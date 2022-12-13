Как выглядели лидеры сборных Аргентины и Хорватии на своих первых чемпионатах мира. Фото

13 декабря на ЧМ-2022 в Катаре состоится первый полуфинал — Аргентина против Хорватии. Для некоторых участников матча это далеко не первый мундиаль. Вспоминаем, как выглядели нынешние звёзды на своих мировых премьерах.

Лионель Месси, 35 лет (пятый чемпионат мира)

Месси на ЧМ-2006 Месси на ЧМ-2022

Лео дебютировал в сборной летом 2005-го, а через год приехал в Германию на свой первый чемпионат мира. Таланту не было и 20 лет, и он не входил в число основных игроков. Из пяти матчей Аргентины на ЧМ-2006 Месси принял участие лишь в трёх. Дважды он выходил на замену, а заключительную встречу группового этапа с Нидерландами (0:0) провёл в стартовом составе. Месси ярко проявил себя в игре с Сербией и Черногорией (6:0) — вышел всего на 16 минут, но за это время забил мяч и отдал голевую передачу. Четвертьфинал с Германией (1:1, 3:5 пен.) Лионель просидел в запасе.

На чемпионате мира в Катаре у Месси статус неприкасаемого. Он не пропустил ни одной минуты на турнире и забил уже четыре мяча — по одному в каждой игре, за исключением матча с Польшей (2:0). Там у него тоже был отличный шанс, но вратарь Войцех Щенсны отразил удар аргентинца с 11-метровой отметки.

Анхель Ди Мария, 34 года (четвёртый чемпионат мира)

Ди Мария на ЧМ-2010 Ди Мария на ЧМ-2022

Анхель дебютировал в сборной Аргентины позже Месси — осенью 2008 года. Впервые на чемпионат мира его взял Диего Марадона. В 2010-м в ЮАР Ди Мария отыграл все пять матчей (четыре — в старте), но не отметился результативными действиями. Аргентина одержала четыре победы в первых четырёх матчах, однако в четвертьфинале её ждал настоящий кошмар — поражение от Германии со счётом 0:4. Через четыре года южноамериканская сборная проведёт пока что свой самый успешный чемпионат мира в XXI веке.

С каждым матчем в группе на ЧМ-2022 игровое время Ди Мария сокращалось. В первом он провел 90 минут, во втором — 69, в третьем — 59. В 1/8 финала с Австралией (2:1) Анхель и вовсе остался в запасе из-за проблем с мышцами. В четвертьфинале Ди Мария появился на восемь минут.

Николас Отаменди, 34 года (третий чемпионат мира)

Отаменди на ЧМ-2010 Отаменди на ЧМ-2022

Первый матч в футболке сборной защитник провёл в 2009 году под руководством Марадоны. Позднее тренерский штаб включил игрока в заявку на ЧМ-2010. Первые два матча турнира Отаменди отсидел в запасе, но ему предоставили 90 минут в заключительной игре группового этапа. Николас произвёл хорошее впечатление на Марадону, и тот доверил ему место в основе и в 1/8 финала, и в следующем раунде. Правда, в матче с Германией (0:4) Отаменди отыграл всего 69 минут.

В Катаре защитник регулярно выходит в стартовом составе. Как и Месси, он ещё не пропустил ни одной минуты на турнире. В матче с Австралией отметился голевой передачей на капитана.

Лука Модрич, 37 лет (четвёртый чемпионат мира)

Модрич на ЧМ-2006 Модрич на ЧМ-2022

Первый матч в составе сборной Хорватии Модрич провёл в марте 2006 года. А уже через несколько месяцев отправился на свой первый чемпионат мира в Германию. Кстати, дебют Модрича за сборную пришёлся на игру с Аргентиной (3:2), а один из мячей в ворота «шашечных» забил как раз таки Месси. На ЧМ-2006 не сложились ни у сборной Хорватии, ни у самого Модрича. Первый матч с Бразилией (0:1) Лука просидел в запасе, а в двух следующих отыграл в общей сложности 28 минут. Хорваты набрали всего два очка и не вышли из группы, пропустив вперёд не только Бразилию, но и Австралию Гуса Хиддинка. На свой следующий мундиаль балканцы приедут только через восемь лет.

На ЧМ-2022 Лука играет с капитанской повязкой. Результативных действий пока не совершал, но при этом выполняет огромный объём работы.

Иван Перишич, 33 года (третий чемпионат мира)

Перишич на ЧМ-2014 Перишич на ЧМ-2022

Бразильский мундиаль — первый в карьере Ивана. В 2014-м он отыграл все три матча на групповом этапе, но команда так и не вышла в 1/8 финала. Сам Перишич набрал три очка по системе «гол+пас». В игре с Камеруном (4:0) забил мяч и отдал передачу, а во встрече с Мексикой (1:3) отметился вторым голом на турнире. Следующие два мундиаля у Ивана получатся более удачными с точки зрения командного результата.

В Катаре Перишич постоянно выходит в стартовом составе. Он забил один мяч в игре с Японией (1:1, 3:1 пен.) в 1/8 финала. А на групповой стадии дважды ассистировал Андрею Крамаричу в матче с Канадой (4:1).

Деян Ловрен, 33 года (третий чемпионат мира)

Ловрен на ЧМ-2014 Ловрен на ЧМ-2022

Для защитника «Зенита» это уже третий чемпионат мира. Восемь лет назад в Бразилии Деян отыграл все три полных матчах на групповом этапе. В стартовой игре с Бразилией (1:3) японский арбитр Юити Нисимура посчитал, что Ловрен нарушил правила на Фреде, и назначил спорный пенальти, который реализовал Неймар. Этот удар и оказался решающим.

На ЧМ-2022 Ловрен не пропустил ни одной минуты. Во встрече с Японий отметился голевой передачей на Перишича.

Марсело Брозович, 30 лет (третий чемпионат мира)

Брозович на ЧМ-2014 Брозович на ЧМ-2022

Брозович, как и Перишич c Ловреном, дебютировал «на мире» в Бразилии. Правда, получилось у него гораздо хуже. Марсело отыграл всего 29 минут в первом матче с бразильцами (1:3), после чего присел в запас до конца группового этапа. Наверное, в этом нет ничего удивительного, ведь первый матч в футболке сборной Брозович провёл всего за пять дней до старта чемпионата мира. Через четыре года в России у полузащитника будет совсем другая роль.

Сегодня он важная фигура в схеме Златко Далича. На турнире в Катаре Брозович ушёл с поля раньше времени только в четвертьфинале с Бразилией (1:1, 4:2 пен.). Все остальные матчи отбегал с первой и до последней минуты.

Матео Ковачич, 28 лет (третий чемпионат мира)

Ковачич на ЧМ-2014 Ковачич на ЧМ-2022

Полузащитник «Челси» — самый молодой в нашем списке. Чемпионат мира в Бразилии Ковачич начал в стартовом составе и доиграл до 61-й минуты. Во втором матче с Камеруном (4:0) главный тренер Нико Ковач выпустил игрока всего на 18 минут, а в игре с мексиканцами — на 32.

В Катаре Ковачич постоянно выходит в стартовом составе. Тренерский штаб хорватов регулярно выпускает в основе тройку центральных полузащитников Брозович — Ковачич — Модрич.