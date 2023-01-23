Какой же шедевр сотворил Бензема! Для Карима этот гол стал историческим

Прямо сейчас «Реал» играет на выезде в Бильбао с «Атлетиком». Первый тайм матча 18-го тура чемпионата Испании по сути казался будничным – но в его середине Карим Бензема сотворил настоящую красоту.

Первую половину стартового тайма «Атлетик» доминировал, атаковал ворота Тибо Куртуа, но забить не мог. А «Реал» при первом же полумоменте придумал гол. Благодаря грамотной подаче Вальверде в штрафную, самому необычному ассисту Асенсио в карьере и невероятному удару Бензема.

Француз в касание и с разворота приложился по с высоты летящему мячу – и всё это стоя практически спиной к воротам. Ну что за пластика у этого форварда! В касание и в дальний угол – красотища. Если прислушаться, на «Сан-Мамесе» начали скандировать «Карим! Карим! Карим!»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

До перерыва счёт в матче не изменился – отдыхать гости ушли в статусе ведущей в счёте команды. Вот что значит реализация. Королевская во всех смыслах. Кстати, этот гол стал 228-м для Бензема за «Реал» в Ла Лиге, по этому показателю он сравнялся с Раулем – впереди только Криштиану Роналду (311).



Прямо сейчас «Реал» и «Атлетик» играют второй тайм, за матчем в прямом эфире можно следить в онлайн-сервисе Оkko и в текстовом формате на «Чемпионате».