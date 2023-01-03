Шутка про Месси может дорого обойтись тренеру «Аль-Насра». Его судьба зависит от Роналду!

Криштиану Роналду ещё не провёл ни одного матча за свой новый клуб «Аль-Наср», а вокруг игрока уже вращается куча интриг. Сначала звёздному португальцу не захотел уступать свой седьмой игровой номер узбекский вингер Джалолиддин Машарипов. Теперь же CBS Sports поделилось информацией, что в контракте Роналду есть пункт, по которому он сам сможет решать, кто будет тренировать «Аль-Наср». Серьёзная привилегия для португальца, однако имеющая смысл для руководства клуба.

У Роналду напряжённая история взаимоотношений с тренерами за последний год. Сначала он был недоволен работой в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника, заявляя, что даже не знал его имени до назначения в клуб.

Затем «красных дьяволов» возглавил Эрик тен Хаг. Нидерландский специалист часто оставлял звезду на скамейке запасных, иногда и вовсе не выпуская его на поле. А из-за саботажа Криштиану во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом», когда футболист отказался выйти на поле в концовке встречи, тен Хаг исключил Роналду из заявки на следующую игру с «Челси». В скандальном интервью перед уходом из «МЮ» португалец заявил, что не уважает тренера, хотя тот всегда пытался сохранить рабочие отношения с футболистом.

Сотрудничество Эрика тен Хага и Криштиану Роналду не увенчалось успехом Фото: Stu Forster/Getty Images

На чемпионате мира в Катаре у Роналду возникли претензии к Фернанду Сантушу. Криштиану явно остался недоволен заменой в заключительном матче группового этапа, а ещё больше — посадкой на скамейку в матчах плей-офф со Швейцарией и Марокко. Тренер утверждал, что это запланированное решение, но капитану сборной от этого вряд ли стало легче: «У меня был разговор с Криштиану перед матчем со Швейцарией. Я сказал ему, что его не будет в стартовом составе на матч 1/8 финала. Он был недоволен разговором. Но это был нормальный разговор, где каждый высказал свою точку зрения.

Когда игрок является капитаном сборной Португалии и начинает со скамейки запасных, то нормально, что он недоволен. Он спросил меня, хорошая ли это идея. Я уверяю, что он никогда не терял концентрацию».



В СМИ уже шутят, что «Аль-Наср» будет переименован в ФК «Криштиану». Ситуацию подогревает действующий главный тренер клуба Руди Гарсия. Во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о переходе Роналду, он в шутку упомянул Лионеля Месси.

Руди Гарсия главный тренер «Аль-Насра» «Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи».

Подобные слова точно не обрадуют Роналду, на протяжении более 10 лет соперничавшего с Месси за звание лучшего игрока мира. Будем надеяться, что Гарсия не лишится своего поста в скором времени. На данном этапе переезд в Саудовскую Аравию такой статусной фигуры, как Роналду, важнее для государства, чем некоторые моральные вопросы. Поэтому француз всегда будет находиться на «бочке с порохом». Другой вопрос, что и от самого Роналду ожидают игры, соответствующей его невероятной зарплате: € 90 млн только за матчи + € 110 млн за коммерческую деятельность. Интересно, как португалец сможет интегрироваться в новой для себя культуре, получив при этом абсолютную власть в клубе.