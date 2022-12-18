Месси ненавидели в Аргентине. Чтобы стать своим, ему понадобилось 16 лет

Великий день для великого человека: последний матч чемпионата мира, последний шанс стать чемпионом мира и поставить точку в спорах о грандиозности его фигуры. Лео Месси шёл к этому дню очень долго. И путь этот был сложнее, чем многие себе представляют.



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Месси очень рано уехал из страны, поэтому в Аргентине некоторые считали, что он не может считаться аргентинцем. «Он испанец. Он не похож на нас», – говорили они. Его осуждали за победы в «Барселоне» и отсутствие их со сборной. «Почему он не может играть так же за свою страну?» – спрашивали они. «Он не поёт гимн. Он даже не знает слов!» – уличали его.

В глазах ряда аргентинцев Месси не был капитаном. Может, он и носил повязку, но для них истинным капитаном был Маскерано: потому что всегда говорил с журналистами, знал, как вести себя на публике – быть на виду у него получалось лучше, чем у молодого Лео. Всё это отдалило Месси от болельщиков, сделало его будто инородным телом в сборной.



Кубок Америки 2011 года был полнейшим провалом. Турнир проводился в Аргентине, но сборная выглядела ужасно из матча в матч, и тот самый Месси, который к тому моменту пять раз стал чемпионом Испании, столько же раз взял Суперкубок, трижды поднял над головой кубок Лиги чемпионов, (а ещё дважды стал победителем клубного ЧМ), ничего не мог сделать. Его освистывали свои же фанаты. В поражениях они винили именно Месси – в Европе он творил чудеса, а в родной стране стал будто символом каждой неудачи.

Месси на Кубке Америки — 2011 Фото: Buda Mendes/LatinContent via Getty Images

В 2014 году Аргентина проиграла в финале чемпионата мира. Национальная трагедия. И снова весь фокус на Месси: ни одного гола в плей-офф, ни намёка на тот блеск, который исходил от него в «Барселоне». В 2016-м Лео не забил пенальти в финале Кубка Америки, и в Аргентине его снова стали уничтожать, из-за чего он решил попрощаться со сборной.

Лионель Месси нападающий сборной Аргентины «Я играл в четырёх финалах, я старался, но это не для меня. Так что, я думаю, всё кончено. Вдобавок ко всему я не реализовал пенальти. Думаю, так будет лучше для всех. В первую очередь для меня, а затем и для всех остальных. Есть много людей, которые хотят этого и которые, очевидно, точно так же, как и мы, недовольны тем, что мы не выиграли».

Месси говорил, что больше всего мечтал выиграть что-то с Аргентиной, но за столько лет достичь этого ему так и не удалось, поэтому единственное решение – уйти. Страна же… Была в шоке и просила его вернуться. Через семь дней Лео это сделал. «Я много чего передумал после поражения в последнем финале и серьёзно размышлял над уходом из сборной, – говорил он. – Я слишком сильно люблю свою страну и футболку национальной команды». На чемпионате мира 2018 года Аргентина вылетела от Франции в 1/ 8. История повторяется – Месси берёт паузу, но в итоге возвращается.



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Можно сказать, что для него нынешний чемпионат мира – как первая игра в жизни. После победы на Кубке Америки Месси наконец-то окончательно признали все – даже ненавистники и критики притихли, потому что обыграть Бразилию на «Маракане» для каждого аргентинца равно победе в великой войне. Первый трофей за столько лет ожиданий, потом второй (Финалиссима) – и вот ты уже больше не тот, кто приносит сборной неудачу за неудачей, а творец её истории.

Месси с главным трофеем Кубка Америки — 2021 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Это был долгий путь осознания для всех. Сначала в сборной не понимали, как встроить в команду Месси. Потом – как играть с Месси. Аргентина же прошла свой путь к принятию Месси. Страна привыкла к другому типу героя – Диего Марадоне. Победителю, добравшемуся до вершины с низов. Идолу, подарившему всей стране чемпионаты мира, восхищающего своей игрой всех и вся. Человеку с подвешенным языком, богатым на метафоры. Прямолинейному, всегда добивающемуся своего – даже если это невозможно: вроде как заставить Ferrari перекрасить исторически красную машину в чёрный. Любовь к Диего настолько сильна, что ещё при его жизни появилась церковь с 11 заповедями Марадоны. На него молятся, о нём пишут сотни песен – для аргентинцев его фигура в одном ряду с Иисусом.



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Месси же другой: «европеец», молчаливый, далёкий – пусть и безмерно талантливый, но до 2021-го без единого трофея. Он был в тени Марадоны, и в этой тени над ним постоянно нависал груз ожиданий. Всё это было слишком даже для такой суперзвезды, как Лео. Просто потому, что за всеми достижениями и инопланетными умениями стоит простой человек, умеющий чувствовать и переживать.



Победа в Кубке Америки освободила его от давления, и вот на этом ЧМ мы видим совсем другого Месси. Он делает то, что возбуждает публику и заводит толпу – то есть то, чего от него ждали все эти годы как от капитана. Первым берёт слово после поражения от Саудовской Аравии. Ван Гал атакует Аргентину? Он идёт и огрызается. Команде нужна встряска? Месси говорит на поле с каждым и подсказывает. Ог лидер. Он единственным бежит к вратарю Мартинесу после серии пенальти с Нидерландами. Он вытаскивает матчи.



Сегодня Месси – капитан, которого столько лет хотели видеть аргентинцы. Месси не прячется, а говорит. Что важнее всего, сборная больше не команда одного Лео – игроки все объединены, и для каждого есть своя роль.



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При этом все хотят, чтобы Аргентина победила для Месси. Наверное, впервые в истории болельщики хотят победы не для себя, а для игрока – чтобы он, тот самый парень, которого много кто не всегда любил из своих же, поднял над головой кубок, к которому так долго продирался.

Лионель Месси с партнёрами по Аргентине празднует выход в финал ЧМ-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

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В Аргентине есть выражение – el sueño del pibe — детская мечта. Мечта стать футбольной суперзвездой, выбраться из нищеты и засверкать. Подняться из трущоб на вершину, где есть возможность позволить себе гораздо больше, чем мяч, сшитый из носков. Это то, что когда-то сделал Марадона, вдохновив тысячи людей выходить на улицы и пробовать, любить футбол и жить им. Сейчас то же самое делает Месси: миллионы аргентинских мальчишек хотят быть похожим на него, порой маркером рисуя на спине его имя. Но, чтобы дотянуться до уровня Диего, Лео не хватает только одного: Кубка мира.