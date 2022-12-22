Зинедин Зидан жёстко поплатился. Теперь его ждёт крайне незавидная участь

Зинедин Зидан остаётся без работы полтора года, с тех пор как покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021-го. Трёхкратный тренер-победитель Лиги чемпионов очень разборчив при выборе нового места деятельности.

Этот подход рискует сыграть с ним злую шутку. Выжидательная позиция Зидана привела к тому, что сорвались хорошие варианты трудоустройства и остался худший из возможных.

Зидан напрасно надеялся на провал Франции во время ЧМ

По данным L’Équipe, Зидан рассчитывал возглавить сборную Франции после чемпионата мира в Катаре. Контракт главного тренера Дидье Дешама истекает 31 декабря 2022 года. Соглашение с Дешамом наверняка не продлили бы, не завоюй команда медали. Но Франция вышла в финал, где уступила Аргентине только в серии пенальти, а значит, перемены на тренерском посту не планируются.

По информации Marca, Дешам готов продлить контракт до окончания чемпионата мира – 2026, а не до Евро-2024. Федерация футбола Франции (FFF) согласна с этим условием. В январе состоится встреча Дешама с президентом FFF Ноэлем Ле Гре, после которой должны утрясти все детали. В общем, уход Дешама из сборной Франции – событие из разряда очень маловероятных. Тренер немного огорчён, что с о продолжении сотрудничества ним не договорились ещё до ЧМ-2022, но не до такой степени, чтобы бросить национальную команду.

Дидье Дешам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращаемся к Зидану. Грядущее продление Дешама не оставляет Зинедину иного выбора, кроме как вернуться к клубной работе. L’Équipe ещё прошлым летом сообщал, что Зинедин готов рассмотреть только варианты с «Баварией», «Реалом», «ПСЖ» и «Ювентусом». Клубы АПЛ его не привлекают, информации об изменении позиции на этот счёт не поступало.

У «Реала» всё отлично с Карло Анчелотти. Вакансия теоретически может появиться в межсезонье-2023, если 63-летний итальянец решит уйти на пенсию. Однако далеко не факт, что президент мадридцев Флорентино Перес согласится назначить на его место Зидана. Француз возглавлял «Реал» с перерывами в период с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год.

Первый заход оказался на порядок успешнее и увенчался тремя подряд победами в Лиге чемпионов. Во втором был только триумф в Ла Лиге и Суперкубке Испании в сезоне-2019/2020. Перес понимает: очередное пришествие Зидана может привести к регрессу. Всё-таки «Реал» – это не проходной двор, в который возвращаются через каждые пару лет после ухода по собственному желанию. Фигуры уровня Зидана исключением не являются.

Зинедин Зидан и Флорентино Перес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«ПСЖ» теперь тоже не вариант для француза. Во-первых, у парижан всё отлично с нынешним главным тренером Кристофом Галтье. Во-вторых, летом «ПСЖ» практически договорился о контракте с Зинедином, но в последний момент сделка сорвалась по инициативе тренера. Даже если Галтье по каким-то причинам уйдёт в конце сезона, руководство клуба вряд ли обратится к Зинедину после недавнего провала в переговорах. Сам специалист тоже охладел к парижскому суперклубу.

«Бавария» испытывала проблемы в Бундеслиге на старте нынешнего сезона. Казалось, главный тренер Юлиан Нагельсман потерял управление, но руководство выразило ему кредит доверия, и вскоре ситуация наладилась. Мюнхенцы вернулись на первое место в турнирной таблице перед перерывом на ЧМ. В Лиге чемпионов у «Баварии» и вовсе идеальный результат. Команда выиграла все матчи в группе с «Барселоной» и «Интером», Да, это не помогло при жеребьёвке – соперником по 1/8 финала стал «ПСЖ». Но отставка Нагельсмана не стоит на повестке как минимум до конца сезона. Теоретический вылет от «ПСЖ» тоже не значит, что немцы собираются уволить 35-летнего Юлиана и пригласить на его место Зидана.

Проблемный «Ювентус» — единственный реальный вариант для Зидана

Ситуация складывается таким образом, что из списка интересов Зидана остаётся только «Ювентус». L’Équipe утверждает, что Зинедин не против переехать в Турин. Для этого есть предпосылки.

Позиция Массимилиано Аллегри шаткая. Команда вылетела в Лигу Европы, из-за чего потеряла много денег. В Серии А «Ювентус» идёт на третьем месте, а отстающие уж очень близко – и есть реальный риск пролететь мимо ЛЧ в следующем сезоне. Крупная неустойка – единственное, что пока спасает Аллегри от увольнения. Однако потенциальное непопадание в Лигу чемпионов обойдётся дороже расставания с тренером, который вряд ли способен вывести команду на новый уровень. Зидан в этом плане выгодно отличается от Аллегри.

Массимилиано Аллегри Фото: Octavio Passos/Getty Images

Зинедин выступал за туринцев с 1996 по 2001 год. Он является легендой «Ювентуса» и одним из самых успешных клубных тренеров в новейшей истории, который особенно хорош в способности выигрывать Лигу чемпионов. В «Юве» у Зинедина наверняка будут широкие полномочия по кадровым вопросам, но каковы перспективы и ресурсы клуба?

Во время ЧМ все члены совета директоров «Ювентуса» подали в отставку. Из клуба ушли такие знаковые личности, как президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене. Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нём клуб девять лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Кажется, о подобных успехах в обозримом будущем «Ювентус» может даже не мечтать.

Андреа Аньелли Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

По данным La Stampa, Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба вскоре должны предъявить серьёзные обвинения по делу о нарушении отчётности. Им грозят тюрьма и штрафы, уже готовы ордеры на арест. Нарушение корпоративных и спортивных правил – серьёзный проступок, который скажется не только на функционерах, но и на клубе в целом.

«Ювентус» рискует получить крупный штраф и наказание в виде снятия очков. То, что вырисовывается, по закону может привести к вылету в низший дивизион. Спортивные юристы считают, что ситуация ещё серьёзнее, чем в случае печально известного Кальчополи. Одно дело подкупать судейский корпус, совсем другое – подделывать счета и проводить крупные махинации в топ-клубе.

Окончательный вердикт по делу «Ювентуса» ещё не оглашён. Возможно, клуб избежит перевода в Серию В. Но совершенно очевидно, что в обозримом будущем «Юве» – организация с мрачными перспективами. Последствия нарушений Аньелли и компании будут долго оказывать отрицательное влияние. Даже приглашение именитой личности вроде Зидана вряд ли заманит в Турин суперзвёздных футболистов.

Что в итоге? Зидан жёстко поплатился, что понадеялся на провал Дидье Дешама в Катаре. Будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама, который ни разу не говорил о желании уйти из сборной Франции и пользуется доверием федерации.

Долгая выжидательная позиция и чрезмерная избирательность привели к тому, что теперь Зинедина ждёт крайне незавидная участь. У него остаётся только вариант с проблемным «Ювентусом». Показать результат в Турине будет сложно, а вот испортить своё пока ещё практически безупречное тренерское реноме – проще простого.