Палатки и контейнеры. Жизнь болельщиков в Катаре, которую не показали по ТВ

Размещение болельщиков было одной из самых обсуждаемых тем перед стартом чемпионата мира – общественность опасалась, что всем не хватит места в маленькой Дохе. Катар пообещал, что все желающие смогут найти вариант, подходящий им по финансовым запросам и расположению к стадионам. Для этого страна разработала целую программу по решению жилищного вопроса. Организаторы чемпионата мира рассказывали, что болельщикам предоставят уникальный опыт проживания на воде и в пустыне, а также дадут на выбор несколько опций – от самых дешёвых до неприлично дорогих.

Вариант с «отелем на воде» или «бедуинской палаткой» на словах звучал красиво и необычно – вот уж правда интересный опыт, не то что хостелы в условных Саранске или Волгограде. Но на деле всё оказалось не так поэтично.

Варианты жилья. Самый дешёвый — $ 84

Без забронированного жилья в Катар нельзя было въехать, потому что иначе не выдадут Hayya Card, которая необходима для вылета. Власти такими условиями (билет + жильё = Hayya Card) решили ограничить и сдержать поток людей в страну на время чемпионата мира, чтобы не допустить переизбытка болельщиков.

На AirBnB и Booking за полгода до начала чемпионата мира ничего не было – забронировать жильё можно было только на официальном сайте ФИФА Accommodation Agency.

Фото: «Чемпионат»

Были, например, апартаменты. Самые дешёвые стоили $ 85 за ночь за человека и находились в Аль-Вакре, что примерно в получасе езды от центра Дохи. Квартиры были расположены в однотипных «коробках» с тонкими стенами, а внутри обставлены самой простой мебелью. Этот кластер особенно полюбили болельщики сборной Аргентины – они прямо во дворе жарили барбекю, выпивали и веселились до утра.

Фото: «Чемпионат»

Вариант покомфортнее и уже поближе к центру Дохи обходился в среднем $ 300–400/ночь, пороскошнее – в $ 945/ночь на человека.

Фото: «Чемпионат»

Эксклюзивный для катарского чемпионата мира вариант – это каюта на круизном лайнере. Главное его преимущество перед остальными вариантами – это 15 баров, в которых продавали алкоголь (но выносить за пределы лайнера напитки было нельзя). Было несколько вариантов на выбор – от $ 176/ночь до $ 2589.

Фото: «Чемпионат»

И, наконец, фанатские деревни, которые делились на три типа: палатки-тенты с общим туалетом, вагончики и кемпинг в арабском стиле. В основном цена за них была одна – $ 207, но стилизованные кемпинги стоили чуть подороже ($ 300–400).

Фото: «Чемпионат»

В две из них мы съездили – и это получился и правда «уникальный опыт».

Деревня с палатками. Пустота, кривые зеркала и отсутствие безопасности

Палатки, напоминающие тенты для торговли на каком-нибудь фестивале, расположили на насыпном острове недалеко от стадиона «Лусаил». Qetaifan Island Fan Village выглядел максимально уныло: тысячи белых палаток в ряд, флаги, заборы – только море вдали добавляло этому месту хоть что-то приглядное глазу.

Фото: «Чемпионат»

Парни из Судана в футболках сборной Бразилии – единственные жители, которые нам встретились за полчаса блуждания вдоль палаток.

«Место красивое, но есть вещи, которые им стоило бы улучшить, – говорил один из них. – Например, внутри очень шумно. Кровать неудобная, комната маленькая. Но в остальном хорошо. Есть кухня, рядом море. Не за такую цену, конечно, но мы здесь ненадолго».

«Цена слишком высокая! За такое… Я ждал большего от этого места, – ворвался его сосед. Район хороший – на этом все плюсы заканчиваются. Кондиционера нет, есть только вентилятор. Дверь закрывается на замочек – я переживаю за свои вещи, потому что никакой камеры хранения нет. Ни одного безопасного места для хранения вещей».

Внутри и правда тесно – две кровати, одна тумбочка, кривое зеркало, вентилятор, и на этом всё. Из-за палящего солнца и тента внутри стоял не самый приятный запах, как будто кто-то хорошенько прогрел резину.

Фото: «Чемпионат»

Удобства все на улице – кабинки с туалетами и раковины в ряд. И это стоило $ 207/ночь.

Фото: «Чемпионат»

Где-то между рядами затерялась небольшая палатка-магазин, в которой не такой уж и большой ассортимент, но какие-то вещи первой необходимости там были – вроде пены для бритья.

Фото: «Чемпионат»

Кафе, супермаркета, аптеки – всего этого здесь не было. Как и людей – желающих пожить с такими благами очень мало. Зато были охранники, которые почему-то потребовали разрешение на съёмку на телефон, сказав, что без разрешения начальства и без брони ходить у палаточек нельзя. Но мы всё равно сняли небольшой ролик – смотрите ниже.

Деревня с контейнерами. Фан-зона, аптека и шум

Деревень с вагончиками было несколько – они раскиданы по пригородам Дохи в зависимости от ближайшего стадиона. Мы приехали в Cabin Free Zone – рядом там есть станция метро, арена «Эль-Тумама» и аэропорт (самолёты садятся прямо над головой).

В самом начале деревни – небольшая фан-зона, где можно было посмотреть футбол. Единственный минус – отсутствие крыши, поэтому днём там сидеть сложновато из-за палящего солнца.

Фото: «Чемпионат»

С другой стороны – большой супермаркет, где были не только продукты, но и ещё и огромный ассортимент сувенирной продукции. Были даже аптека и сервис по аренде авто.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вдоль дороги стояли вагончики с разными кафе, где представлена разная кухня: от местной до итальянской. Большая пицца обошлась бы в 1000 рублей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вагончики стояли в ряд, плотно прилегая друг к другу – они буквально слеплены в единую цепочку из одинаковых домиков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Две кровати, шкаф, стол, кондиционер, – показывал Алехандро, который остановился в таком со своим сыном. – Работает хорошо! Помогает, когда жарко. Есть небольшой холодильник, там туалет. Мы за пять дней заплатили около $ 1000, мне кажется, это ничего. Лучше, чем многие места за $ 400–500. Здесь приятно по вечерам, есть разные активности. Атмосфера делает это место стоящим своих денег».

Фото: «Чемпионат»

По сравнению с палатками – уж точно.