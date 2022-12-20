На вершине мира. Как Месси провёл свои пять ЧМ

Считается, что для вхождения в сонм великих футболисту обязательно нужно выиграть чемпионат мира. Для Лионеля Месси многие готовы были сделать исключение. Теперь, впрочем, в этом нет необходимости.

ЧМ-2006. Начало

На чемпионате мира в Германии Месси, которому по ходу турнира исполнилось 19 лет, ещё не был игроком стартового состава сборной Аргентины. Однако он вышел на замену во втором матче группового этапа, принял участие в разгроме Сербии и Черногории (6:0), забив гол, и появился в старте в матче с Нидерландами. 0:0 — и Аргентина вышла в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала с Мексикой Лео вновь выскочил на поле со скамейки запасных и забил гол, который не засчитали. Аргентина всё же победила в дополнительное время (2:1) и вышла на Германию в четвертьфинале, которой проиграла 1:1 (2:4 пен.). Месси в этом матче не участвовал, за что тренер сборной Аргентины Хосе Нестор Пекерман подвергся критике.

Лионель Месси на ЧМ-2006 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

ЧМ-2010. Фальстарт

На ЧМ в ЮАР Месси ехал уже в роли главной звезды национальной команды. Аргентина выиграла все три матча в группе — у Нигерии, Южной Кореи и Греции, — но Лионель закончил предварительный этап без результативных действий.

В 1/8 финала Месси помог команде победить Мексику (3:1), отдав голевую передачу. А в четвертьфинале Аргентина нарвалась на Германию — и была уничтожена (0:4). Великий Диего Марадона в роли главного тренера сборной Аргентины — никто так и не понял, что это было.

ЧМ-2014. Первый финал

Турнир, который Месси, наверное, обязан был выигрывать. 27 лет — золотой возраст для футболиста. Группу Аргентина прошла сравнительно легко, обыграв Боснию и Герцеговину, Иран и Нигерию, причём Лео забил целых четыре мяча.

В первом матче плей-офф Месси отдал голевой пас в дополнительное время матча со Швейцарией. Гол Анхеля Ди Марии оказался единственным. Затем последовали победы над Бельгией (1:0) и Нидерландами (0:0, 4:2 пен.) — «оранжевым» Лионель забил в серии послематчевых пенальти. В финале же Аргентина снова проиграла Германии (0:1 д. в.). Несмотря на это, Лео признали лучшим игроком турнира.

Лионель Месси в финальном матче ЧМ-2014 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

ЧМ-2018. Последний шанс?

Аргентина, ведомая Месси, едва не застряла на стадии группового этапа. Неожиданная ничья 1:1 с Исландией при нереализованном Лео пенальти, разгром 0:3 от Хорватии… В третьем матче с Нигерией Месси забил, но африканцы сравняли счёт. И вышли бы в 1/8 финала, если бы не спасительный для Аргентины гол экс-спартаковца Маркоса Рохо на 86-й минуте.

Увы, путь Месси на турнире в России завершился уже в 1/8 финала. Аргентина в ярчайшем матче уступила Франции 3:4. Тогда казалось, что это был последний реальный шанс Лионеля выиграть турнир…

Лионель Месси в матче Аргентина — Франция на ЧМ-2018 в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЧМ-2022. Последний шанс!

А вот теперь уже точно последний. Аргентина стартовала с оглушительного поражения от Саудовской Аравии (1:2). Месси открыл счёт с пенальти, но, как вы понимаете, это стало слабым утешением для него и всей страны. После этого матча аргентинцы… нет, не развалились. А пошли вперёд, ведомые своим лидером.

В группе были одержаны две сухие победы — над Мексикой и Польшей. Месси забил только мексиканцам. А в плей-офф Лионель преобразился — в том смысле, что до этого ему никогда не удавалось забивать в матчах на вылет.

Австралия, Нидерланды, Хорватия — кто там следующий, Франция? Давайте её сюда. И даже дубля в совершенно безумном финале могло не хватить для титула, ведь Мбаппе ответил лидеру Аргентины тремя мячами. Но в серии пенальти Лео, в отличие от некоторых других великих игроков прошлого, не промахнулся. И был вознаграждён. По-хорошему, после такого надо заканчивать карьеру, если тебе 35.

Месси или Марадона? Тут всё равно у каждого своё мнение. Месси или Роналду? А вот здесь, кажется, вопрос закрыт.