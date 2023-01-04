Россиян в топ-лигах Европы стало ещё меньше. Как для этих счастливчиков сложится 2023 год?

По сравнению с прошлым годом количество российских легионеров в топовых лигах Европы снизилось. Хоть и вполне закономерно. Александр Кокорин наконец-то уехал из «Фиорентины» и перестал мучить всех вокруг. Теперь его клуб – кипрский «Арис», и форвард оперативно влился в коллектив – стал забивать, правда, в последнее время россиянин не играет из-за травмы. Ещё одна потеря – Денис Черышев. Летом он покинул «Валенсию» и перебрался в Серию Б. Там его приютила «Венеция». Первые полгода он в основном игрок замены, зато набил неплохую для своего амплуа статистику – 3+1 в 10 матчах.

Но три российских футболиста до сих пор играют в топ-5 лиг. И дела у них идут по-разному.

Александр Головин, «Монако» (Франция)

В этом году полузащитник по-прежнему основной в «Монако». И если в 2021-м его преследовали травмы, то сейчас всё куда лучше. За весь год из-за разных болячек Головин пропустил только две недели. И сыграл 29 матчей в чемпионате Франции – очень неплохая статистика. В новом сезоне у него 15 игр в Лиге 1 и 3+4 по голам и передачам. Плюс шесть матчей в Лиге Европы, откуда его команда квалифицировалась в плей-офф. Головина по-прежнему очень ценят в клубе, а болельщики нахваливают. В начале года он вновь пережил смену тренера, но на его игре это никак не отразилось. Парень по-прежнему в порядке.

Александр Головин Фото: ANP/Getty Images

Однако всё ещё актуален вопрос следующего шага в карьере. Через полгода Александр завершит уже пятый сезон в «Монако». При этом всё это время в клуб приходили предложения о трансфере Головина. Но ни разу сам футболист не был близок к уходу. И если он всё-таки собирается сменить команду и поиграть в другом чемпионате, то сейчас для этого самое время. В мае Головину исполнится 27 – отличный возраст, чтобы осуществить мечту и сделать шаг вперёд.

Алексей Миранчук, «Торино» (Италия)

Другой россиянин в Европе свою мечту уже осуществил. Но она была куда проще: всего лишь играть и как можно чаще. В «Аталанте» такой возможности за два сезона ему так и не предоставили. Поэтому летом пришлось что-то менять. Вариант с годовой арендой в «Торино» казался самым оптимальным: там ему гарантировали игровую практику, а среди партнёров оказался знакомый ещё по РПЛ Никола Влашич.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В принципе, первые полгода в новой команде он может занести себе в актив. Девять матчей и 2+2 в личной статистике. Она могла быть лучше, но семь матчей за новую команду Миранчук пропустил из-за травмы. Ближайшие полгода будут очень важными в карьере Алексея. Сейчас есть три пути: либо его выкупит «Торино», либо он вернётся в «Аталанту» с непонятными перспективами с точки зрения игровой практики, либо хавбека ждёт новая аренда. Но ощущение, что самому игроку лучше остаться в Турине, где только всё начало получаться.

Андрей Лунёв, «Байер» (Германия)

В карьере Лунёва за этот год не поменялось вообще ничего. Он так и остался запасным вратарём «Байера». И в этом сезоне вовсе провёл всего один матч. Похоже, его путешествие в топ-лигу близится к завершению. Контракт футболиста действует до лета 2023 года. И в Германии не особо намерены его продлевать. Вероятно, клуб найдёт более молодого второго номера, который в перспективе сможет заменить Лукаша Градецки.

Андрей Лунёв Фото: Octavio Passos/Getty Images

Агент футболиста сообщал, что вратарём интересуются клубы из разных частей Европы. При этом возвращаться в Россию Андрей категорически отказывается. И уверен, что ещё сможет проявить себя в других странах. Но теперь уже точно нельзя ошибиться с выбором. Иначе ещё сезон простоя, и о нём точно все забудут.