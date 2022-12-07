«Это неуважение к сопернику». Сборную Бразилии на ЧМ-2022 хейтят за танцы после голов

Сборная Бразилии на чемпионате мира в Катаре радует не только яркой игрой. Футболисты также подготовили огромное количество танцев для празднования голов. Игроки сполна продемонстрировали свои танцевальные навыки, забив четыре мяча Южной Корее ещё в первом тайме. К команде даже присоединился главный тренер Тите, отпраздновавший один из голов «танцем голубя» в стиле Ришарлисона. А легенда бразильского футбола Роналдо после игры также захотел научиться танцевать в стиле 25-летнего форварда. Ришарлисон в ответ пообещал повторить причёску Зубастика с ЧМ-2002, если сборная Бразилии выиграет текущий чемпионат мира.

Но далеко не всем приходятся по душе празднования в исполнении Бразилии. Бывший ирландский футболист Рой Кин раскритиковал южноамериканцев за их танцы: «Не могу поверить в то, что смотрю. Очевидно, Бразилия играет блестяще. Но я никогда не видел столько танцев. Мне это не нравится. Люди говорят, это в их культуре. Но я думаю, что это неуважение к сопернику. Я не так сильно возражал против первого празднования, но во время следующего тренер должен был вмешаться. Я недоволен этим. Не думаю, что это вообще хорошо. Это только вопрос времени, когда кто-нибудь прибьёт одного из этих бразильцев».

Танцы Бразилии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также бразильские танцы раскритиковал журналист talkSPORT Джейсон Канди: «Сегодня вечером я разлюбил Бразилию. Я смотрел на это и просто был в шоке. Это одна из самых постыдных вещей, что я когда-либо видел на чемпионатах мира».

«Всё было бы хорошо, если бы они отметили танцем первый гол. Но праздновать так каждый мяч, а потом говорить об уважении… В этом нет никакого смысла. Не знаю, зачем это Бразилии, но людям во всём мире это не нравится», – поделился своим мнением в соцсетях один из болельщиков.

Ответ на критику последовал сразу от двух футболистов сборной Бразилии – Рафиньи и Лукаса Пакета. «Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать танцы», — отметил Рафинья.

Лукас Пакета полузащитник сборной Бразилии «В танце мы символизируем радость после забитого гола. Это не является проявлением неуважения к сопернику. Это наш момент, вся Бразилия празднует. Если Рою Кину это не нравится, ничем не могу помочь».

Главный тренер сборной Бразилии Тите также не остался в стороне, поддержав игроков: «Конечно, всегда найдутся злые люди, которые скажут, что это было неуважительно, но это лишь проявление счастья».

Тренер «Ботафого» Луиш Каштру сказал в эфире телекомпании Globo: «Рой Кин не понимает культуру бразильского футбола. Он не имеет представления о Бразилии».

«Это наша культура! Они танцуют, потому что счастливы. Это то, что бразильские команды делают многие годы. Уверен: если бы танцы устроила европейская сборная, то вам было бы всё равно», – защищает своих футболистов бразильская болельщица в соцсетях.

«Я фанат сборной Бразилии. Они не просто так показывают самый красивый футбол. Они зажигательны, играют с улыбкой, им действительно весело. Всё идёт как надо. Мне нравится смотреть, как они танцуют после голов», – поделился эмоциями журналист CBS Sports Марко Мессина.

Есть все шансы, что бразильский карнавал продолжится до конца ЧМ-2022. Сборная Бразилии выглядит одной из самых впечатляющих командой турнира. Критика может только добавить ей мотивации выйти в финал и исполнить победный танец по окончании турнира.