Нападающий сборной Аргентины забил на ЧМ, как Марадона! Нет, речь не про Месси

Хулиан Альварес и близко не звезда. Широкая аудитория увидела 22-летнего парня лишь несколько месяцев назад, когда он переехал из аргентинского «Ривер Плейт» в английский «Манчестер Сити». Да и там он редко выходил на поле. Всё-таки главным центральным нападающим зарекомендовал себя Эрлинг Холанд.
Вот и в сборной Аргентины основным форвардом был вовсе не Альварес. В первом матче на ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес отыграл все 90 минут (хотя с учётом добавленного получилось 110). Оно и понятно. Всё-таки Лаутаро как раз человек с именем в Европе. Чемпион Италии как минимум. Только вот в первом матче на ЧМ-2022 он запомнился разве что попаданиями в офсайд. Аргентина в той игре уступила Саудовской Аравии, а Лаутаро больше по 90 минут не проводил.
Аргентина — Хорватия — 3:0
Фото: Marc Atkins/Getty Images
Начиная с 3-го тура ЧМ-2022 Альварес стал стабильно выходить в основном составе. Сразу же забил Польше, затем положил победный мяч в ворота Австралии в 1/8 финала. И вот теперь он сделал результат ещё и в полуфинале.
Альварес оформил дубль в ворота хорватов – второй и третий голы в матче. Да, в первом случае нападающему дважды повезло с рикошетами от защитников, которые не смогли выбить мяч, но, с другой стороны, Альварес умудрился пройти с мячом со своей половины поля до вратарской!
Знаете, кому такое удавалось? Диего Марадоне!
Фото: Кадр трансляции
Фото: Кадр трансляции
Нужно понимать, что, помимо двух мячей, Альварес ещё и заработал пенальти, с которого был забит победный мяч. То есть нападающий поучаствовал вообще во всех трёх голах команды. Великолепный чемпионат мира складвается для молодого форварда. Кажется, теперь обсуждать будут не только Месси, но и другого героя команды.
Много говорилось, что Холанд будет отдохнувшим и полным сил, когда «Сити» возобновит сезон? Неплохо. Но и Альварес вернётся в клуб с особенными впечатлениями. Вернётся новым человеком, который обладает уже другим статусом. Теперь его имя точно запомнят.
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