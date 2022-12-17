ФИФА реформировала клубный чемпионат мира! Теперь это будет супертурнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции организации объявил об изменении формата проведения клубного чемпионата мира. С 2025-го (раз в четыре года) в турнире будут принимать участие 32 команды, раньше было по шесть клубов. На клубный чемпионат отправлялись победители главных турниров шести конфедераций: УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и ОФК (Океания).

Ещё в 2016 году ФИФА хотела провести клубный ЧМ с участием 24 команд, турнир в подобном формате уже был запланирован на 2021 год. Главной целью было сделать соревнования «сбалансированными и привлекательными для вещателей и спонсоров». Но в дело вмешался коронавирус, из-за которого чемпионат был перенесён.

А зачем вообще был придуман клубный чемпионат мира и кому принадлежит идея?

Приз за победу на клубном чемпионате мира ФИФА Фото: Lars Baron/Getty Images

Первая попытка создать глобальный клубный футбольный турнир была предпринята в 1909-м. В 1909 и 1911 годах в Италии проводился турнир имени сэра Томаса Липтона, в нём участвовали английские, итальянские, немецкие и швейцарские клубы. Идея же, что ФИФА должна организовать международные клубные соревнования, появилась в начале 1950-х. В 1951 году в Бразилии состоялся Кубок Рио, в нём приняли участие восемь южноамериканских и европейских команд. Он проводился Федерацией футбола Бразилии, ФИФА не имела к нему отношения. После проведения соревнований официальные лица организации – Стэнли Роуз и Жюль Риме – расценили его как «впечатляющий проект».

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В 1957 году появился так называемый «Турнир Парижа», в нём принимали участие лучшие команды из Европы и Южной Америки. В финале бразильский «Васко да Гама» со счётом 4:3 обыграл мадридский «Реал». Через год, в октябре 1958-го президент Федерации футбола Бразилии Жоао Авеланж объявил на конгрессе УЕФА, на котором присутствовал в качестве приглашённого гостя, о решении создать Межконтинентальный кубок, одобренный УЕФА и КОНМЕБОЛ. Турнир задумывался как встреча между двумя лучшими клубами конфедераций. Идея принадлежала французскому функционеру Анри Делоне.

Анри Делоне Фото: Wikipedia

Первым победителем стал мадридский «Реал», в 1960 году в двухматчевом противостоянии обыгравший уругвайский «Пеньяроль» (0:0, 5:1). Вплоть до 1979 года кубок проводился по двухматчевой системе, а позже начал разыгрываться за одну встречу. Примечательно, что с 1980 по 2004 год (последний турнир) матчи проходили исключительно в Японии – в Токио и Йокогаме. Всё благодаря компании Toyota, финансировавшей проведение матча. В первый турнир в 1980 году автомобильный производитель инвестировал почти $ 750 тысяч, заплатив каждой команде ещё по $ 210 тысяч.

Каркас обновлённого клубного чемпионата мира был заложен в 1993 году президентом «Милана» Сильвио Берлускони. В Лас-Вегасе (США) он показал концепт проведения турнира исполнительному комитету ФИФА. Поскольку к тому времени в каждой конфедерации проводился свой континентальный клубный турнир, ФИФА сочла разумным и уместным проводить клубный чемпионат мира, чтобы выявлять сильнейший клуб планеты.

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Сильвио Берлускони Фото: Giorgio Cosulich/Getty Images

В июне 1999 года Бразилия была выбрана местом для проведения первых соревнований. Так как турнир планировалось провести не в 2000-м, а ещё в 1999 году, было принято решение включить в состав участников восемь команд. На чемпионат приехали: «Манчестер Юнайтед» (победитель ЛЧ-1998/1999), «Реал» (победитель Межконтинентального кубка 1998 года), «Коринтианс» (победитель чемпионата Бразилии — 1998), «Васко да Гама» (обладатель Кубка Либертадорес — 1998), «Аль-Насср» (обладатель Суперкубка Азии — 1998), «Саут Мельбурн» (победитель клубного чемпионата Океании — 1999), «Некакса» (обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1999) и «Раджа» (победитель африканской Лиги чемпионов — 1999). Первым победителем в истории клубного ЧМ стал «Коринтианс», в финале обыгравший «Васко да Гама» в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

«Коринтианс» — победитель клубного чемпионата мира ФИФА 2000 года Фото: Phil Noble/Getty Images

После успеха первого клубного чемпионата мира, второй должен был состояться в 2001 году в Испании. Но турнир отменили по ряду причин, одна из главных – крах маркетингового партнёра ФИФА – швейцарской компании International Sport and Leisure. 12 участников несостоявшегося соревнования получили по € 750 тысяч каждый в качестве компенсации. Королевская испанская футбольная федерация также получила € 1 млн от ФИФА.

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В 2004 году состоялся последний в истории Межконтинентальный кубок, в котором «Порту» обыграл колумбийский «Онсе Кальдас» (0:0, 8:7 пен.). После этого было объявлено о возобновлении клубного ЧМ в 2005 году. Он отличался от версии-2000: отныне в турнире принимали участие по шесть команд из шести конфедераций. В турнире 2005 года победу одержал «Сан-Паулу», минимально обыгравший «Ливерпуль». С 2007 года и по сей день в клубном чемпионате мира принимают участие семь команд: коллективы из УЕФА и КОНМЕБОЛ отправляются сразу в полуфинал, лучшие клубы АФК, КАФ и КОНКАКАФ – в 1/4 финала, а в 1/8 финала матч между собой проводят хозяева турнира и клуб из ОФК.

Примечательно, что клубный ЧМ ни разу не прошёл в Европе. Рекордсмен по количеству проведённых турниров на своей территории – Япония (8 раз). Следом идут ОАЭ (5), Катар (2), Марокко (2, третий будет в 2023 году) и Бразилия (1). Самым же успешным клубом является мадридский «Реал», взявший трофей четыре раза (2014, 2016, 2017, 2018). Примечательно, что неевропейские команды брали титул всего в четырёх случаях, и всегда это были бразильские клубы: «Коринтианс» (2000, 2012), «Сан-Паулу» (2005) и «Интернасьонал» (2006).

«Реал» — победитель клубного чемпионата мира ФИФА 2018 года Фото: Francois Nel/Getty Images

Все победители клубного чемпионата мира:



4 – «Реал» (Испания): 2014, 2016, 2017, 2018;

3 – «Барселона» (Испания): 2009, 2011, 2015;

2 – «Коринтианс» (Бразилия): 2000, 2012;

2 – «Бавария» (Германия): 2013, 2020;

1 – «Ливерпуль» (Англия): 2019;

1 – «Челси» (Англия): 2021;

1 – «Сан-Паулу» (Бразилия): 2005;

1 – «Интернасьонал» (Бразилия): 2006;

1 – «Милан» (Италия): 2007;

1 – «Манчестер Юнайтед» (Англия): 2008;

1 – «Интер» (Италия): 2010.

А как вы относитесь к клубному чемпионату мира и его реформе? Станет ли турнир интереснее и привлекательнее для вас? Делитесь своим мнением в комментариях!

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