Рассказываем, что отличает аргентинских болельщиков от всех остальных и как они отмечали долгожданную победу.

Достойнейший поступок Мбаппе по отношению к Месси. Что из финала ЧМ-2022 не показали по ТВ

Мы посмотрели лучший финал, который только могла заготовить история для сборной Аргентины и Лионеля Месси: с накалом, нервами, диким напряжением и красивым концом. Вспоминаем, что окружало этот матч, который вряд ли получится забыть.

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Слёзы во время гимна

Аргентинский гимн очень ритмичный: сначала медленный, потом мелодия ускоряется, а вместе с этим болельщики начинают увеличивать амплитуду прыжков. Кажется, они единственные в мире, кто во время гимна не надрывает грудь, закрыв глаза, а прыгает, заводясь перед матчем. Но в этот раз исполнение было особенным – после финального аккорда у болельщиков выступили слёзы на глазах. И ведь тогда они ещё не знали, что совсем скоро будут плакать снова – уже от счастья, что всё заветное сбылось.

Радость, молчание и нервы

Аргентинская трибуна продолжила петь и во время гимна Франции – настолько громко, что в толпе почти не было слышно музыку. С началом матча болельщики продолжили по очереди исполнять уже хорошо знакомый всем репертуар: одна песня сменяла другую, а ритм задавали барабаны и несколько заводящих, повисших на балке внизу сектора.

И вот первый гол – и сразу взрыв, какой последний раз был после победной серии пенальти в матче с Нидерландами.

Когда арбитр назначил пенальти в ворота Уго Льориса, народ замер в нервном ожидании. Дедушка, стоявший на ряд ниже, явно начал молиться.

Пока Месси настраивался на удар, болельщики молчали. Кто-то обнялся, кто-то от напряжения комкал флаг, кто-то – закрывал глаза, как будто боясь увидеть промах.

Мяч влетел в ворота, а народ свалился друг на друга и в объятия. Радость была такая, будто Аргентина поставила в матче точку.

За двадцать минут до конца ребёнок начал радостно прыгать: «20! 20!». Родители на него шикали – мол, это ещё очень много, лучше не радуйся заранее. И были правы – на 80-й минуте Мбаппе реализовал пенальти.

Народ замолчал, и молчание продлилось чуть дольше ожидаемого: пока болельщики отходили от шока, Мбаппе забил второй.

Игра перетекла в дополнительное время, и такой расклад в финале напрягал народ гораздо больше, чем в матче с голландцами: французы вышли на второй тайм озверевшими, замены Дешама явно пересобрали команду, тогда как аргентинцы будто бы растерялись и поплыли.

Трибуна перешла с песен на громкий мат: с накалом в матче росло и возмущение болельщиков, которые пытались подметить любую, даже малейшую ошибку арбитра, а ещё возмущались действиями соперника. За 15 минут первого экстра-тайма можно было неплохо пополнить запас испанского мата.

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В перерыве болельщики молились и пели, пели и молились.

И в итоге, кто бы там их ни услышал, Месси забил.

И начался праздник, но на пути к трофею опять встал Мбаппе – в концовке счёт снова стал равным.

Эта серия пенальти была самой нервной на ЧМ-2022 по понятной причине – на кону стояло слишком многое. По воле случая целая страна могла утонуть в слезах на неделю.

За помощью обращались к богу – к Марадоне.

И он помог.

Сетка на память

Сборная Аргентины была так увлечена празднованием, что даже не обернулась в сторону эмира Катара и Инфантино, когда они вынесли Кубок. Чемпионы продолжали петь и танцевать. А Мбаппе нашёл в себе силы подойти к Месси и поздравить того с победой. Красивый поступок.

Джанни Инфантино, эмир Катара и Лионель Месси Фото: Dan Mullan/Getty Images

После награждения на поле оказалось так много людей, как будто целая трибуна прорвалась на газон. На самом деле, это были близкие футболистов и работников сборной: девушки, пожилые, дети – все оказались на поле.

В какой-то момент у ворот появились Отаменди и Дибала – с ножницами в руках. Совместными усилиями они отрезали приличный кусок сетки на память, после чего к ним присоединились остальные – в итоге на воротах не осталось ничего.

Чемпионский парад

Со стадиона Аргентина уезжала, как полагается каждому чемпиону: на открытом автобусе, под песни и рёв ликующих болельщиков.

И праздник до утра

Болельщики сборной Аргентины поселились в Barwa Village – самой дешёвой фанатской деревне в 45 минутах езды от центра Дохи. Их там собралось настолько много, что даже аккаунт в запрещенной социальной сети, где публиковались все фанатские новости чемпионата мира, назвали её именем. Перед каждым матчем они устраивали там барбекю, после каждой победы – танцевали до утра под всё те же песни и крепкий алкоголь.

И после финала они не расходились до семи утра: люди слишком долго этого ждали, чтобы спать в такую ночь.



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