Худший чемпионат мира Месси. Тандем с другим гением оказался провальным

Четвертьфинал чемпионата мира – точно не самая любимая стадия для Аргентины в XXI веке. Смотрите сами: команда дважды вылетала именно на этом этапе. В 2006-м они проиграли по пенальти Германии, а в 2010-м снова немцы, и настоящая казнь – 4:0. Теперь опять четвертьфинал, но в соперниках Нидерланды. Значит, история получит новый поворот.

Вообще, за Аргентиной интересно наблюдать в контексте эволюции Месси. В 2006-м был его первый чемпионат мира. Он приехал на турнир пусть гиперталантливым, но всё же юношей, за плечами которого был всего один полноценный сезон в «Барсе». В 2010-м история была иной: Месси уже топ-звезда. Он получил первый «Золотой мяч» и выиграл кучу титулов с «Барсой». Его уже воспринимали как одного из лучших игроков современности. А в ЮАР он приехал под руководством лучшего игрока ХХ века. Для Аргентины уж точно. Это был Диего Марадона.

«У него были прекрасные взаимоотношения с Диего. Они были словно профессор и его студент. Эти двое обожали друг друга, будто смотрели сами на себя в зеркало. Диего видел в Лео своего преемника, а Месси – человека, который добился невероятных высот и был за это любим», – говорил Goal физиотерапевт той сборной Фернандо Синьорини.

Месси с Марадоной на ЧМ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Многие хорошо помнят ту хаотичную сборную. Марадона скучающе наблюдал за игрой со скамейки, и, казалось, его не особо интересовало происходящее на поле. Он словно считал, что таким игрокам не нужен тренер. И куда полезнее, если вместо этой должности будет идол. А что делать на поле они разберутся сами. На групповом этапе это прокатывало. Семи голов в трёх матчах хватило, чтобы пройти Нигерию, Южную Корею и Грецию. Но центральная фигура, которой должен был стать Месси, избегала своей фамилии на табло. У Лео после группового этапа — 0 голов и 0 передач. Первое результативное действие появилось в матче с Мексикой в 1/8 финала, тогда он отметился ассистом. Однако все понимали – игра сборной держится не на Месси, не на идеях Марадоны – она держится на образах сверхгениального игрока на поле и такого же на скамейке. Но Германия этого не испугалась. И прагматично уничтожила соперника — 4:0.

Месси не было видно на поле. Как и всю Аргентину.

«У той команды был недостаток – бóльшая часть состава была очень молодой. А когда ты на чемпионате мира встречаешься с такой сильной и опытной командой, как Германия, это очень сильно влияет. Вот так всё обстояло.

При этом думаю, что на ЧМ-2010 Лео сделал очередной шаг к тому, чтобы считаться одним из лучших игроков в истории футбола. Но он всё ещё был очень молод – тогда ему было только 23. У Лео было недостаточно опыта – прямо как у Марадоны на ЧМ-1982. Мы постоянно ожидали от него волшебства, однако понимали, что тесто ещё сыровато», – вспоминал Синьорини.



Правда, Марадона выиграл следующий чемпионат мира в 1986 году. А Месси в 27 лишь трагично посмотрел на трофей момент награждения. Его команда уступила в финале. А теперь новый шанс приблизиться к трофею. Последний.