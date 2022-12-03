Известны все пары 1/8 чемпионата мира по футболу! Как интересно сложилась сетка плей-офф

Сегодня, 2 декабря, состоялись последние матчи группового этапа чемпионата мира. В группе H Уругвай обыграл Гану (2:0), но для выхода из группы ему этого не хватило, потому что сборная Южной Кореи выиграла у Португалии (2:1). В группе G Бразилия уступила Камеруну (0:1), а Сербия – Швейцарии (2:3).

Рассмотрим полную турнирную сетку ЧМ-2022. Пары сложились очень интересные!

Нидерланды — США (3 декабря, 18:00 мск)

Сборная Нидерландов уверенно вышла из группы. «Оранье» дожали Сенегал в стартовом матче (2:0), затем разошлись миром с Эквадором (1:1), после чего легко расправились с Катаром (2:0). Американцы же начали с ничьей в матче с Уэльсом (1:1), после чего достойно отыграли с Англией (0:0) и добыли нужный результат (1:0) в решающей игре с Ираном.

Аргентина — Австралия (3 декабря, 22:00)

Двукратные чемпионы мира начали с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), зато потом взяли себя в руки и одержали две победы. Жертвами Месси и компании стали сборные Мексики и Польши, проигравшие с одинаковым счётом 0:2. Похожим путь вышел у команды Австралии, которая сперва ожидаемо уступила французам, однако затем неожиданно обыграла Тунис и Данию — оба раза по 1:0.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Япония — Хорватия (5 декабря, 18:00)

Японцы сенсационно опередили в группе Испанию и Германию, дважды обыграв фаворитов с одинаковым счётом 2:1. При этом во 2-м туре азиатская сборная проиграла Коста-Рике (0:1). Хорваты же дважды сыграли 0:0 — с Марокко в 1-м туре и с Бельгией в 3-м, — так что залогом выхода из группы стал разгром Канады 4:1 во втором матче.

Бразилия – Южная Корея (5 декабря, 22:00)

Южнокорейцы в последний момент выбрались на второе место в группе, забив победный гол на 90+1-й минуте решающего матча с Португалией (2:1). До этого азиатская сборная разошлась миром с командой Уругвая (0:0) и проиграла Гане в драматичном матче (2:3). В группе G бразильцы проиграли Камеруну со счётом 0:1, но остались на первом месте, а второй стала команда Швейцарии, победившая Сербию 3:2.

Англия — Сенегал (4 декабря, 22:00)

Родоначальники одержали две крупные победы. Повержены оказались Иран и Уэльс, проигравшие 2:6 и 0:3 соответственно. И лишь сборной США удалось устоять против Англии во 2-м туре (0:0). А вот сборная Сенегала стартовала с поражения 0:2 от Нидерландов, после чего обыграла Катар (3:1) и Эквадор (2:1).

Маркус Рашфорд Фото: Francois Nel/Getty Images

Франция — Польша (4 декабря, 18:00)

Французы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв в первых двух турах Австралию (4:1) и Данию (2:1). Проигранный третий матч с Тунисом (0:1) по факту ничего не изменил. А вот сборная Польши рисковала: после нулевой ничьей с Мексикой в 1-м туре команда обыграла Саудовскую Аравию (2:0), но проиграла Аргентине (0:2). Тем не менее европейская команда вышла в 1/8 финала, так как её устроил результат параллельного матча.

Марокко — Испания (6 декабря, 18:00)

Марокканцы довольно неожиданно стартовали с 0:0 с Хорватией, после чего сенсационно одолели Бельгию (2:0). После этого победа над Канадой (2:1) в последнем туре воспринималась уже как нечто само собой разумеющееся.

Сборная Марокко Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Португалия – Швейцария (6 декабря, 22:00)

Сборная Португалии досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ, после того как одержала две победы в первых двух турах. В стартовой игре португальцы выиграли у сборной Ганы (3:2), а во втором матче расправились с Уругваем (2:0). В заключительном матче группового этапа Португалия уступила команде Южной Кореи (1:2), но всё равно осталась во главе таблицы группы H.

Швейцарцы же начали турнир с минимальной победы над Камеруном, после чего с минимальным же счётом проиграли Бразилии. В решающем матче Швейцария оказалась сильнее сборной Сербии (3:2) и заняла второе место.

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

3 декабря

18:00. Нидерланды — США

22:00. Аргентина — Австралия.

4 декабря

18:00. Франция — Польша

22:00. Англия — Сенегал.

5 декабря

18:00. Япония — Хорватия

22:00. Бразилия – Южная Корея.

6 декабря

18:00. Марокко — Испания

22:00. Португалия – Швейцария.