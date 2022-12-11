Полиции сильно влетело! Фанаты Марокко устроили побоище в Париже после успеха на ЧМ. Видео

Сборная Марокко — главная сенсация чемпионата мира в Катаре, и теперь об этом можно говорить с полной уверенностью. Это единственный представитель Африки, добравшийся до стадии полуфинала. Но у успехов сборной есть обратная сторона. И она даёт о себе знать практически после каждого матча.
Самые мощные беспорядки в Европе были после победы Марокко над Бельгией на групповом этапе (2:0). Тогда выходцы из этой африканской страны разносили Брюссель. На этот раз главные события происходили в другой европейской столице.
Парижская полиция заранее готовилась к 10 декабря. В этот день в Катаре проходили сразу два четвертьфинальных матча чемпионата мира: Марокко — Португалия и Англия — Франция. Накануне игры ведомство заявило, что усилит контроль за порядком и ограничит движение транспорта в районе Елисейских полей, центральной улицы города.
К 16 часам по парижскому времени в центр столицы стянулось более 1220 сотрудников полиции. Вообще, Елисейские поля — место, где обычно празднуют победу французские фанаты, но на этот раз улицу заполонили марокканцы. Их команда сенсационно победила Португалию (1:0) и пробилась в полуфинал. По сообщениям местных СМИ, отметить победу самой успешной африканской сборной на чемпионате мира пришло около 20 тысяч человек.
Беспорядки в Париже
Фото: Julien Mattia/Getty Images
И сначала всё было здорово. Марокканцы погрузились в атмосферу фестиваля, пели песни, обнимались и жгли пиротехнику.
«Я очень счастлива, это историческое событие! Я приехала сюда с работы и даже не смотрела матч, потому что слишком сильно переживала. Но мы в полуфинале, и это полное безумие!» — рассказывала Le Parisien девушка по имени Мириам.
Мужчина по имени Райан праздновал победу в центре Парижа вместе с семьёй. И шутил про предстоящий полуфинал: «Боимся ли мы Килиана Мбаппе? Вовсе нет! У нас есть Хаким Зиеш — он тоже гений и может решать исход матчей!»
А потом началась жесть.
СМИ не уточняют, с чего начались беспорядки, но происходившее в центре Парижа меньше всего походило на праздник. Между марокканцами и сотрудниками полиции начались побоища, в ходе которых в правоохранителей стреляли из ракетниц и кидались другими предметами.
Полицейские отвечали агрессией на агрессию. В ход шли дубинки и задержания. К полуночи в полицейские участки отправились 74 человека. Наверняка впоследствии это число увеличилось.
А теперь самое интересное: в ближайшую среду, 14 декабря, Франция и Марокко встретятся в полуфинале чемпионата мира. Кажется, для Парижа этот день будет испытанием вне зависимости от результата.
- 11 декабря 2022
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
12:11
-
11:59
-
11:55
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
11:05
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:05
-
09:51
-
09:49
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:16
-
07:37