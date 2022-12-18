Месси побил неприкасаемый рекорд чемпионатов мира! Его ещё долго никто не догонит

Доказательства легендарности аргентинца – ниже.
Во-первых, Месси единолично возглавил список по количеству матчей, сыгранных на ЧМ. До игры у него и у чемпиона мира 1990 года в составе сборной Германии Лотара Маттеуса по 25 матчей.
Лидеры по числу матчей на ЧМ
- 1. Лионель Месси (Аргентина) — 26 матчей
- 2. Лотар Маттеус (Германия) — 25
- 3. Мирослав Клозе (Германия) — 24
- 4. Паоло Мальдини (Италия) — 23
- 5. Криштиану Роналду (Португалия) — 22.
►Как скоротать время до финала ЧМ-2022: вот всё, что о нём нужно знать. Решающий матч чемпионата мира уже скоро. Готовимся
Второй рекорд Месси в финале ЧМ-2022
Кроме того, на 23-й минуте Лионель побил рекорд по количеству минут, сыгранных на чемпионатах мира. Перед игрой на его счету было 2194 минуты на ЧМ, а у Паоло Мальдини, занимающего первое место, 2216 минут.
Лионель Месси
Фото: Julian Finney/Getty Images
Кто может догнать Месси?
Во-первых, Томас Мюллер. В настоящее время на счету 33-летнего немца 19 матчей на чемпионатах мира — таким образом, на ЧМ-2026 он может не только догнать, но и перегнать Лионеля. Турнир пройдёт в новом формате, и команда, которая дойдёт до полуфинала, сыграет в итоге не семь матчей, а восемь. Это означает, что Мюллер может принять участие в 27 матчах (в случае успеха сборной и самого Мюллера). Правда, после провала в Катаре игрок очень туманно высказался о своём будущем в сборной: «Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе».
Всё вышесказанное справедливо и в отношении вратаря Мануэля Нойера. Однако он на три года старше Мюллера и вряд ли поедет на ЧМ-2026.
Мануэль Нойер и Томас Мюллер
Фото: Federico Gambarini/Getty Images
31-летний француз Антуан Гризманн имеет на своём счету 19 матчей на ЧМ (учитывая финал 2022-го). Таким образом, на ЧМ-2026 он может увеличить этот показатель до 27 матчей.
Если заглядывать в совсем далёкое будущее, то побить рекорд Месси может 23-летний француз Килиан Мбаппе. С учётом финала ЧМ-2022 на его счету 14 матчей. В лучшем случае после ЧМ-2030 на его счету будет 30 матчей.
► Месси забил в финале чемпионата мира! Аргентина придавила Францию! LIVE. Месси может красиво попрощаться со сборной, а Мбаппе — стать двукратным чемпионом мира уже в 23 года
- 18 декабря 2022
-
19:25
-
19:08
-
19:07
-
18:57
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:26
-
18:23
-
18:11
-
18:09
-
18:08
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:56
-
16:43
-
16:26
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
16:00