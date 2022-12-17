Бардак перед финалом ЧМ-2022. Чиновники показывают ужасное отношение к аргентинцам

Выход сборной Аргентины в финал свёл страну с ума: тысячи людей рванули в Доху на последние деньги, кто-то влез в долги, продал имущество – всё ради того, чтобы 18 декабря оказаться в одном городе с родной командой, которая будет бороться за главный трофей мирового футбола. В начале декабря Катар отменил требование об обязательном наличии Hayya Card (аналог Fan ID, который можно получить только имея билет и бронь жилья) для въезда в страну, поэтому болельщиков теперь не останавливает почти ничего. Даже для закрытия финансового вопроса находятся варианты – есть те, кто собирает деньги в социальных сетях, прося подписчиков «скинуть кто сколько может на исполнение мечты».

Но приехать в Доху – это самая простая часть путешествия к этой самой мечте. Если билетов на самолёты достаточно, то вот билетов на матч нет – на официальном сайте всё было выкуплено задолго до старта турнира. Надежды, что кто-то сдаст свой билет и его можно будет поймать на платформе, нет – ну кто будет это делать, когда финал станет историческим в любом случае (либо это будет великая победа Месси, либо же – его великое поражение). Учитывая спрос и желание людей, готовых заплатить чуть ли не любые деньги, гораздо выгоднее перепродать билеты, пожертвовав своим присутствием на эпохальном событии.

Перекупщики сходят с ума не меньше аргентинцев, которые продолжают прибывать в Доху. В социальных сетях висят объявления: категория 1 — $ 3000! При этом на фото билета указан блок третьей категории. Но и без таких обманок цена за первую и вторую категорию в разы превышает номинал: за билеты просят $ 4000–5500.

Страна/Этап Финал Россия 1 кат.: $ 1100 2 кат.: $ 710 3 кат.: $ 455 Катар 1 кат.: $ 1607 2 кат.: $ 1003 3 кат.: $ 604

Аргентинцы собираются в чаты, где обсуждают билетные вопросы, а ещё выходят на улицы Дохи с табличками «Нужен билет на финал». И кому-то даже везёт – вчера увидела, как к двум девушкам подошли и предложили третью категорию за $ 1500. Они взяли время подумать (всё же разница огромна), но факт в том, что билеты есть, просто у кого-то на руках.

Болельщики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё они есть у AFA (Ассоциация футбола Аргентины), и, судя по информации в местных медиа, их около 10 000. Этому можно верить, потому что Марокко раздало своим болельщикам 13 000 билетов на матч с Францией. Аргентинцы рассчитывали, что федерация поможет им, как марокканская помогла своим: в четверг народ собрался у отеля, где живут представили AFA, чтобы попросить их договориться с ФИФА о продаже билетов по официальной цене. Но к ним так никто и не вышел.

«Они раздают билеты своим друзьям, родственникам, знакомым, потому что многие хотят попасть на финал и прилетают сюда специально на пару дней, – говорит аргентинец Матиас. – Болельщики даже готовы купить билеты, и это кажется логичным: вы – федерация, вот ваши болельщики – продайте по номиналу. Но вместо этого они отдают всё перекупам, чтобы на нас заработать. Коррупция, кругом одна коррупция. И это тоже Аргентина, к сожалению».

Болельщики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одно из главных аргентинских медиа – издание Ole! – написало, что ФИФА выставила на продажу дополнительные 10 000 билетов по цене от $ 300 до $ 1500. «Мы все знаем, что это ложь. Вы – позор», – написало крупнейшее сообщество аргентинских болельщиков в Катаре. Сообщение о дополнительной партии билетов разнеслось по другим изданиям, но на всё у фанатов был один ответ: «Всё ложь. Проплаченные статьи, вы отвратительны».

Фото: Соцсети

Также болельщики обратились к президенту AFA в социальных сетях, призвав его выйти из тени и услышать толпу:



«Мы просим билеты по их официальной цене. Билеты есть, но коррумпированная AFA ведёт свой бизнес с посредниками, хулиганами, туристическими агентами, дерьмовым правительством – они продают их по невыгодным ценам людям, которые прилагают огромные усилия, чтобы быть здесь.



Кто может купить билеты? Те, кого сейчас берут в чей-то самолёт, чтобы сделать фото на финале, но они даже не знают, круглый мяч или квадратный. Им всё равно, сколько тратить – тысячу или полторы тысячи долларов. Tyc Sports, c5n (спортивные каналы. – Прим. «Чемпионата») – нас от вас тошнит, перестаньте врать, что 10 тысяч билетов есть.



Чики (президент AFA.– Прим. «Чемпионата»), покажись, или ты собираешься и дальше нас не замечать?»