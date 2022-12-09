«Он ходил жаловаться, но Это'О его послал». Новые детали скандала со звездой Африки на ЧМ

В сборной Камеруна, уже покинувшей чемпионат мира 2022 года в Катаре, успел произойти скандал на турнире. Основной голкипер Андре Онана был отстранён от состава, а затем покинул расположение команды. Поводом для этого стал конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом. Как сообщал в своих соцсетях журналист Николо Скира, причиной разногласия стало недовольство игровым стилем Онана.

«Позиция вратаря очень важна. Мы выступаем в сложном турнире, и я знаю, что должен делать. Команда превыше отдельных игроков. Онана захотел уйти, и мы согласились. В этой команде 26 футболистов, которые усердно работают вместе, и мы хотим показать этот дух дисциплины и уважения. Мы здесь, чтобы доказать это. Онана — отличный вратарь, но мы делаем ставку на команду», — комментировал тогда отстранение футболиста Сонг.

Ригобер Сонг Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Теперь, когда сборная уже вылетела с ЧМ, в соцсетях появилось видео, на котором тренер сборной Камеруна рассказывает о причинах отстранения Онана. И даже делится подробностями разговора, который у них состоялся накануне матча 2-го тура чемпионата мира с Сербией (3:3).

Ригобер Сонг главный тренер сборной Камеруна «Я сказал ему, что не хочу с ним работать, и он начал плакать. Я сказал ему: «Мой малыш, у меня нет времени на разборки. Я готовлюсь к игре. Вчера я звонил тебе, а ты не пришёл. Я общаюсь с лидерами команды: Абубакаром, Шупо-Мотингом, Замбо Ангисса. Но кто ты такой, что я не могу с тобой поговорить?!»

Также Сонг рассказал, в чём именно ему не нравилась игра вратаря: «На тренировках он устраивает своё шоу. Во время игр он действует рискованно. Я говорил ему: «Доставляй мяч на чужую половину поля, пасуй на фланги, а не в центр, перестань рисковать, мы можем проиграть». А он мне ответил: «Я не хочу с тобой разговаривать об этом, я делаю своё дело». В гостинице вместо того, чтобы поговорить со мной, он ходил жаловаться к президенту (Самуэлю Это'О, президенту Федерации футбола Камеруна. – Прим. «Чемпионата») Но он его послал, не знаю куда».

Онана не остался в стороне и в своих соцсетях опубликовал цитату Джорджа Оруэлла, отреагировав тем самым на ролик: «В мире, где все лгут, тот, кто говорит правду — революционер. Но время всё расставит по своим местам».

Андре Онана Фото: Claudio Villa/Getty Images

Самое интересное, что Сонг не собирался делиться этой информацией со СМИ. «С раннего утра четверга, 8 декабря 2022 года, любительское видео продолжительностью чуть более 90 секунд заполонило Сеть и за считаные минуты стало вирусным. В отрывке, снятом без моего ведома у меня дома третьим лицом, прибывшим сопровождать моего старшего брата, я рассказываю последнему информацию об отстранении Онана. Я был далёк от мысли, что нас с братом снимали. Выясняется, что опубликование видео преследовало цель нарушить мою частную жизнь и посягнуть на мою честь как тренера. Для меня же это было важное решение в интересах Камеруна на важном соревновании».

Ригобер Сонг Фото: Elsa/Getty Images

26-летний Онана считался основным вратарём сборной Камеруна. Он дебютировал за команду в 2016 году и с тех пор в 34 матчах пропустил 29 голов и 14 раз сыграл «на ноль». В матче 1-го тура ЧМ-2022 со Швейцарией (0:1) именно он занял место в воротах Камеруна. Но на следующие встречи с Сербией и Бразилией (1:0) вышел уже Дэвис Эпасси.

С большой долей вероятности Сонг останется на посту главного тренера сборной Камеруна. Результат команды на ЧМ-2022 (третье место в группе) можно признать удовлетворительным, к тому же президент футбольной федерации – Самуэль Это’О – друг Сонга. Поэтому Онана придётся либо мириться с тренером для возвращения в национальную команду, либо ожидать изменений в штабе.