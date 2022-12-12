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Провал сборной Бельгии на чемпионате мира — 2022: кто заменит Азара, Лукаку и Куртуа

Им суждено смыть позор сборной Бельгии. Молодёжь, которая заменит «золотое» поколение
Дмитрий Демков
Кто заменит Азара, Лукаку и Куртуа
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Знакомимся с новым бельгийским поколением.

Бельгия сенсационно не вышла из группы на чемпионате мира и удивила всё футбольное сообщество. Так называемое «золотое» поколение, похоже, останется ни с чем. Но беспокоиться не стоит, потому что незаменимых нет — на подходе уже есть перспективные молодые игроки, которые должны полностью раскрыться как раз к ЧМ-2026.

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Зено Дебаст — «новый Компани»

Дебаста так прозвали на родине. И именно Венсан разглядел в нём талант и подвёл защитника к основе «Андерлехта». А уже в этом сезоне Зено стал лидером обороны бельгийского клуба. В сентябре он дебютировал за сборную Бельгии и произвёл на Роберто Мартинеса большое впечатление: «Это был один из самых впечатляющих дебютов в сборной за последние несколько лет. Зено очень уверен в себе».

До 16 лет Дебаст был атакующим полузащитником, поэтому передачи и дриблинг у него на довольно высоком уровне. С защитными характеристиками тоже всё в порядке: высокий рост помогает успешно бороться за верховые мячи, также парень не стесняется идти в подкаты. «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Интер» уже пристально следят за ним — успешная игра на чемпионате мира могла бы подтолкнуть эти клубы к более решительным действиям, но защитник все три встречи группового этапа просидел на скамейке.

Зено Дебаст перед матчем со сборной Марокко

Зено Дебаст перед матчем со сборной Марокко

Фото: Clive Mason/Getty Images

Цепкий Амаду Онана — в центре поля (и внимания)

21-летний опорный полузащитник поехал на этот ЧМ не просто так. Он провёл в Катаре две игры — с Хорватией не вышел только из-за перебора жёлтых карточек. Бельгийские СМИ остались довольны выступлением хавбека.

Амаду — высокий и крепкий полузащитник, идеально подходящий для английского футбола. «Эвертон» летом отдал за него € 35 млн «Лиллю» и не прогадал — бельгиец с ходу стал одним из лидеров команды, хотя Фрэнк Лэмпард пока не подобрал для него идеальную позицию.

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Амаду не очень креативен, но его сила в другом — это отборы. В сентябре в мерсисайдском дерби Амаду совершил семь отборов и наряду с Пикфордом был лучшим на поле. Такие перформансы не могли не заметить топ-клубы — «Ювентус» уже рассматривает возможность подписания Онана, хотя вероятность того, что «Эвертон» захочет с ним расстаться, крайне мала.

Амаду Онана (№18) во время матча со сборной Марокко

Амаду Онана (№18) во время матча со сборной Марокко

Фото: Clive Mason/Getty Images

Мартен Вандевордт — идеальная замена Тибо Куртуа

Тибо Куртуа сейчас на пике, но смена ему уже подросла. Знакомьтесь, Мартен Вандевордт — 20-летний вратарь «Генка». Талант в нём уже обнаружил «Лейпциг» — к немцам Мартен присоединится в 2024 году.

Бельгиец называет своим кумиром Мануэля Нойера, и он даже старается ему подражать: часто заметно, как Мартен выходит из ворот и помогает партнерам начинать атаки, однако это уже сыграло с ним злую шутку. В дебютном матче в ЛЧ он привёз гол на третьей минуте. Позже Вандевордт прокомментировал этот момент так: «Я вышел из этой ситуации сильнее. Теперь я знаю, как делать лучше. Больше так никогда не рискну — если бы мог повернуть время вспять, то выбил бы мяч сразу».

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В этом сезоне Мартен — одна из основных причин, почему «Генк» лидирует в чемпионате Бельгии с большим отрывом. Пять «сухарей» и 15 пропущенных в 17 турах — отличный результат! «Лейпциг» уже задумался над тем, чтобы привезти его в Германию на год раньше.

В основную сборную вратарь пока не вызывался. Если Мартен и получит вызов в ближайшее время, то явно не для того, чтобы сразу заменить Тибо Куртуа — но вот к следующему ЧМ он, возможно, подойдет в статусе основного.

Мартен Вандевордт в матче с «Наполи»

Мартен Вандевордт в матче с «Наполи»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Ромео Лавиа — молодая звезда, упущенная «Манчестер Сити»

Нечасто молодые игроки с ходу зажигают в АПЛ, но Ромео — исключение. 18-летний опорник летом перебрался из академии «Сити» в «Саутгемптон» и уже с первых матчей громко заявил о себе.

Бельгиец может практически всё: и отдать хорошую передачу, и разогнать атаку, и в отборе здорово поучаствовать. Даже удар у него поставленный — в конце августа Лавиа положил хороший голешник в АПЛ в ворота «Челси». Лондонцы были под таким впечатлением от его игры, что готовы были в последний день трансферного окна увести его практически за € 60 млн. «Саутгемптон», естественно, отказался.

Ромео Лавиа

Ромео Лавиа

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Однако в том же матче полузащитник получил травму, которая оставила его вне игры аж до ноября — кто знает, если бы не то повреждение, возможно, увидели бы Ромео и на чемпионате мира.

Жюльен Дюранвиль — будущее бельгийской атаки

Жюльену 16 лет, а он уже полноценно в основе «Андерлехта». В сентябре парень дебютировал за сборную Бельгии U19, а Роберто Мартинес уже тогда видел в нём потенциальное усиление первой команды.

Дюранвиль чаще всего располагается слева в атаке, но может сыграть и на противоположном фланге. Он сочетает в себе хорошую скорость с феноменальной техникой, хотя играет достаточно прямолинейно. Но защитникам всё равно очень тяжело противостоять Жюльену — он хорошо прикрывает мяч и редко его теряет.

Жюльен Дюранвиль во время матча Лиги конференций

Жюльен Дюранвиль во время матча Лиги конференций

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вингера считают одним из самых талантливых игроков нового бельгийского поколения — «Бавария» и «Реал» с этим утверждением абсолютно согласны. Мюнхенский клуб летом предлагал за игрока € 15 млн, но эта сумма «Андерлехт» не устроила.

В сентябре Дюранвиль забил дебютный гол в бельгийском чемпионате и стал вторым самым молодым автором гола «Андерлехта» после Ромелу Лукаку. Посмотрим, повторит ли Жюльен путь знаменитого форварда. Главное, чтобы без промахов из убойных позиций на чемпионате мира.

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