Я видел, как Месси стал величайшим. И никогда этого не забуду!

Мы это видели! Наверное, никто не забудет, где, с кем и как он смотрел этот финал. Я точно не забуду, что видел это живьём. Я видел, как Лионель Месси окончательно и бесповоротно стал величайшим в истории.

►Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет. Готовы вспоминать его следующие 50 лет?

Наверное, таким и должен был быть финал, в котором для него на кону стояло всё. Он просто обязан был превратиться из идеального складывающегося в истинную драму. Согласитесь, если бы матч закончился 2:0, это была бы тоже великая победа, но скучная и слишком банальная. Лео забил пенальти, разогнал атаку на второй гол, Аргентина была во всём круче. На стадионе никто не сомневался в её победе. Уверен, многие журналисты к 80-й минуте поставили точку в своих отчётах. Мы с российскими коллегами уже обсуждали, как будем работать после игры.

Сборная Аргентины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И тут этот глупый пенальти, сумасшедший Мбаппе и дубль 23-летнего парня за 90 секунд. Как будто на наших глазах он решил здесь и сейчас закончить смену поколений и показать, кто теперь король. «Что, старик, думал, ты самый крутой? Уже нет!». Примерно такое начал говорить Мбаппе в адрес Месси своей игрой в концовке второго тайма. Он уничтожал Аргентину, которая дико плыла и еле дожила до перерыва.

Я был уверен, что после такого потрясения Месси сломается, а с ним и вся команда. Пережить такое в главном матче своей великой карьеры невозможно. Но Аргентина оправилась и вышла выигрывать. И после всех упущенных Мартинесом моментов Месси забивает третий гол. Причём как забивает. С отскока, в пустые, с правой ноги! Как будто это не Месси вовсе, а Роналду. Этот гол был именно в стиле Криштиану — оказаться там, где нужно. Наверное, именно такой гол в финале чемпионата мира представлял себе португалец, когда давал интервью Пирсу Моргану. Но забил его Месси.

Лионель Месси Фото: Julian Finney/Getty Images

«Только без лишних пенальти! Только доведите до победы!» — повторяли мы с коллегами в пресс-ложе при счёте 3:2. Мы были уверены, что победным голом Лео всё должно закончиться. Все болели за него. Но снова нет. Снова трагедия и драма. Ещё один пенальти, хет-трик гениального Мбаппе, который стал первым с 1966 года игроком после Хёрста, забившим три (!) в финале чемпионата мира. Концовка же матча — это вообще безумие. Сейв Мартинеса на 120+3-й минуте — один из лучших моментов в истории чемпионатов мира.



И вот после такого Месси идёт бить в серии пенальти первым. Он идёт бить после того, как ужасающий Мбаппе забил свой третий пенальти в игре. Если бы Лео, у которого есть проблемы с 11-метровыми, его не забил, Аргентина проиграла бы этот матч. Но на каком же диком спокойняке он исполнил этот удар! Через паузу, на выдохе. В этом ударе была вся его карьера. Он же и защитников всю жизнь обыгрывает через эту микропаузу.

►Футбол – просто величайшая игра! Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Других слов про этот чемпионат мира не осталось

А потом были слёзы, объятия с мамой, радость с детьми и этот детский восторг в моменте, когда Кубок оказался у него в руках. Месси — герой, который привёл к победе на чемпионате мира свою страну впервые за 36 лет. Каждый из нас будет пересматривать хайлайты этого финала и рассказывать детям, как он поднял над головой трофей. Это было ЛЕГЕН… подожди, подожди… ДАРНО!