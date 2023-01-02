Как встретили Новый год звёзды РПЛ

За рубежом главный зимний праздник — Рождество, однако в России традиционно более популярен Новый год. Соревнования в РПЛ возобновятся лишь в марте, поэтому футболисты спокойно (или не очень спокойно) могли отметить праздник. Кстати, фото с оливье не выложил никто из звёзд.
Зенитовец Малком отпраздновал Новый год со своей девушкой. Судя по всему, бразилец и его возлюбленная Летиция Перейра ожидают пополнения. Отмечали они не в одиночестве, а с близкими.
Малком
Фото: личный архив Малкома
Малком
Фото: личный архив Малкома
Вендел, одноклубник Малкома, встретил Новый год с сыном. Как видите, скучно им не было.
Вендел
Фото: личный архив Вендела
Ещё один полузащитник «Зенита» Клаудиньо использовал отпуск для общения с близкими.
Клаудиньо
Фото: личный архив Клаудиньо
Спартаковец Александр Соболев встретил Новый год по классике — с женой Еленой и пятилетним сыном Сергеем.
Александр Соболев
Фото: личный архив Соболева
Александр Соболев
Фото: личный архив Соболева
Как и Хорен Байрамян из «Ростова» — с супругой Астхик и дочерьми Евой и Ниной.
Хорен Байрамян
Фото: личный архив Байрамяна
А голкипер «Спартака» Александр Селихов напомнил, год какого зверя наступил.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отправился в тёплые края.
Фёдор Смолов
Фото: личный архив Смолова
Фёдор Смолов
Фото: личный архив Смолова
Голкипер бело-голубых Антон Шунин подготовился встретить праздник максимально торжественно. На фото он с женой Екатериной, 10-летним сыном (от первого брака) и двухлетней дочкой.
Антон Шунин
Фото: личный архив Шунина
Хорхе Карраскаль из ЦСКА отметил Новый год с возлюбленной Адрианой и близкими.
Хорхе Карраскаль
Фото: личный архив Карраскаля
А центрхав «Локо» Дмитрий Баринов встретил праздник в кругу семьи.
Дмитрий Баринов
Фото: личный архив Баринова
Впрочем, долго отдыхать футболистам не придётся. Зимние сборы уже не за горами.
- 2 января 2023
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