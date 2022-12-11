«Он скорее умрёт, чем покинет поле». Герой сборной Марокко на ЧМ, который остаётся в тени

Сборная Марокко — в полуфинале чемпионата мира. Кто мог такое предположить перед стартом турнира? Впечатляет, что за пять матчей на ЧМ-2022 африканская команда пропустила всего один мяч, да и тот стал следствием автогола. Очень круто играет в воротах Боно, которому помогают защитники. Но нельзя не отметить невероятный объём работы, который выполняет опорный полузащитник Софьян Амрабат.

Софьян родился в Нидерландах, в городке Хёйзен. Его отец уехал из Марокко в 13-летнем возрасте. «Папа даже не знал нидерландского языка, но добился всего благодаря упорному труду. Именно это качество он постоянно прививал нам. Отец был очень строг. Он всегда говорил мне и моим братьям: «Не хочу никакой чепухи, полицейских на пороге или любых других неприятностей».

Софьян пошёл по пути своего брата Нордина, ставшего профессиональным футболистом. Амрабат-младший начал в скромном клубе «Де Зёйдвогелс», а затем оказался в «Утрехте». Там он дебютировал в молодёжной команде, главный тренер Робин Пронк отметил напористость футболиста: «Изначально Софьян думал, что он уже звезда и заслуживает играть в стартовом составе, — говорил Пронк. — Именно по этой причине я посадил его на скамейку. Самое удивительное, что Амрабат не жаловался, а продолжал работать и совершенствоваться».



Пронка настолько впечатлили бойцовские качества Софьяна, что он быстро сделал его капитаном команды. Марокканец доиграл до основной команды, а с 2015 по 2017 год выступал там под руководством Эрика тен Хага, который сейчас работает в «Манчестер Юнайтед». «Софьян невозмутим, непреклонен, — утверждал тен Хаг. — Он двигается вперёд, даже если на пути куча преград. Для меня это связующий футболист. Его основная задача — отбирать мячи и быстро снабжать ими партнёров. Он очень хорош в этом. Я вижу большой потенциал. Думаю, у Амрабата может быть фантастическая карьера».

Перед тем как засветиться в топовом чемпионате, Софьян поиграл за «Фейеноорд» и «Брюгге». В бельгийском клубе его поставили на позицию центрального защитника, где марокканец играл намного менее эффективно. Нордин Амрабат даже жаловался по этому поводу: «Уже в детстве я чувствовал всю мощь Софьяна. Он здорово ставил корпус. У моего брата есть сила и скорость, поэтому его можно было отправлять куда угодно на поле. Тренеры так и делали. Это сработало против Софьяна, особенно в «Брюгге».



В 2019 году Амрабат перешёл в «Верону», которую тренировал Иван Юрич. Марокканец сразу сказал, что переедет в Италию только на позицию опорного полузащитника. Кстати, Юрич очень хотел видеть Софьяна в своей команде и чуть даже не поругался с клубными боссами. В итоге полузащитник перебрался в Серию А, а тренер прекрасно встроил его в свою систему.



«Юрич работал со мной персонально, — вспоминал Амрабат. — Он сделал меня лучше. «Верона» применяла очень активный прессинг, и в такой схеме необходимо быть физически крепким футболистом. Важно давить на соперника в любой момент матча, но мне нравится такой футбол».

Амрабат в «Вероне» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

По итогам сезона авторитетное издание Gazzetta dello Sport поставило марокканца на восьмое место в списке лучших футболистов чемпионата Италии. Амрабат вошёл в число лидеров Серии А по количеству выигранных единоборств. «Он скорее умрёт, чем покинет поле», — говорил Юрич. «Верона» выкупила права на игрока за € 3,65 млн, а продала в «Фиорентину» за € 19,5 млн.

Период во Флоренции получается пока не таким ярким, как в «Вероне», но при этом нельзя сказать, что Софьян проваливается. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн, но наверняка эта сумма значительно вырастет после мундиаля. «Лучший футболист Серии А на этом чемпионате мира», — писала Gazzetta dello Sport после победы марокканцев в 1/8 финала.



Сам Амрабат в первую очередь отмечает свои бойцовские качества.

Софьян Амрабат полузащитник сборной Марокко «Когда вы сталкиваетесь с невзгодами жизни, есть два варианта: сражаться или бежать. Я стал бойцом. Мне удалось доказать это, в том числе на тренировках. Я покидаю занятия последним, после чего иду в спортзал, чтобы поработать над телом».

Софьян рисковал пропустить матч с испанцами в 1/8 финала, о чём сообщил сам после игры. По словам марокканца, он занимался с физиотерапевтом до трёх часов ночи, а перед матчем футболисту сделали укол. «Я не мог оставить команду в такой важный момент», — сказал Амрабат.



А после игры Софьян троллил соперника в соцсетях. Он выложил фотографию-мем с мечом в своих руках и Гави, которого марокканец нёс на плече на глазах у изумлённого Педри. А потом выложил кадр из сериала, изобразив себя в роли громилы, справившегося сразу с тремя соперниками. В роли этих соперников выступили центральные полузащитники сборной Испании.

Амрабат в матче с Испанией Фото: Julian Finney/Getty Images

Контракт 26-летнего футболиста с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. В последнее время сообщают об интересе со стороны «Ливерпуля». Сложно сказать, окажется ли марокканец в Англии, однако после такого перформанса на ЧМ-2022 он наверняка готов пойти на повышение. Возможно, в новый клуб он перейдёт (если перейдёт) в статусе призёра мундиаля.