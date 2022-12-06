Главный форвард Бразилии прямо сейчас. Ришарлисон — особенный не только на поле

«Я иногда пою во время тренировок то, что у меня в голове. Как выхожу на поле в финале чемпионата мира с Аргентиной, как подача идёт на меня и я забиваю. Счёт – 5:4. С самого детства об этом мечтаю. На заставке моего телефона стоит Кубок мира. Это такая мотивация – каждый раз просыпаюсь с пониманием моей цели», – рассказывал Ришарлисон в интервью TNT Sports. На тот момент он ещё был игроком «Эвертона».

Ришарлисон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На самом деле, забивать за сборную – стандартное желание для бразильских футболистов. Даже, пожалуй, банальное, но у Ришарлисона эта мысль, похоже, никогда не выходит из головы. Именно он вызвался поехать на Олимпийские игры с молодёжной командой в 2020 году (в состав можно было включить трёх возрастных игроков).

«Эвертон» вряд ли обрадовался, что ключевой футболист отсутствует за неделю до старта АПЛ. То есть и со сборов выпал, и травму мог получить – и это ради второстепенного турнира. Но для Ришарлисона это было важно. Он стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Токио (пять голов). Забил в том числе победные мячи в ворота Германии и Саудовской Аравии.



Помните, как сборная Бразилии потребовала дисквалифицировать игроков из АПЛ и РПЛ, которые пропускали матчи национальной команды в сентябре 2021 года? Тогда исключение сделали только для Ришарлисона. CBF (Конфедерация бразильского футбола) дала понять, что к нему нет претензий, в отличие от Алисона, Фреда, Тьяго Силвы и остальных. Всё потому, что нападающий отпросился у «Эвертона» на Олимпиаду.

Ришарлисон и Неймар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отец Ришарлисона отмечал, что фанаты отождествляют сборную Бразилии именно с его сыном. И это не просто идеализация родного человека. За этими словами стоит в том числе общение футболиста с болельщиками. Когда приезжает автобус сборной Бразилии, именно Ришарлисон идёт фотографироваться с фанатами и раздавать автографы, пока остальные направляются сразу в отель.

А ещё он регулярно отвечает своим подписчикам в социальных сетях – не самое частое явление для игроков такого уровня. Порой мошенники пытаются просто развести футболиста на деньги. Ришарлисон старается вникать и разбираться, кому действительно нужна помощь. Например, он вписался за экс-водителя бывшего хавбека «Спартака» Фернандо, которого зовут Робсон. Он оказался в подмосковной тюрьме, о чём подробно рассказывал «Чемпионат».

В том числе благодаря Ришарлисону об этой истории заговорили, а бразильского водителя помиловали и депортировали на родину. Сообщалось, что вопрос обсуждался на самом верху. В Рио-де-Жанейро Робсона встретила не только семья, но и президент Бразилии Болсонару.



Ришарлисон переживает за бразильских спортсменов в разных видах спорта. Регулярно комментирует их успехи и поражения. Хотя, само собой, больше всего думает о футбольной сборной. Например, после недавнего матча с сербами говорил Неймару прикладывать лёд к опухшей ноге.

Нужно понимать, что Ришарлисон сам был близок к тому, чтобы из-за травмы пропустить матчи ЧМ-2022 и даже вовсе не поехать в Катар. За месяц до турнира он получил травму в матче «Тоттенхэм» – «Эвертон». Тогда он рыдал в раздевалке, по информации ESPN, а вскоре плакал уже в интервью этому телеканалу. Его голос дрожал. На словах о мечте, связанной с чемпионатом мира, с лица стали капать слёзы.

Ришарлисон Фото: Скрины видео

Грубый, а местами даже хамоватый игрок, в жизни оказывается достаточно уязвимым и чувствительным. Обошлось без тяжёлой травмы, и Ришарлисон всё-таки попал в сборную. Вот так он реагировал, когда тренер Тите в прямом эфире объявлял состав команды, которая отправится в Катар.

У сборной Бразилии сейчас фантастический подбор исполнителей в атаке. В заявке на ЧМ-2022 атакующая группа состоит из девяти человек. И в неё не попал даже Роберто Фирмино из «Ливерпуля». В основном составе Ришарлисону отводится роль центрального нападающего, хотя в «Тоттенхэме» он играет на фланге атаки.



Ещё до матча с сербами бразильские СМИ ожидали именно Ришарлисона в центре нападения. Обсуждалось, насколько это оптимальная конфигурация. Матч, кажется, дал однозначный ответ на этот вопрос. У бразильцев в той игре два гола – оба остались сами знаете за кем. С одной стороны, это и определённая удача, но дело точно не только в ней.

Потрясающий гол Ришарлисона в ворота сборной Сербии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Логично, что игроку именно этой сборной удался такой красивый удар в падении. Это именно то, что бразильцы тренируют и на пляжах, и когда играют в футволей после тренировок ради забавы. Хотя чтобы вот так забивать на чемпионате мира, нужно иметь не только натренированность, но и смелость. Смелость мечтать о таком.

Дальше голов пришлось подождать, но в 1/8 финала Ришарлисон забил сам и заработал пенальти. Сейчас именно он лучший бомбардир команды на ЧМ.