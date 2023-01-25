10 голов за тайм! Уникальный матч в истории «Спартака»

Ровно 25 лет назад «Спартак» одержал самую крупную победу в своей истории. Случилась она не в матче чемпионата или Кубка России, а на международном турнире. 25 января 1998-го московская команда забила своему сопернику почти два десятка голов!

Проводившийся в те годы Кубок Содружества был отдушиной для болельщиков, скучавших по чемпионату СССР или просто по «живому» футболу в январе. «Спартак» Олега Романцева доминировал в России (шесть подряд золотых медалей с 1996-го по 2001-й), и на зимнем турнире конкуренцию москвичам могло составить только киевское «Динамо» Валерия Лобановского. Остальные успешно исполняли роли тренировочных стоек.

В 1998-м соперниками «Спартака» по группе стали минское «Динамо» из Беларуси, «Ереван» из Армении и «Вахш» из Таджикистана. Романцев признавался, что победа на Кубке Содружества – не самоцель для него. Перед стартом турнира тренер так отвечал на вопрос о своём отношении к соревнованию:

«Ранней весной нам придётся играть важные матчи на естественных полях, поэтому Кубок Содружества не вписывается в планы подготовки команды. В манеже повышается вероятность травм. Да и слишком много игр предстоит провести за короткий срок. Поэтому, если бы не Кубок Содружества, мы бы не стали планировать тренировки и игры в манеже, а выехали бы за рубеж. Но я понимаю, что это соревнование задумывалось не столько для участников, сколько для болельщиков. А раз так, мы не имеем права пропустить этот турнир чемпионов».

Олег Романцев. Фото конца 90-х Фото: Matthew Ashton/Getty Images

В общем-то, уже после 1-го тура стало понятно, что в спартаковском квартете будет явный аутсайдер – «Вахш». Хотя команда из Курган-Тюбе специально готовилась к турниру на собственной базе и провела три спарринга, результаты которых обнадёживали: три победы с общим счётом 10:1. Но на Кубке Содружества чемпион Таджикистана превратился из хищника в жертву.

В первом туре «Спартак» крупно победил минское «Динамо» со счётом 8:1, а «Вахш» был разгромлен «Ереваном» – 6:0. Впрочем, разве это разгром по сравнению с тем, что устроили команде из Курган-Тюбе чемпионы России? Хотя перед встречей с красно-белыми главный тренер «Вахша» Ураз Туракулов был настроен позитивно.

«Понимаю, что «Спартак» сильнее, но мои ребята без боя не сдадутся, – обещал Туракулов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Будем стараться как можно дольше сохранить свои ворота в неприкосновенности. Если пропустим меньше, чем от «Еревана», можно считать, что задачу мы выполнили».

У «Спартака» на ковёр ЛФК ЦСКА вышли вратарь Александр Филимонов, Дмитрий Ананко, Дмитрий Хлестов, Сергей Горлукович, Мирослав Ромащенко, Дмитрий Аленичев, Валерий Кечинов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко и Анатолий Канищев. Нападающий, перешедший из «Алании», и стал автором первых трёх голов. Канищев оформил хет-трик за 13 минут. До перерыва в воротах голкипера Асада Норова побывало ещё семь мячей. «Вахш» совсем не напоминал футбольную команду: с тем же эффектом можно было набрать игроков по объявлению из числа работавших в России граждан Таджикистана. Характерный эпизод – второй гол Канищева. Аленичев в чужой штрафной бросил играть и остановился, увидев, что мяч отлетел к защитнику, но соперник умудрился попасть в спартаковца. Анатолий забил в пустые ворота после рикошета.

Самым ярким получился восьмой гол в исполнении Ромащенко. Пусть и с рикошетом от штанги. Защитник «Спартака» послал мяч в сетку дальним ударом с лёта – попал метров с 30-35.

Во втором тайме голкипер «Вахша» Норов, пропустивший 10 голов, уступил место на поле другому вратарю Аслиддину Хабибуллаеву. Но и тот получил почти столько же – девять мячей. Спартаковцы играли красиво, забивали легко. У них после перерыва на поле появились вратарь Дмитрий Епифанов, Вадим Евсеев, Дмитрий Парфёнов, Алексей Мелёшин, Константин Головской, Олег Мусин и Луис Робсон. Бразилец заменил Канищева (тот оформил покер за тайм) и стал самым результативным игроком этого матча, наколотив пять мячей в течение 26 минут. Кечинов завершил игру с хет-триком, Титов и Ширко – с дублями, а у Ромащенко, Аленичева и Тихонова было по голу.

Редчайший случай: болельщики побеждающей команды покидают трибуны задолго до финального свистка. В матче «Спартак» – «Вахш» так и произошло, ведь некоторым зрителям было скучно смотреть на то, как играет одна команда. Интересно, что чемпион Таджикистана имел шанс уйти от сухого поражения. В концовке красно-белые расслабились и пропустили выход один на один. Однако Епифанов не дал состояться голу.

Тех болельщиков, кто помнил, насколько крепкой командой был «Памир» из Таджикистана в последних чемпионатах СССР, наверное, удивляла беспомощность «Вахша». К слову, клуб из Курган-Тюбе в своё время создавался как фарм-клуб «Памира». Но чего стоило ждать в конце 1990-х от команды из Таджикистана, где футболисты, как утверждалось, играли за $ 50-100 в месяц? «Вахш» проиграл и в 3-м туре минскому «Динамо», тем не менее всё же забив свой первый гол на турнире – 1:4.

Вдобавок сезон-1998 у «Вахша» просто не получился. Команда свалилась на восьмое место в чемпионате Таджикистана. Следующее золото, второе в истории клуба, удалось взять только в 2005 году под руководством Туракулова. Сегодня же не существует ни «Вахша», ни Курган-Тюбе. В 2018-м клуб был передан местным властям из-за финансовых трудностей и переименован в ФК «Хатлон». Город тоже переименовали – в Бохтар. Тренирует же бывший «Вахш» тот самый экс-вратарь Хабибуллаев, который пропустил девять мячей во втором тайме уникального матча Кубка Содружества.

«Спартак» турнир не выиграл – уступил в финале киевскому «Динамо» (0:1). Но победа над «Вахшем» остаётся крупнейшей в истории красно-белых. До этого рекордным был матч 1936 года, когда спартаковцы разгромили французскую команду, составленную из рабочих, со счётом 17:0.