Экс-звёзд РПЛ собрали вместе в одном клубе Европы. Атака просто волшебная!

Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, судя по всему, закончил свою работу с Жозе Моуринью. По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, 27-летний игрок сборной Узбекистана близок к переходу из «Ромы» в «Торино». Как утверждает источник, Шомуродов уже согласовал личный контракт с «быками», и сейчас римский и туринский клубы договариваются о деталях трансфера. «Рома» просит за Шомуродова € 10 млн. Хотя полтора года назад заплатила за Эльдора почти в два раза больше – € 18 млн, включив ещё и пункт, по которому «Дженоа» получит 10% от перепродажи центрфорварда.

Руководство «Торино» как будто задалось целью поработать на российский телевизионный рынок – клуб собирает бывших звёзд РПЛ. Теперь вся группа атаки туринских «быков» будет состоять из игроков, которые выделялись в России: Шомуродов – на острие, экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич под ним, в роли инсайдов в схеме 3-4-2-1. С таким нападением в нашем чемпионате можно было бы претендовать на титул. А за что будет бороться «Торино», имея впереди трио Шомуродов – Миранчук – Влашич? На сегодняшний день команда хорватского тренера Ивана Юрича занимает 10-е место в Серии А и вряд ли поднимется выше восьмого: отставание от замыкающих топ-7 «Ромы», «Аталанты» и «Лацио» составляет восемь очков. На остаток нынешнего сезона, очевидно, стоит задача удержаться в десятке, то есть выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате. А в будущем сезоне можно попробовать побороться за еврокубки, если получится сохранить в составе арендованных Миранчука и Влашича.

Так совпало, что и для Шомуродова, и для Миранчука с Влашичем переход в «Торино» – шаг назад в карьере. Но Алексею и Николе точно не о чем сожалеть. В игровой системе Юрича им комфортно, они раскрывают свои лучшие качества. Хорват с россиянином – самые результативные игроки «Торино» в этом сезоне Серии А. У Влашича четыре гола и две голевые передачи, у Миранчука — 3+2 по системе «гол+пас». При этом Алексей сыграл всего 11 матчей в чемпионате Италии, пропустив больше месяца из-за травмы.

Шомуродов, должно быть, разочарован своим периодом в «Роме». Он-то шёл к Моуринью, надеясь, что с такой трансферной ценой будет основным нападающим римлян. Поэтому наверняка был огорчён, когда вскоре после его перехода клуб подписал за € 40 млн Тэмми Абрахама.

«Поначалу было немного сложно принять переход Абрахама, но сейчас всё в порядке, – признавался Эльдор осенью 2021-го. – Я продолжаю работать на поле и могу играть с ним одновременно. Нас ещё не пробовали использовать как дуэт, но Моуринью знает, что я могу играть и на позиции вингера. Думаю, он попробует выпустить нас вместе позже».

Жозе Моуриньо и Эльдор Шомуродов Фото: Fabio Rossi/Getty Images

Однако Особенный, судя по всему, изначально видел Шомуродова лишь вторым номером в линии атаки. Он дал не так много шансов в основе нападающему из Узбекистана. Эльдор провёл 48 матчей за «Рому», а с первых минут – всего девять. Отсюда и невысокая результативность: у Шомуродова только шесть голов и шесть голевых передач. Забивал он, прямо скажем, не грандам: «Венеции» (дважды), «Сампдории», «Лечче», «Трабзонспору» и «Лудогорцу». После прихода в «Рому» Андреа Белотти, которого римляне подписали прошлым летом свободным агентом, Эльдор стал совсем не нужен Моуринью. Нападающему же надоело полировать скамейку.

В «Торино» всё должно быть по-иному. В некоторых матчах Юрич ставил на позицию центрфорварда Влашича или других штатных вингеров/хавбеков, так как оставался недоволен игрой профильных нападающих команды. Но это могли быть разовые акции, а не система. Атака без настоящих голеадоров страдает, эффективность самого Влашича на непривычной позиции снижается. Трансфер нападающего очень нужен «Торино», а работоспособный и исполнительный Шомуродов хорошо подойдёт под прессинг-модель Юрича.

Кажется, ещё не было такого, что команда из топ-лиги полностью строила свою атаку на экс-звёздах РПЛ. Посмотрим, как у Шомуродова, Влашича и Миранчука получится в «Торино», но проблем со взаимопониманием на поле у них точно быть не должно – эти трое смогут говорить на одном языке — русском. «Торино» становится ещё ближе российским болельщикам.