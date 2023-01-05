Хвичу просто «сожрали»! Лучшая команда Италии проиграла впервые в сезоне

Большой европейский футбол возвращается после паузы. Вечером 4 января в Милане состоялся центральный матч 16-го тура между «Интером» и «Наполи». Гости в этом сезоне по-настоящему отжигают и по праву считаются лучшей командой чемпионата. Но «Интер» всегда был для «Наполи» неудобным соперником. И подтвердил свою репутацию в очередной раз.

«Интер» на правах хозяина выдал мощнейшее начало. За первые четыре минуты миланцам удалось создать три голевых момента, в то время как «Наполи» не мог создать никакой конкретики. Единственная проблема — реализация отсутствовала.

Когда стало понятно, что ставка на быстрый гол не сработала, игра сильно изменилась. «Наполи» забрал мяч (в первом тайме владение у гостей доходило почти до 70 процентов) и пытался атаковать позиционно. Ожидаемо мяч часто отдавали Хвиче Кварацхелии, но тому не давали никакой свободы и встречали демонстративно жёстко. Показательный момент случился, когда Милан Шкриньяр прибежал за грузинским вингером на чужую половину поля и влупил сзади по ногам. Общее впечатление по первому тайму: Хвичу «сожрали».



Позиционное преимущество не давало «Наполи» практически ничего. Пока команда Лучано Спаллетти перекатывала мяч, «Интер» убегал в контратаки и по-прежнему был острее. Главный шанс случился на 26-й минуте: Маттео Дармиан бил с нескольких метров, но всё запорол, отправив мяч над перекладиной.

Одна из главных причин, почему «Интер» не открыл счёт в первом тайме, — Ромелу Лукаку. Если защитнику Дармиану промахи простительны, то бельгийский нападающий точно должен был забивать хотя бы однажды. Однако, как и на чемпионате мира, Лукаку явно был не в форме и порол моменты. Под конец тайма Николо Барелла даже вывел Ромелу один на один шикарным пасом пяткой в одно касание, но тот подвёл и пробил выше.

Начало второго тайма было во многом похоже на старт первого. «Интер» сразу врубил жёсткое давление и прижал соперника к его воротам. Причём в этот раз были и плоды! На 56-й минуте Федерико Димарко подал с левого фланга, и Эдин Джеко заколотил головой с линии вратарской. 1:0.

Пропущенный гол обязывал «Наполи» идти вперёд, но с каждой минутой становилось очевиднее, что Спаллетти и его игроки не справляются. Кварацхелию по-прежнему не было видно, а лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен встречался с мячом слишком редко.

В середине второго тайма тренеры стали менять главных «неудачников» матча. Вместо Лукаку вышел чемпион мира Лаутаро Мартинес, Кварацхелию также убрали с поля. Только если «Интер» после замен всё ещё чувствовал себя комфортно, то «Наполи» лучше не стало. Активность не приводила к моментам, а соперник постоянно убегал в контратаки и грозил вторым голом, который, очевидно, окончательно убил бы интригу.

«Интер» — «Наполи» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

А в концовке матча началась самая жара. Фолов стало больше, попёрли жёлтые карточки. Игроки «Наполи» явно вскипели, потому что соперники откровенно срывали их атаки грубыми фолами. И, такое ощущение, именно эмоций команде Спаллетти и не хватало. Именно на последних минутах давление гостей было наиболее ощутимо, а подходы стали острее.



Свой момент истины у «Наполи» был. Джакомо Распадори безо всякого сопротивления мощно пробил по воротам, но Андре Онана в нужный момент не подвёл и отбил.



Значимость этого результата сложно переоценить. Для «Наполи» это первое поражение в Серии А в нынешнем сезоне и конец 11-матчевой победной серии. А для «Интера» — прыжок в топ-4 и надежда на чемпионскую гонку. Дальше будет только интереснее!