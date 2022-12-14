Лучший бомбардир Бразилии на ЧМ сделал тату на всю спину! Набил себя и двух легенд сборной

Ришарлисон стал лучшим бомбардиром Бразилии на чемпионате мира в Катаре. На его счету три гола из восьми, забитых сборной. После вылета с турнира нападающий, похоже, решил отдать дань уважения одному из партнёров по национальной команде – Неймару – и легендарному Роналдо. Как? Он сделал татуировку со своим и их изображением во всю спину.

Как выглядит новое тату Ришарлисона

Нападающий отправился к татуировщику, у которого больше 185 тысяч подписчиков в одной из соцсетей. Художник очень известен в футбольных кругах: он делал татуировки таким игрокам, как Фабиу Виейра, Антони, Бруно Гимарайнс, Неймар. Что касается Ришарлисона, его новое изображение заняло не один час работы. В нижней части татуировки форвард изобразил себя в детском возрасте в футболке с фамилией «Ришарлисон» и №9. В верхнем правом углу можно увидеть часть бразильского флага, а в верхнем левом углу – послание от Пеле: «Вы заставили Бразилию улыбаться». По центру спины Ришарлисон изобразил себя, справа – Неймара, а слева – Роналдо.

Татуировка Фото: Личный архив

Несмотря на то что Бразилия не пробилась в полуфинал чемпионата мира, Ришарлисон может занести себе в актив выступление на этом турнире. После классного гола в ворота сборной Сербии на его аккаунт в одной из соцсетей подписались три миллиона человек. Кроме того, нападающему посчастливилось встретиться со своим кумиром Роналдо. Вместе с экс-форвардом сборной Бразилии Ришарлисон исполнил свой фирменный «танец голубя», который он придумал, вдохновившись песней Dança do Pombo («Голубиный танец»). Но самые горькие эмоции нападающий пережил после вылета с ЧМ.

Ришарлисон нападающий сборной Бразилии «Настало время пойти в комнату и поплакать. Хочется зайти туда и больше никогда не выходить. К сожалению, мы не выиграли чемпионат мира. Мы подняли планку ожиданий очень высоко, но, к сожалению, потерпели неудачу».

На следующем чемпионате мира Ришарлисону и Неймару нужно будет сделать всё возможное, чтобы встать в один ряд с Роналдо. У 46-летнего Зубастика, в отличие от нынешних звёзд сборной Бразилии, есть звание чемпиона мира, причём не одно.