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Журналист сделал сюрприз Лионелю Месси на ЧМ-2022: он показал игроку сборной Аргентины видео с семьёй, реакция

Милый сюрприз для Месси от журналиста на ЧМ. Футболист «растаял» после просмотра видео
Александр Насонов
Журналист сделал сюрприз Лионелю Месси
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Как же много для аргентинца значит семья.

Сборная Аргентины, неожиданно уступив команде Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира, затем одержала три победы и уже вышла в четвертьфинал. Теперь каждый матч может стать для команды последним, притом что Лионель Месси ещё до турнира объявил, что это его последний мундиаль. В таких условиях успехи и неудачи воспринимаются особенно ярко и остро.

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В игре 1/8 финала ЧМ с Австралией Месси открыл счёт, что помогло аргентинцам выиграть 2:1. После игры журналист дал посмотреть игроку видео, на котором показана реакция семьи Лео на его гол. На трибунах присутствовали все домашние: жена Антонелла Роккуццо и дети Тьяго, Матео и Чиро. Лионеля так растрогало это видео, что он даже не сразу нашёл, что ответить.

«Очень эмоциональный момент, — сказал Лео. — Конечно, море счастья. Я знаю, как они проживают всё это. Как огорчаются и радуются, вот как вся Аргентина переживает это.

Это первый раз, когда мои сыновья уже понимают, что такое чемпионат мира, что он значит. Они переживают этот опыт уже осознанно. Они огорчаются и радуются точно так же, как и все мы».

Лионель Месси с семьёй

Лионель Месси с семьёй

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина сыграет уже не с Австралией, а с гораздо более статусной сборной Нидерландов. Только представьте реакцию семьи Месси, если Лео и в этой встрече отличится.

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