У Суареса хет-трик в дебютном матче за новый клуб. Луис уже выиграл трофей!

«Его качества не нуждаются в комментариях. Карьера, которую он сделал… Он игрок высокого уровня и находится на самой верхней ступеньке. Люди сомневаются в его уровне из-за его возраста, что несправедливо. Такой игрок, как он, превосходит свой возраст», – сказал полузащитник «Гремио» Лукас Лейва.

Речь про Луиса Суареса. Известный уругвайский нападающий теперь играет в бразильском «Гремио». И только что в своём дебютном матче он сделал хет-трик. В свойственной себе манере каждый раз моментально решал эпизод. Бил в касание, даже если мяч оказывался в воздухе, а потом традиционно целовал пальцы на правой руке с перебинтованной кистью.

Так «Гремио» выиграл региональный Суперкубок. Правда, соперником был скромный «Сан-Луис», который мало на что претендует даже в Серии D. Хотя это слабо волновало почти 50 тысяч зрителей, которые пришли именно на первый матч Суареса. После игры форвард сказал:



«Три гола – я не представлял себе такое. Это устанавливает очень высокий стандарт. Важно хорошо начать и чувствовать себя уверенно, чтобы команда нашла ритм и провела отличный сезон», – сказал новый девятый номер «Гремио», который унёс с поля не только трофей, но и футбольный мяч на память о хет-трике.



Суарес в последние годы запомнился вынужденным уходом из «Барселоны» в «Атлетико», с которым стал чемпионом и лучшим бомбардиром команды. В мае 2021 года кадры с плачущим Луисом облетели весь мир.

Луис Суарес Фото: Кадр из видео

В 2022 году Суарес дважды сменил клуб. В августе он вернулся в «Насьональ» – там, в академии, форвард когда-то сформировался, а затем в составе этой же команды дебютировал во взрослом футболе и выиграл чемпионат Уругвая. Когда Суарес оказался в родном клубе, на его презентацию пришли тысячи фанатов.

«Насьональ» вернул себе чемпионский титул, но краткосрочный контракт закончился, и Суарес отправился дальше. В последний день 2022 года стало официально известно о переходе форварда в «Гремио» – команду, которая не так давно (в 2017-м) выигрывала Кубок Либертадорес. Хотя последние два года клуб находился в Серии B и только теперь вернулся в чемпионат Бразилии.



Вряд ли «Гремио» в этом сезоне будет всерьёз претендовать на первую строчку в бразильской лиге, а вот Суарес – явно один из фаворитов на звание лучшего бомбардира чемпионата.