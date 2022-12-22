Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зинедин Зидан и сборная Франции: какой клуб может возглавить, связь с «Ювентусом», как тренировал «Реал», мнение

Зинедин Зидан жёстко поплатился. Теперь его ждёт крайне незавидная участь
Михаил Георгиев
Зинедин Зидан
Комментарии
Сборная Франции не провалилась на ЧМ. Из вариантов работы остаётся только проблемный и безнадёжный «Ювентус».

Зинедин Зидан остаётся без работы полтора года, с тех пор как покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021-го. Трёхкратный тренер-победитель Лиги чемпионов очень разборчив при выборе нового места деятельности.

Этот подход рискует сыграть с ним злую шутку. Выжидательная позиция Зидана привела к тому, что сорвались хорошие варианты трудоустройства и остался худший из возможных.

Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана

Зидан напрасно надеялся на провал Франции во время ЧМ

По данным L’Équipe, Зидан рассчитывал возглавить сборную Франции после чемпионата мира в Катаре. Контракт главного тренера Дидье Дешама истекает 31 декабря 2022 года. Соглашение с Дешамом наверняка не продлили бы, не завоюй команда медали. Но Франция вышла в финал, где уступила Аргентине только в серии пенальти, а значит, перемены на тренерском посту не планируются.

По информации Marca, Дешам готов продлить контракт до окончания чемпионата мира – 2026, а не до Евро-2024. Федерация футбола Франции (FFF) согласна с этим условием. В январе состоится встреча Дешама с президентом FFF Ноэлем Ле Гре, после которой должны утрясти все детали. В общем, уход Дешама из сборной Франции – событие из разряда очень маловероятных. Тренер немного огорчён, что с о продолжении сотрудничества ним не договорились ещё до ЧМ-2022, но не до такой степени, чтобы бросить национальную команду.

Дидье Дешам

Дидье Дешам

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращаемся к Зидану. Грядущее продление Дешама не оставляет Зинедину иного выбора, кроме как вернуться к клубной работе. L’Équipe ещё прошлым летом сообщал, что Зинедин готов рассмотреть только варианты с «Баварией», «Реалом», «ПСЖ» и «Ювентусом». Клубы АПЛ его не привлекают, информации об изменении позиции на этот счёт не поступало.

У «Реала» всё отлично с Карло Анчелотти. Вакансия теоретически может появиться в межсезонье-2023, если 63-летний итальянец решит уйти на пенсию. Однако далеко не факт, что президент мадридцев Флорентино Перес согласится назначить на его место Зидана. Француз возглавлял «Реал» с перерывами в период с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год.

Первый заход оказался на порядок успешнее и увенчался тремя подряд победами в Лиге чемпионов. Во втором был только триумф в Ла Лиге и Суперкубке Испании в сезоне-2019/2020. Перес понимает: очередное пришествие Зидана может привести к регрессу. Всё-таки «Реал» – это не проходной двор, в который возвращаются через каждые пару лет после ухода по собственному желанию. Фигуры уровня Зидана исключением не являются.

Зинедин Зидан и Флорентино Перес

Зинедин Зидан и Флорентино Перес

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«ПСЖ» теперь тоже не вариант для француза. Во-первых, у парижан всё отлично с нынешним главным тренером Кристофом Галтье. Во-вторых, летом «ПСЖ» практически договорился о контракте с Зинедином, но в последний момент сделка сорвалась по инициативе тренера. Даже если Галтье по каким-то причинам уйдёт в конце сезона, руководство клуба вряд ли обратится к Зинедину после недавнего провала в переговорах. Сам специалист тоже охладел к парижскому суперклубу.

«Бавария» испытывала проблемы в Бундеслиге на старте нынешнего сезона. Казалось, главный тренер Юлиан Нагельсман потерял управление, но руководство выразило ему кредит доверия, и вскоре ситуация наладилась. Мюнхенцы вернулись на первое место в турнирной таблице перед перерывом на ЧМ. В Лиге чемпионов у «Баварии» и вовсе идеальный результат. Команда выиграла все матчи в группе с «Барселоной» и «Интером», Да, это не помогло при жеребьёвке – соперником по 1/8 финала стал «ПСЖ». Но отставка Нагельсмана не стоит на повестке как минимум до конца сезона. Теоретический вылет от «ПСЖ» тоже не значит, что немцы собираются уволить 35-летнего Юлиана и пригласить на его место Зидана.

Россиянин продал клуб АПЛ, а «Ювентусу» грозит Серия B. Что вы могли пропустить из-за ЧМ Россиянин продал клуб АПЛ, а «Ювентусу» грозит Серия B. Что вы могли пропустить из-за ЧМ

Проблемный «Ювентус» — единственный реальный вариант для Зидана

Ситуация складывается таким образом, что из списка интересов Зидана остаётся только «Ювентус». L’Équipe утверждает, что Зинедин не против переехать в Турин. Для этого есть предпосылки.

Позиция Массимилиано Аллегри шаткая. Команда вылетела в Лигу Европы, из-за чего потеряла много денег. В Серии А «Ювентус» идёт на третьем месте, а отстающие уж очень близко – и есть реальный риск пролететь мимо ЛЧ в следующем сезоне. Крупная неустойка – единственное, что пока спасает Аллегри от увольнения. Однако потенциальное непопадание в Лигу чемпионов обойдётся дороже расставания с тренером, который вряд ли способен вывести команду на новый уровень. Зидан в этом плане выгодно отличается от Аллегри.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Зинедин выступал за туринцев с 1996 по 2001 год. Он является легендой «Ювентуса» и одним из самых успешных клубных тренеров в новейшей истории, который особенно хорош в способности выигрывать Лигу чемпионов. В «Юве» у Зинедина наверняка будут широкие полномочия по кадровым вопросам, но каковы перспективы и ресурсы клуба?

Во время ЧМ все члены совета директоров «Ювентуса» подали в отставку. Из клуба ушли такие знаковые личности, как президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене. Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нём клуб девять лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Кажется, о подобных успехах в обозримом будущем «Ювентус» может даже не мечтать.

Андреа Аньелли

Андреа Аньелли

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

По данным La Stampa, Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба вскоре должны предъявить серьёзные обвинения по делу о нарушении отчётности. Им грозят тюрьма и штрафы, уже готовы ордеры на арест. Нарушение корпоративных и спортивных правил – серьёзный проступок, который скажется не только на функционерах, но и на клубе в целом.

«Ювентус» рискует получить крупный штраф и наказание в виде снятия очков. То, что вырисовывается, по закону может привести к вылету в низший дивизион. Спортивные юристы считают, что ситуация ещё серьёзнее, чем в случае печально известного Кальчополи. Одно дело подкупать судейский корпус, совсем другое – подделывать счета и проводить крупные махинации в топ-клубе.

Окончательный вердикт по делу «Ювентуса» ещё не оглашён. Возможно, клуб избежит перевода в Серию В. Но совершенно очевидно, что в обозримом будущем «Юве» – организация с мрачными перспективами. Последствия нарушений Аньелли и компании будут долго оказывать отрицательное влияние. Даже приглашение именитой личности вроде Зидана вряд ли заманит в Турин суперзвёздных футболистов.

Пора признать величие Дешама. Он сделал для Франции больше, чем кто-либо в истории Пора признать величие Дешама. Он сделал для Франции больше, чем кто-либо в истории

Что в итоге? Зидан жёстко поплатился, что понадеялся на провал Дидье Дешама в Катаре. Будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама, который ни разу не говорил о желании уйти из сборной Франции и пользуется доверием федерации.

Долгая выжидательная позиция и чрезмерная избирательность привели к тому, что теперь Зинедина ждёт крайне незавидная участь. У него остаётся только вариант с проблемным «Ювентусом». Показать результат в Турине будет сложно, а вот испортить своё пока ещё практически безупречное тренерское реноме – проще простого.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022