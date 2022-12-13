«Кто не любит Месси — тот не любит футбол». Что пишут мировые СМИ перед 1/2 ЧМ с Хорватией

Уже сегодня, 13 декабря, сборная Аргентины сыграет с Хорватией в полуфинале чемпионата мира. Для южноамериканской страны это шанс выйти в свой второй финал мундиаля за последние восемь лет. Вся Аргентина бурно праздновала успех над Нидерландами и теперь ждёт встречи с вице-чемпионами ЧМ-2018. Рассказываем, что говорят в стране Лионеля Месси перед матчем с Хорватией.

ESPN: «Сейчас Аргентина могла бы использовать одного из бывших великих нападающих, например, Агуэро или Батистуту»

Корреспондент ESPN Тим Викери из Южной Америки в своей статье «Гибкость Скалони помогла Аргентине и Месси адаптироваться к вызовам на чемпионате мира» отметил работу специалиста в матче с Нидерландами. «У тренера есть три основные обязанности: подбор команды, определение стратегии и создание эмоционального настроя, в котором проходит работа. Эмоционально Аргентина очень хорошо отреагировала после столь драматичной потери победы в основное время. Они пожали плечами и сыграли лучше соперника в дополнительное время», – написал автор.

Викери считает, что Лионель Скалони найдёт способ, как остановить сборную Хорватии: «Хорватия ставит перед собой другую задачу, и Скалони будет размышлять о том, как выиграть борьбу в полузащите, особенно против капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Тренер обязательно придумает что-то более эффективное, чем его предшественник Сампаоли четыре года назад».

Лионель Скалони Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сайт ESPN выложил прогнозы своих журналистов на полуфиналы чемпионата мира. Марк Огден объяснил, почему сборная Аргентины выйдет в финал и почему нет.

Почему Аргентина выйдет в финал ЧМ: «Может быть, это не больше и не меньше, чем судьба. Это последний шанс Лионеля Месси выиграть чемпионат мира, и он вытащил Аргентину в эту стадию благодаря таланту и силе характера. Он уже не тот, что был в расцвете сил, с этим взрывным темпом скорости, но в 35 лет он показал, что всё ещё способен играть решающую роль.

Его голы во встречах с Мексикой и Австралией привели Аргентину к победам, а его пас на Науэля Молину в четвертьфинале с Нидерландами стал одним из самых ярких моментов этого чемпионата мира. Месси придётся снова найти что-то волшебное, чтобы победить Хорватию, которая лучше других справляется с организацией игры. Финалисты ЧМ-2018 – это жёсткая, гордая команда, в которой Модрич так же влиятелен, как и Месси».

Почему Аргентина не выйдет в финал ЧМ: «Уберите Месси, и Аргентина превратится в ограниченную команду. Для страны, которая выпустила несколько невероятных игроков, Месси действительно не хватает футболистов мирового уровня. Хулиан Альварес, Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер провели хороший турнир в Катаре, но они не являются мировыми звёздами. Как раз сейчас Аргентина могла бы использовать одного из своих бывших великих нападающих – например, Серхио Агуэро или Габриэля Батистуту.

Нехватка темпа и креатива у Аргентины пока не были серьёзной проблемой, но по мере того, как турнир приближается к решающей стадии, ключевые детали имеют значение. Скалони нужно будет найти что-то ещё, чтобы победить Хорватию. Необходимо найти способ остановить Модрича, доминирующего в игре благодаря работе с мячом, но это одна и та же задача для всех соперников Хорватии, и немногим удаётся справиться с ней. В этой игре всё будет зависеть от того, сможет ли Аргентина остановить Модрича, а также от того, как они смогут угрожать Хорватии способами, не связанными с Месси».

«Месси «марадонит» на чемпионате мира в Катаре»

Чемпион мира – 1986 в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано оценил вклад Лионеля Месси в игру на чемпионате мира в Катаре. «Месси представляет собой суть футбола. Он больше, чем когда-либо, демонстрирует характер, который у него всегда был. Он «марадонит» на чемпионате мира в Катаре. Я слежу за Месси с первого дня, как увидел его. Он остаётся гением на протяжении 20 лет. Кто не любит Месси, тот не любит футбол», – заявил Хорхе Вальдано в интервью TyC Sports.

Пресс-конференция сборной Аргентины перед матчем с Хорватией

На вопросы журналистов перед полуфиналом у сборной Аргентины ответили главный тренер Лионель Скалони и защитник Николас Тальяфико. Вот главные тезисы их выступления на пресс-конференции.

Лионель Скалони, главный тренер: «Мы готовимся так же, как и к Нидерландам, Австралии и Польше. После поражения от Саудовской Аравии мы проводим ответственные матчи, и это не отменяет ощущения, что предстоящая игра является сверхважной. Мы постараемся сделать всё возможное. Иногда удача может отвернуться, но, если мы всё сделаем правильно, у нас будут отличные шансы. Мы должны воспринимать это спокойно».

Лионель Скалони на пресс-конференции в Катаре Фото: Robert Cianflone/Getty Images

«У нас есть определённая манера игры, независимо от того, как мы можем измениться из-за наших соперников. Мы разговариваем с игроками, обсуждаем и делимся своими ощущениями, как нужно играть. Но наш путь будет одним и тем же. В каждый момент матча мы постараемся принимать правильные решения и быть на высоте».

Николас Тальяфико, защитник: «Вчера и сегодня мы анализировали сборную Хорватии. Мы знаем, что у них много качественных игроков, футболистов в полузащите с очень хорошими ногами, с очень хорошим ростом. Они могут играть в атаке, у них есть способность выполнять кроссы и выводить партнёров на ударную позицию. Это будет очень напряжённая игра, нам придётся быть начеку. Но мы попытаемся причинить им неприятности нашим оружием. Мы постараемся навредить им с первой минуты».