Месси снова доказал свою избранность. Такие поступки на ЧМ делают его настоящим капитаном

Лионель Месси – главная фигура этого чемпионата мира. Он же – её главная звезда, к которой приковано внимание всего мира. Ведь для него это так называемый Last Dance – последний шанс завоевать самый главный трофей – Кубок мира, которого так не хватает на его полке.

Когда Аргентина проиграла Саудовской Аравии, люди иронизировали именно над ним, в насмешку спрашивая на камеры, куда же подевался Месси. Не Ди Мария, не Альварес, не Мартинес или любой другой игрок сборной Аргентины – а Месси. Первая игра на чемпионате мира, и тут же поражение – такой расклад явно не вписывался в ожидания мира от самого Великого Лео.

На этом турнире каждая его ошибка, даже самая малейшая, замечается всеми, кто только и ждёт, чтобы он оступился. Каждый его успех замечается теми, кто ждёт от него самого главного достижения в жизни. И пока больше достаётся вторым.

Лионель Месси Фото: Dan Mullan/Getty Images

В матче с Нидерландами он пробивал пенальти во время игры, и впервые за долгое время Лео не посмотрел на вратаря. Аргентинцы говорят, что это потому, что с каждой игрой на этом турнире с его плеч спадает груз – и он становится сильнее. Увереннее. Может, это и звучит очень фанатично и метафорично, но это правда заметно по тому, как Лео ведёт себя на поле: он подсказывает каждому партнёру, он подгоняет и подбадривает. Лео на поле – даже больше, чем лидер. И больше, чем тренер.



Это заметно не только по футбольным вещам (как важнейшие голы Мексике, Польше или Австралии), но и по человеческим. Когда команда пробегает мимо страдающих голландцев, крича им что-то не очень приятное, он смотрит на своих игроков, а не на соперников.

Игроки Аргентины празднуют победу Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Когда все бегут праздновать к Лаутаро победный пенальти – он бежит к Эмилиано Мартинесу, который потащил главные удары в своей жизни и упал ничком на землю от переизбытка эмоций. Лео опускается на колени, что-то кричит ему на ухо, а потом поднимает его с газона. Единственный из всей команды он бежит к вратарю, который в важнейший момент для сборной находится один, в отдалении от остальных.

Эмилиано Мартинес и Лионель Месси Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Про Месси не раз говорили, что он плохой капитан для команды, потому что из-за своей стеснительности и даже какой-то эмоциональной «блёклости» на фоне Роналду он не был тем самым заводящим лидером, который сходит на поле с ума от переполняющих его эмоций. Но Лео вырос – и не в «Барселоне», не в «ПСЖ», а именно в сборной – в настоящего капитана. Вырос в капитана, который близок с каждым игроком команды в первую очередь как человек, а не футболист. Такого капитана, который ведёт за собой всех просто потому, что он тот, кто есть.



И именно это делает его особенным.