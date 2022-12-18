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Аргентина — Франция, финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре, Месси побил неприкасаемый рекорд Мальдини, кто играл больше

Месси побил неприкасаемый рекорд чемпионатов мира! Его ещё долго никто не догонит
Александр Насонов
Лионель Месси
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Лионель ещё не доиграл финальный матч с Францией на ЧМ-2022, но уже превзошёл два невероятных достижения.

Доказательства легендарности аргентинца – ниже.

Во-первых, Месси единолично возглавил список по количеству матчей, сыгранных на ЧМ. До игры у него и у чемпиона мира 1990 года в составе сборной Германии Лотара Маттеуса по 25 матчей.

Лидеры по числу матчей на ЧМ

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Второй рекорд Месси в финале ЧМ-2022

Кроме того, на 23-й минуте Лионель побил рекорд по количеству минут, сыгранных на чемпионатах мира. Перед игрой на его счету было 2194 минуты на ЧМ, а у Паоло Мальдини, занимающего первое место, 2216 минут.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Julian Finney/Getty Images

Кто может догнать Месси?

Во-первых, Томас Мюллер. В настоящее время на счету 33-летнего немца 19 матчей на чемпионатах мира — таким образом, на ЧМ-2026 он может не только догнать, но и перегнать Лионеля. Турнир пройдёт в новом формате, и команда, которая дойдёт до полуфинала, сыграет в итоге не семь матчей, а восемь. Это означает, что Мюллер может принять участие в 27 матчах (в случае успеха сборной и самого Мюллера). Правда, после провала в Катаре игрок очень туманно высказался о своём будущем в сборной: «Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе».

Всё вышесказанное справедливо и в отношении вратаря Мануэля Нойера. Однако он на три года старше Мюллера и вряд ли поедет на ЧМ-2026.

Мануэль Нойер и Томас Мюллер

Мануэль Нойер и Томас Мюллер

Фото: Federico Gambarini/Getty Images

31-летний француз Антуан Гризманн имеет на своём счету 19 матчей на ЧМ (учитывая финал 2022-го). Таким образом, на ЧМ-2026 он может увеличить этот показатель до 27 матчей.

Если заглядывать в совсем далёкое будущее, то побить рекорд Месси может 23-летний француз Килиан Мбаппе. С учётом финала ЧМ-2022 на его счету 14 матчей. В лучшем случае после ЧМ-2030 на его счету будет 30 матчей.

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