЧМ-2022 к этому моменту, но обыграли Уругвай — я был бы доволен!

Гидеон ждёт от Ганы сладкой мести

– Когда Гьян не забил пенальти, Гана погрузилась в тишину. Это был кошмар. На следующий день никто не говорил друг с другом, у всех мысли были об одном: «Мы могли быть в полуфинале!». Я не могу ненавидеть Суареса, потому что болею за «Барсу», но 2 декабря у нас будет возможность для сладкой мести. Это хорошая возможность снова склеить наши разбитые с 2010 года сердца. Да, мы всё равно это не забудем, но мы можем вернуть Уругваю должок, выкинув их с чемпионата мира.

Гьян в игре с Уругваем на ЧМ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Кендрика каждый раз бросает в дрожь, когда он видит концовку того матча

– Я плакал. Плакал так, как никогда в жизни. Мы были на пороге истории. Каждый раз, когда я вижу тот матч в повторе, меня бросает в дрожь. Все в Гане ненавидят Луиса Суареса! Хотя я в душе понимаю, что он защищал свою страну, но мы всё равно его ненавидим. Он «подарил» мне худший день в моей жизни! Я очень надеюсь, что 2 декабря он будет плакать не от радости, как в 2010-м, а от горя.

Уругвай — Гана Фото: Shaun Botterill — FIFA/FIFA via Getty Images

Томас после поражения Ганы напился. Надеялся, что это поможет ему забыть игру

– Как это забыть? Я был на трибуне! Когда нам дали пенальти, я был готов праздновать. Я не верил, что Гьян не забьёт. Но… С тех пор Суарес — человек, которого я ненавижу больше всего на свете. Я никогда не делал этого раньше, но после того матча я напился! Надеялся, что это смоет из моей памяти ту игру, но, к сожалению, я до сих пор помню каждую секунду. Ужасно! Надеюсь, мы отомстим.