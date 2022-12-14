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Хулиан Альварес, а не Лионель Месси, затащил сборную Аргентины в финал чемпионата мира 2022, кто это такой, гол Хорватии

Нападающий сборной Аргентины забил на ЧМ, как Марадона! Нет, речь не про Месси
Григорий Телингатер
Нападающий Аргентины забил на ЧМ, как Марадона
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Хулиан Альварес забил, пройдя со своей половины поля. Вот кто затащил аргентинцев в финал!

Хулиан Альварес и близко не звезда. Широкая аудитория увидела 22-летнего парня лишь несколько месяцев назад, когда он переехал из аргентинского «Ривер Плейт» в английский «Манчестер Сити». Да и там он редко выходил на поле. Всё-таки главным центральным нападающим зарекомендовал себя Эрлинг Холанд.

Вот и в сборной Аргентины основным форвардом был вовсе не Альварес. В первом матче на ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес отыграл все 90 минут (хотя с учётом добавленного получилось 110). Оно и понятно. Всё-таки Лаутаро как раз человек с именем в Европе. Чемпион Италии как минимум. Только вот в первом матче на ЧМ-2022 он запомнился разве что попаданиями в офсайд. Аргентина в той игре уступила Саудовской Аравии, а Лаутаро больше по 90 минут не проводил.

Аргентина — Хорватия — 3:0

Аргентина — Хорватия — 3:0

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Начиная с 3-го тура ЧМ-2022 Альварес стал стабильно выходить в основном составе. Сразу же забил Польше, затем положил победный мяч в ворота Австралии в 1/8 финала. И вот теперь он сделал результат ещё и в полуфинале.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/2 финала
13 декабря 2022, вторник. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Месси – 34' (пен)   2:0 Альварес – 39'   3:0 Альварес – 69'

Альварес оформил дубль в ворота хорватов – второй и третий голы в матче. Да, в первом случае нападающему дважды повезло с рикошетами от защитников, которые не смогли выбить мяч, но, с другой стороны, Альварес умудрился пройти с мячом со своей половины поля до вратарской!

Знаете, кому такое удавалось? Диего Марадоне!

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Нужно понимать, что, помимо двух мячей, Альварес ещё и заработал пенальти, с которого был забит победный мяч. То есть нападающий поучаствовал вообще во всех трёх голах команды. Великолепный чемпионат мира складвается для молодого форварда. Кажется, теперь обсуждать будут не только Месси, но и другого героя команды.

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Много говорилось, что Холанд будет отдохнувшим и полным сил, когда «Сити» возобновит сезон? Неплохо. Но и Альварес вернётся в клуб с особенными впечатлениями. Вернётся новым человеком, который обладает уже другим статусом. Теперь его имя точно запомнят.

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