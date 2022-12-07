Вот это подарок от эмира Катара! С ним успех марокканцев на ЧМ вдвойне приятнее

«Для нас сегодня – самый важный день, – говорили марокканцы перед матчем. – Мы вышли в плей-офф всего во второй раз в своей истории и собираемся пройти дальше».

Болельщиков из Марокко на матче с Испанией собралось в разы больше, чем на игры группового этапа. Их тут и так было немало, но в этот раз внушительная часть стадиона была именно за ними: они стояли за обоими воротами, сидели на средних и верхних ярусах, в центре и по углам, смешиваясь с редкими испанскими флагами. Численное преимущество марокканцев не только было заметно визуально, но ещё и слышно: они перебивали любые попытки болельщиков соперника подать голос. Нескончаемый свист, удары барабанов, протяжное SSSIIRRR («Вперёд») – всё это смешивалось в единый гул, который стоял на стадионе от свистка до свистка.

Всего этого легко могло не быть – марокканцы не могли купить билеты на матч, потому что почти всё ушло на чёрный рынок. Народ устроил массовую атаку из жалоб в социальных сетях, что бóльшая часть дешевых билетов была выкуплена спекулянтами, которые начали перепродавать билеты в десять раз дороже номинала. В понедельник марокканцы писали, что им предлагали билеты по $ 1000, хотя изначальная цена была всего $ 55. Некоторые платформы в Марокко перепродавали билеты по $ 2000-3000, что просто невероятно злило обычных людей.

В ситуацию в итоге вмешалась Королевская федерация футбола Марокко, которая договорилась с ФИФА о выделении 5000 билетов марокканским болельщикам, собирающимся на матч. В понедельник вечером федерация раздала ещё порцию билетов – на этот раз вообще бесплатно. На этом помощь марокканским болельщикам не закончилась: эмир Катара купил тысячи билетов на игру и предложил их тем, кто изо всех сил пытался найти их по разумной цене перед игрой.



Всё это привело к тому, что «Эдьюкейшн Стэдиум» в этот вечер забился полностью. Не было ни одного свободного места! И в этот раз нам точно не соврали – проплешин и правда не было видно.

Давление на соперника с трибун не помогло: команды бóльшую часть матча провели в центре поля, изредка выбираясь то к одним, то к другим воротам. Под гул трибун игра перешла в дополнительное время, а потом так же плавно – к серии пенальти.



И вот тут началось самое интересное. Марокканская трибуна за воротами, в которые команды пробивали 11-метровые, начала сходить с ума от нервного ожидания. Секунды до начала, и вот…



Марокко забивает, Испания мажет.

Потом Испания не попадает снова.

И становится понятно, что Марокко идёт дальше. Сумасшествие, полнейший хаос на трибунах! Кто-то снимает футболки и размахивает ими, кто-то воздевает руки к небу благодаря всевышнего за эту победу, кто-то просто прыгает и кричит, будучи вне себя от счастья. Девушка рядом буквально визжит, что у неё сегодня день рождения, и её начинают поздравлять все вокруг, кто только смог услышать этот крик.

После – барабаны, песни и танцы прямо на креслах, которые еле-еле, но выдерживают давление. «Это что-то необъяснимое! Аааааа!» – только и могли выкрикнуть марокканцы.

Для них эта победа имела двойное значение: ещё перед матчем болельщики начали писать в социальных сетях, что победитель в этом матче получит «Аль-Андалус» – так называется часть Пиренейского полуострова, которая известна как «мусульманская Испания».

После исламского завоевания Северной Африки в конце VII века военачальники нацелились на близлежащий Пиренейский полуостров, где сейчас располагаются Испания и Португалия. 7000 солдат, которые пересекли Гибралтарский пролив, успешно справились со своей задачей – так в 711 году началось мусульманское правление в различных частях Испании, которое продлилось долгих восемь веков. Аль-Андалус стал центром архитектуры, математики, торговли и литературы, но в XI веке «мусульманская Испания» была разделена на несколько княжеств. Территории пытались бороться с распространением христианства, но с каждым годом сдерживать натиск было всё сложнее и сложнее. К концу XIII века из мусульманских территорий в Испании осталась только Гранада, а к 1492 году пала и она. Мусульмане и евреи бежали в Марокко, кого-то сослали туда насильно в рамках испанской инквизиции.

В 1912 году Испания получила от Франции, завоевавшей Марокко, протекторат над частью марокканских территорий – главным образом на севере. В 1926 году Марокко вернуло себе эти земли, но потом быстро их же отдало снова. Страна получила независимость только в 1956 году, когда Франция и Испания совместно приняли решение об уходе с части марокканских земель. Но не со всех: два города, Мелилья и Сеута, располагающиеся на территория Марокко, до сих пор принадлежат Испании.



Интересно, что при такой истории в Испании проживают порядка 880 тысяч марокканцев, что делает их самым большим этническим меньшинством в европейской стране. Их численность составляет 6% от числа всех жителей.