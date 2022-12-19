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Чемпионат мира 2022: Дешам может покинуть сборную Франции после поражения в финале, Зидан ждёт предложение, подробности

Дешам обязан остаться тренером Франции. Он справится лучше Зидана
Никита Паглазов
Почему Дешам обязан остаться тренером Франции
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Никто в мире за 10 лет не показывал более крутых результатов с национальной командой.

Сборная Франции потерпела болезненное поражение в финале ЧМ-2022. Эта команда могла войти в историю, став первой в XXI веке, кто выиграл чемпионат мира дважды подряд. В предыдущий раз подобное удавалось Бразилии 60 лет назад – в 1958 и 1962 годах. Но не сложилось. А что же с судьбой главного тренера французов – Дидье Дешамом? Его контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Разговоры об уходе 54-летнего специалиста ведутся давно. СМИ уже почти назначили Зинедина Зидана на его место. Однако французское футбольное руководство подчёркивает желание продолжить сотрудничество с Дешамом. «Если вы настаиваете на ответе, то хочу быть честным: мне хочется, чтобы Дидье остался. Если он сможет вывести Францию в полуфинал, решение точно останется за ним. Вопреки тому, что говорят некоторые, я никогда в жизни не рассматривал Зидана… И никто из моего окружения не звонил ему. Всё это я говорю как президент федерации, а не как друг», — отмечал президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре.

Дидье Дешам после финала ЧМ-2022

Дидье Дешам после финала ЧМ-2022

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зидан, который после ухода из «Реала» ждал пост тренера национальной команды 1,5 года, расстроен из-за стремления FFF продолжить работу с Дешамом. Как сообщает ESPN, легендарный полузащитник даже отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправиться вместе с ним на финал ЧМ-2022. В иных обстоятельствах, очевидно, Зидан был бы настроен позитивнее. Отметим, что и сам Макрон хочет, чтобы Дешам продолжил работать в сборной: «Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить работу. Хочу, чтобы он продолжил! Я сказал ему, что он должен переварить эту ситуацию».

Дидье Дешам
Дидье Дешам
главный тренер сборной Франции

«Останусь ли я в сборной? Потребуется время, чтобы всё обдумать. Даже если бы всё прошло хорошо, я тоже не дал бы ответа. Главное — это сборная Франции, она превыше всего. Встречусь с руководством в начале нового года, как и было запланировано, посмотрим. Сейчас не хочу говорить об этом».

Ранее сообщалось, что Ле Гре хочет сохранить Дешама в сборной как минимум до Евро-2024. При этом сам специалист огорчён, что с ним не договорились до чемпионата мира 2022 года. В его окружении уже были разговоры, что Дидье следует уйти после ЧМ. Вопрос о будущем Дешама также прокомментировал его агент и друг Жан-Пьер Бернес.

«Это важное и личное решение. Дидье собирается вернуться во Францию, взять несколько выходных, чтобы поразмыслить. В начале января, как он объявил, Дешам встретится с президентом Ле Гре, чтобы объявить о своём решении. Я считаю, на всё нужно время. Это решение касается профессионального будущего. Это не делается легкомысленно, после финала на стадионе. Это решение должно быть принято спокойно».

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Несмотря на поражение в финале ЧМ-2022, Дешам остаётся одним из самых успешных тренеров в истории Франции. В его послужном списке: серебро домашнего Евро-2016, золото ЧМ-2018, победа в Лиге наций УЕФА – 2020/2021 и серебро ЧМ-2022. На дистанции в 10 лет (Дешам работает с Францией с 2012 года) ни у одного тренера сборных нет подобных достижений. Никто не гарантирует, что с Зиданом станет ещё лучше. Дешам же располагает командой, где большая группа игроков (Мбаппе, Юпамекано, Кунде, Тчуамени, Камавинга, Дембеле и т. д.) находится в самом расцвете сил. При этом специалист отлично знает сильные и слабые стороны каждого. По совокупности факторов желание FFF продолжить работу с Дешамом выглядит логичным. Ответный шаг – за Дидье.

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