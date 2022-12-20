На вершине мира. Как Месси провёл свои пять ЧМ

Считается, что для вхождения в сонм великих футболисту обязательно нужно выиграть чемпионат мира. Для Лионеля Месси многие готовы были сделать исключение. Теперь, впрочем, в этом нет необходимости.
ЧМ-2006. Начало
На чемпионате мира в Германии Месси, которому по ходу турнира исполнилось 19 лет, ещё не был игроком стартового состава сборной Аргентины. Однако он вышел на замену во втором матче группового этапа, принял участие в разгроме Сербии и Черногории (6:0), забив гол, и появился в старте в матче с Нидерландами. 0:0 — и Аргентина вышла в плей-офф с первого места.
В 1/8 финала с Мексикой Лео вновь выскочил на поле со скамейки запасных и забил гол, который не засчитали. Аргентина всё же победила в дополнительное время (2:1) и вышла на Германию в четвертьфинале, которой проиграла 1:1 (2:4 пен.). Месси в этом матче не участвовал, за что тренер сборной Аргентины Хосе Нестор Пекерман подвергся критике.
Лионель Месси на ЧМ-2006
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
ЧМ-2010. Фальстарт
На ЧМ в ЮАР Месси ехал уже в роли главной звезды национальной команды. Аргентина выиграла все три матча в группе — у Нигерии, Южной Кореи и Греции, — но Лионель закончил предварительный этап без результативных действий.
В 1/8 финала Месси помог команде победить Мексику (3:1), отдав голевую передачу. А в четвертьфинале Аргентина нарвалась на Германию — и была уничтожена (0:4). Великий Диего Марадона в роли главного тренера сборной Аргентины — никто так и не понял, что это было.
ЧМ-2014. Первый финал
Турнир, который Месси, наверное, обязан был выигрывать. 27 лет — золотой возраст для футболиста. Группу Аргентина прошла сравнительно легко, обыграв Боснию и Герцеговину, Иран и Нигерию, причём Лео забил целых четыре мяча.
В первом матче плей-офф Месси отдал голевой пас в дополнительное время матча со Швейцарией. Гол Анхеля Ди Марии оказался единственным. Затем последовали победы над Бельгией (1:0) и Нидерландами (0:0, 4:2 пен.) — «оранжевым» Лионель забил в серии послематчевых пенальти. В финале же Аргентина снова проиграла Германии (0:1 д. в.). Несмотря на это, Лео признали лучшим игроком турнира.
Лионель Месси в финальном матче ЧМ-2014
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
ЧМ-2018. Последний шанс?
Аргентина, ведомая Месси, едва не застряла на стадии группового этапа. Неожиданная ничья 1:1 с Исландией при нереализованном Лео пенальти, разгром 0:3 от Хорватии… В третьем матче с Нигерией Месси забил, но африканцы сравняли счёт. И вышли бы в 1/8 финала, если бы не спасительный для Аргентины гол экс-спартаковца Маркоса Рохо на 86-й минуте.
Увы, путь Месси на турнире в России завершился уже в 1/8 финала. Аргентина в ярчайшем матче уступила Франции 3:4. Тогда казалось, что это был последний реальный шанс Лионеля выиграть турнир…
Лионель Месси в матче Аргентина — Франция на ЧМ-2018 в России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
ЧМ-2022. Последний шанс!
А вот теперь уже точно последний. Аргентина стартовала с оглушительного поражения от Саудовской Аравии (1:2). Месси открыл счёт с пенальти, но, как вы понимаете, это стало слабым утешением для него и всей страны. После этого матча аргентинцы… нет, не развалились. А пошли вперёд, ведомые своим лидером.
В группе были одержаны две сухие победы — над Мексикой и Польшей. Месси забил только мексиканцам. А в плей-офф Лионель преобразился — в том смысле, что до этого ему никогда не удавалось забивать в матчах на вылет.
Австралия, Нидерланды, Хорватия — кто там следующий, Франция? Давайте её сюда. И даже дубля в совершенно безумном финале могло не хватить для титула, ведь Мбаппе ответил лидеру Аргентины тремя мячами. Но в серии пенальти Лео, в отличие от некоторых других великих игроков прошлого, не промахнулся. И был вознаграждён. По-хорошему, после такого надо заканчивать карьеру, если тебе 35.
Месси или Марадона? Тут всё равно у каждого своё мнение. Месси или Роналду? А вот здесь, кажется, вопрос закрыт.
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