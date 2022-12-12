«Сломаем их за 60 минут». В Хорватии выдали инсайд о задачах Аргентины на полуфинал ЧМ

Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Перед одной из важнейших встреч для команд за четыре года в ход идут все возможные инструменты. Аргентинцы и нидерландцы в 1/4 финала выдали жаркий матч, наполненный стычками, провокациями и жёлтыми карточками. Подобного вполне можно ждать и в полуфинале.

Популярное хорватское издание Jutarnij List подогревает интерес: там выдали инсайд, что игроки сборной Аргентины будут провоцировать Хорватию на протяжении всей встречи. Журналист отмечает, что один из футболистов аргентинцев во время общения по видеосвязи рассказал своим партнёрам по европейскому клубу о задании совершать провокации и выбивать соперника из ритма. Игрок сборной Аргентины заверил, что они «сломают и победят Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба после этого разговора постоянно обсуждают предстоящий матч.

Аргентинцы считают, что у некоторых футболистов соперника слабые нервы – хорваты не справятся, если их будут толкать, оскорблять и всячески задевать. Как отмечает неназванный футболист сборной Аргентины, им понадобится час, чтобы забить минимум два гола либо добиться удаления игрока соперников. Также издание сообщает, что несколько аргентинских игроков получили специальные инструкции, как именно провоцировать трёх хорватских футболистов, которых в Аргентине считают самыми слабохарактерными.

Сборная Аргентины Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Мы не можем сказать, что именно они собираются делать. Но мы знаем, как ведёт себя футболист, когда хочет насолить своему сопернику – чтобы он начал ошибаться, спорить и получать карточки. Это тактика уже была использована Аргентиной в матче с Нидерландами. Они не испугаются сделать всё, что, по их мнению, поможет им добиться победы. Ничего удивительного, но стыдно, что кто-то хочет выйти в финал чемпионата мира грязными методами. Хорватия должна сохранить концентрацию, понимать, что это происходит в рамках борьбы, и победить Аргентину на поле.

Понятно, что у Аргентины есть невероятный Месси, другие хорошие игроки, это сложный соперник. Но если Хорватии удастся справиться с провокациями, то игра сложится проще», — говорится в материале. Также отмечается, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже ознакомлен с информацией.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Учитывая, что в предыдущем матче аргентинцев с Нидерландами был установлен рекорд чемпионатов мира по количеству показанных жёлтых карточек (15), информация хорватского издания кажется правдоподобной.

Йосип Шимунич экс-защитник сборной Хорватии «То, что делали аргентинцы, безобразно и дико! Я никогда не сталкивался с подобным в своей карьере».

Вы верите, что аргентинцы готовы на такие провокационные действия? И помогут ли они? Делитесь своим мнением в комментариях!