Сборная Хорватии – великая! Она сделала то, что мало кому удавалось

Сборная Хорватии уступила Аргентине (0:3) в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. 17 декабря команда Златко Далича сыграет в матче за третье место с проигравшим в паре Марокко – Франция. А пока – признание в любви Луке Модричу и всей хорватской сборной.

Страны Восточной Европы и Балканского полуострова регулярно пылают от перспектив очередного футбольного поколения. Сколько восторгов из года в год, раз в пятилетку или декаду мы слышим и читаем про игроков из Чехии, Польши, Венгрии, Украины, Сербии и даже России? Такое, согласитесь, случается. Но кто в действительности пишет историю прямо сейчас, в современных реалиях?

Да, и поляки когда-то брали медали ЧМ, и Чехословакия с Венгрией дважды бывали в финалах – эти хайлайты заботливо пылятся где-то на дальних полках воспоминаний у вас – если вы вам больше 40-50 лет – или у ваших родителей/бабушек и дедушек. Но как навсегда остаться в истории нынешнему поколению игроков не из топ-сборных? Это наглядно продемонстрировала сборная Хорватии.

Я хорошо помню хорватов в 2018-м: организованная, яркая и стабильная команда на удивление многих крошила Аргентину (3:0), продиралась сквозь Данию и Россию (прошли по пенальти), убирала с пути Англию (2:1). Казалось, банда Златко Далича прыгнула выше головы. Ещё до турнира сложилось ощущение: на что-то ценнее бронзы, как в 1998-м, Хорватия ну никак не может рассчитывать. Не потому, что слаба или неопытна. А потому, что есть претенденты покруче.

Хорватия — серебряный призёр чемпионата мира — 2018 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

И теперь я хорошо запомню хорватов в 2022-м. Постаревшая, сменившая нескольких лидеров на талантливых проспектов, но всё еще сохранившая вице-чемпионский костяк: гениальный Модрич, переживающие вторую молодость Ловрен и Перишич, окрепший Ковачич, вышедший на новый уровень Ливакович – да это же отличная команда. Ещё и ведомая тем же самым тренерским штабом, что прожил с ней лучшее лето в своей истории.

Да, в отличие от ЧМ в России, в Катаре хорваты отказались от прежнего стиля и часто действовали от обороны. Да, в матче с Бельгией (0:0) им откровенно повезло. Да, былая лёгкость уступила место стальным нервам и опыту. Но и этого хватило, чтобы пройти самоотверженную Японию и всеми любимую Бразилию. Этого хватило, чтобы войти в историю снова.

На Балканах есть похожие по футбольному таланту сербы и греки, немного уступающие им словенцы, черногорцы и боснийцы. Румыны и болгары тоже есть, но в XXI веке их на чемпионатах мира не видно. Получается, в современную историю футбола окончательно и бесповоротно вошли только две страны: Греция, когда сенсационно победила на Евро-2004, и Хорватия, дополнившая неожиданную бронзу-1998 не таким уж внезапным серебром-2018. А в Хорватии, если что, живут всего четыре с небольшим миллиона человек.

17 декабря сборная Хорватии может во второй раз за четыре года взять медали чемпионата мира. Это ли не величие? Третье место в Катаре будет прекрасным завершением сказки для целого поколения. И станет отличным подспорьем для мотивации и прогресса их сменщиков. 1998-й вдохновил и подарил понимание, что всё реально. 2018-й материализовал 20 лет ожиданий. 2022-й послужит серьезной причиной для переосмысления своего положения в футбольной иерархии.

Нетоповым сборным очень важно оставаться в истории и правильно относиться к подвигам прошлого. Тогда и на подвиги в настоящем – а может и в будущем – вполне можно и нужно рассчитывать.