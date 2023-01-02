Как встретили Новый год звёзды РПЛ

За рубежом главный зимний праздник — Рождество, однако в России традиционно более популярен Новый год. Соревнования в РПЛ возобновятся лишь в марте, поэтому футболисты спокойно (или не очень спокойно) могли отметить праздник. Кстати, фото с оливье не выложил никто из звёзд.

Зенитовец Малком отпраздновал Новый год со своей девушкой. Судя по всему, бразилец и его возлюбленная Летиция Перейра ожидают пополнения. Отмечали они не в одиночестве, а с близкими.

Малком Фото: личный архив Малкома

Малком Фото: личный архив Малкома

Вендел, одноклубник Малкома, встретил Новый год с сыном. Как видите, скучно им не было.

Вендел Фото: личный архив Вендела

Ещё один полузащитник «Зенита» Клаудиньо использовал отпуск для общения с близкими.

Клаудиньо Фото: личный архив Клаудиньо

Спартаковец Александр Соболев встретил Новый год по классике — с женой Еленой и пятилетним сыном Сергеем.

Александр Соболев Фото: личный архив Соболева

Александр Соболев Фото: личный архив Соболева

Как и Хорен Байрамян из «Ростова» — с супругой Астхик и дочерьми Евой и Ниной.

Хорен Байрамян Фото: личный архив Байрамяна

А голкипер «Спартака» Александр Селихов напомнил, год какого зверя наступил.

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отправился в тёплые края.

Фёдор Смолов Фото: личный архив Смолова

Фёдор Смолов Фото: личный архив Смолова

Голкипер бело-голубых Антон Шунин подготовился встретить праздник максимально торжественно. На фото он с женой Екатериной, 10-летним сыном (от первого брака) и двухлетней дочкой.

Антон Шунин Фото: личный архив Шунина

Хорхе Карраскаль из ЦСКА отметил Новый год с возлюбленной Адрианой и близкими.

Хорхе Карраскаль Фото: личный архив Карраскаля

А центрхав «Локо» Дмитрий Баринов встретил праздник в кругу семьи.

Дмитрий Баринов Фото: личный архив Баринова

Впрочем, долго отдыхать футболистам не придётся. Зимние сборы уже не за горами.