Месси мог выступать за сборную Австралии! Как такое возможно?

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Австралии. Лионель Месси в пятый раз отправился в поход за мировым титулом. Но судьба могла сложиться иначе, ведь он мог выступать… за Австралию! Как такое возможно?

Испанский журналист Гильем Балаге, автор книги «Месси. Гений футбола» рассказал, что Хорхе Месси, отец Лионеля, рассматривал вероятность переезда в Австралию до рождения сына. На такие размышления его подтолкнул экономический кризис в Аргентине в начале 1980-х.



«В Аргентине был кризис. Деньги обесценивались, а рабочих мест не было. Аргентинцы уже давно уезжали в Европу и на другие континенты в качестве эмигрантов. Вероятно, у Хорхе Месси до рождения Лео случился разговор с кем-то, кто загорелся идеей переехать в Австралию. Он также подумал: «Почему бы и нет?»



Когда вы видите выход из ситуации в том, что все ваши проблемы решатся с помощью переезда, то, на самом деле, не имеет значения, куда вы едете. И семья Месси знала людей, которые переехали в Австралию. В конце концов, было принято решение остаться на месте», – рассказал Балаге.

В 2001 году семья всё же покинула Аргентину. Месси попал в академию «Барселоны», а клуб пообещал отцу Лео покрыть все расходы на проживание в Испании.



«На секунду представьте себе это: Лео Месси родился в Австралии. Интересно представить, что было бы, если бы семья переехала?

Был бы он тем же Лео Месси? Я думаю, он стал таким благодаря тому, что родился в Аргентине. Он должен был пройти чёткий путь к божественности через Ди Стефано, Марадону, все те вещи, которые не могли произойти в Австралии», – отмечает Балаге.

Именно в 70-80-е годы случилась волна миграции из Аргентины в Австралию. В это время большинство аргентинцев прибыли в новую страну в рамках австралийской программы помощи мигрантам. Большинство из них поселились в крупнейших городах – Сиднее и Мельбурне. По данным последней переписи населения (в 2016 году), в Австралии проживают около 13 тысяч аргентинцев. Примечательно, что большинство из них имеют итальянское (23,3%) или испанское (20,6%) происхождение, а также некоторые имеют польские, немецкие, французские, русские и британские корни. Кроме того, около 1 тысячи аргентинцев учатся в австралийских вузах.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вполне вероятно, что, если бы семья Месси решилась на переезд в Австралию, мы никогда не увидели бы в деле одного из величайших футболистов в истории. Футбол в последнее время становится всё популярнее на австралийском континенте, однако пока уступает более традиционным для региона видам спорта: крикету, регби, плаванию, теннису и австралийскому футболу. Но сегодня Австралия бы точно не отказалась, чтобы в составе их сборной оказался Месси, он бы постарался помочь команде впервые выйти в четвертьфинал чемпионата мира.