Какой же шедевр сотворил Бензема! Для Карима этот гол стал историческим

Прямо сейчас «Реал» играет на выезде в Бильбао с «Атлетиком». Первый тайм матча 18-го тура чемпионата Испании по сути казался будничным – но в его середине Карим Бензема сотворил настоящую красоту.
Первую половину стартового тайма «Атлетик» доминировал, атаковал ворота Тибо Куртуа, но забить не мог. А «Реал» при первом же полумоменте придумал гол. Благодаря грамотной подаче Вальверде в штрафную, самому необычному ассисту Асенсио в карьере и невероятному удару Бензема.
Француз в касание и с разворота приложился по с высоты летящему мячу – и всё это стоя практически спиной к воротам. Ну что за пластика у этого форварда! В касание и в дальний угол – красотища. Если прислушаться, на «Сан-Мамесе» начали скандировать «Карим! Карим! Карим!»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
До перерыва счёт в матче не изменился – отдыхать гости ушли в статусе ведущей в счёте команды. Вот что значит реализация. Королевская во всех смыслах. Кстати, этот гол стал 228-м для Бензема за «Реал» в Ла Лиге, по этому показателю он сравнялся с Раулем – впереди только Криштиану Роналду (311).
Прямо сейчас «Реал» и «Атлетик» играют второй тайм, за матчем в прямом эфире можно следить в онлайн-сервисе Оkko и в текстовом формате на «Чемпионате».
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