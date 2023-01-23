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«Атлетик» — «Реал», онлайн-трансляция матча чемпионата Испании, гол Карима Бензема, видео, 22 января 2023 года

Какой же шедевр сотворил Бензема! Для Карима этот гол стал историческим
Константин Кринский
Какой же шедевр сотворил Бензема! Видео
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«Реал» перекусил «Атлетик» в самое нужное время.

Прямо сейчас «Реал» играет на выезде в Бильбао с «Атлетиком». Первый тайм матча 18-го тура чемпионата Испании по сути казался будничным – но в его середине Карим Бензема сотворил настоящую красоту.

Испания - Примера. 18-й тур
22 января 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 24'   0:2 Кроос – 90'

Первую половину стартового тайма «Атлетик» доминировал, атаковал ворота Тибо Куртуа, но забить не мог. А «Реал» при первом же полумоменте придумал гол. Благодаря грамотной подаче Вальверде в штрафную, самому необычному ассисту Асенсио в карьере и невероятному удару Бензема.

Француз в касание и с разворота приложился по с высоты летящему мячу – и всё это стоя практически спиной к воротам. Ну что за пластика у этого форварда! В касание и в дальний угол – красотища. Если прислушаться, на «Сан-Мамесе» начали скандировать «Карим! Карим! Карим!»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

До перерыва счёт в матче не изменился – отдыхать гости ушли в статусе ведущей в счёте команды. Вот что значит реализация. Королевская во всех смыслах. Кстати, этот гол стал 228-м для Бензема за «Реал» в Ла Лиге, по этому показателю он сравнялся с Раулем – впереди только Криштиану Роналду (311).

Прямо сейчас «Реал» и «Атлетик» играют второй тайм, за матчем в прямом эфире можно следить в онлайн-сервисе Оkko и в текстовом формате на «Чемпионате».

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