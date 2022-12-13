Как выглядели лидеры сборных Аргентины и Хорватии на своих первых чемпионатах мира. Фото

13 декабря на ЧМ-2022 в Катаре состоится первый полуфинал — Аргентина против Хорватии. Для некоторых участников матча это далеко не первый мундиаль. Вспоминаем, как выглядели нынешние звёзды на своих мировых премьерах.
Лионель Месси, 35 лет (пятый чемпионат мира)
Лео дебютировал в сборной летом 2005-го, а через год приехал в Германию на свой первый чемпионат мира. Таланту не было и 20 лет, и он не входил в число основных игроков. Из пяти матчей Аргентины на ЧМ-2006 Месси принял участие лишь в трёх. Дважды он выходил на замену, а заключительную встречу группового этапа с Нидерландами (0:0) провёл в стартовом составе. Месси ярко проявил себя в игре с Сербией и Черногорией (6:0) — вышел всего на 16 минут, но за это время забил мяч и отдал голевую передачу. Четвертьфинал с Германией (1:1, 3:5 пен.) Лионель просидел в запасе.
На чемпионате мира в Катаре у Месси статус неприкасаемого. Он не пропустил ни одной минуты на турнире и забил уже четыре мяча — по одному в каждой игре, за исключением матча с Польшей (2:0). Там у него тоже был отличный шанс, но вратарь Войцех Щенсны отразил удар аргентинца с 11-метровой отметки.
Анхель Ди Мария, 34 года (четвёртый чемпионат мира)
Анхель дебютировал в сборной Аргентины позже Месси — осенью 2008 года. Впервые на чемпионат мира его взял Диего Марадона. В 2010-м в ЮАР Ди Мария отыграл все пять матчей (четыре — в старте), но не отметился результативными действиями. Аргентина одержала четыре победы в первых четырёх матчах, однако в четвертьфинале её ждал настоящий кошмар — поражение от Германии со счётом 0:4. Через четыре года южноамериканская сборная проведёт пока что свой самый успешный чемпионат мира в XXI веке.
С каждым матчем в группе на ЧМ-2022 игровое время Ди Мария сокращалось. В первом он провел 90 минут, во втором — 69, в третьем — 59. В 1/8 финала с Австралией (2:1) Анхель и вовсе остался в запасе из-за проблем с мышцами. В четвертьфинале Ди Мария появился на восемь минут.
Николас Отаменди, 34 года (третий чемпионат мира)
Первый матч в футболке сборной защитник провёл в 2009 году под руководством Марадоны. Позднее тренерский штаб включил игрока в заявку на ЧМ-2010. Первые два матча турнира Отаменди отсидел в запасе, но ему предоставили 90 минут в заключительной игре группового этапа. Николас произвёл хорошее впечатление на Марадону, и тот доверил ему место в основе и в 1/8 финала, и в следующем раунде. Правда, в матче с Германией (0:4) Отаменди отыграл всего 69 минут.
В Катаре защитник регулярно выходит в стартовом составе. Как и Месси, он ещё не пропустил ни одной минуты на турнире. В матче с Австралией отметился голевой передачей на капитана.
Лука Модрич, 37 лет (четвёртый чемпионат мира)
Первый матч в составе сборной Хорватии Модрич провёл в марте 2006 года. А уже через несколько месяцев отправился на свой первый чемпионат мира в Германию. Кстати, дебют Модрича за сборную пришёлся на игру с Аргентиной (3:2), а один из мячей в ворота «шашечных» забил как раз таки Месси. На ЧМ-2006 не сложились ни у сборной Хорватии, ни у самого Модрича. Первый матч с Бразилией (0:1) Лука просидел в запасе, а в двух следующих отыграл в общей сложности 28 минут. Хорваты набрали всего два очка и не вышли из группы, пропустив вперёд не только Бразилию, но и Австралию Гуса Хиддинка. На свой следующий мундиаль балканцы приедут только через восемь лет.
На ЧМ-2022 Лука играет с капитанской повязкой. Результативных действий пока не совершал, но при этом выполняет огромный объём работы.
Иван Перишич, 33 года (третий чемпионат мира)
Бразильский мундиаль — первый в карьере Ивана. В 2014-м он отыграл все три матча на групповом этапе, но команда так и не вышла в 1/8 финала. Сам Перишич набрал три очка по системе «гол+пас». В игре с Камеруном (4:0) забил мяч и отдал передачу, а во встрече с Мексикой (1:3) отметился вторым голом на турнире. Следующие два мундиаля у Ивана получатся более удачными с точки зрения командного результата.
В Катаре Перишич постоянно выходит в стартовом составе. Он забил один мяч в игре с Японией (1:1, 3:1 пен.) в 1/8 финала. А на групповой стадии дважды ассистировал Андрею Крамаричу в матче с Канадой (4:1).
Деян Ловрен, 33 года (третий чемпионат мира)
Для защитника «Зенита» это уже третий чемпионат мира. Восемь лет назад в Бразилии Деян отыграл все три полных матчах на групповом этапе. В стартовой игре с Бразилией (1:3) японский арбитр Юити Нисимура посчитал, что Ловрен нарушил правила на Фреде, и назначил спорный пенальти, который реализовал Неймар. Этот удар и оказался решающим.
На ЧМ-2022 Ловрен не пропустил ни одной минуты. Во встрече с Японий отметился голевой передачей на Перишича.
Марсело Брозович, 30 лет (третий чемпионат мира)
Брозович, как и Перишич c Ловреном, дебютировал «на мире» в Бразилии. Правда, получилось у него гораздо хуже. Марсело отыграл всего 29 минут в первом матче с бразильцами (1:3), после чего присел в запас до конца группового этапа. Наверное, в этом нет ничего удивительного, ведь первый матч в футболке сборной Брозович провёл всего за пять дней до старта чемпионата мира. Через четыре года в России у полузащитника будет совсем другая роль.
Сегодня он важная фигура в схеме Златко Далича. На турнире в Катаре Брозович ушёл с поля раньше времени только в четвертьфинале с Бразилией (1:1, 4:2 пен.). Все остальные матчи отбегал с первой и до последней минуты.
Матео Ковачич, 28 лет (третий чемпионат мира)
Полузащитник «Челси» — самый молодой в нашем списке. Чемпионат мира в Бразилии Ковачич начал в стартовом составе и доиграл до 61-й минуты. Во втором матче с Камеруном (4:0) главный тренер Нико Ковач выпустил игрока всего на 18 минут, а в игре с мексиканцами — на 32.
В Катаре Ковачич постоянно выходит в стартовом составе. Тренерский штаб хорватов регулярно выпускает в основе тройку центральных полузащитников Брозович — Ковачич — Модрич.
- 13 декабря 2022
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