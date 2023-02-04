Амрабат так рассчитывал на отъезд в Испанию, что потом пришлось извиняться.

«Так не делают в последний день рынка». Почему «Барса» не взяла полуфиналиста ЧМ-2022

«Барселона» так и не приобрела ни одного новичка в зимнее трансферное окно. При этом сине-гранатовых покинули защитник Эктор Бельерин (ушёл в лиссабонский «Спортинг») и нападающий Мемфис Депай (перебрался в «Атлетико»). Правда, в заключительные дни зимнего окна каталонцы рассчитывали укрепить среднюю линию полузащитником сборной Марокко Софьяном Амрабатом и защиту Хулианом Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси». И если с Араухо ситуация понятнее (директор «Барсы» заявил, что клуб опоздал с подачей документов на 18 секунд), то с Амрабатом всё запутаннее.

Почему клубы не договорились по трансферу

Испанские СМИ утверждают, что «Барса» была очень далека от заключения сделки, несмотря на желание футболиста. Амрабат ярко проявил себя на прошедшем чемпионате мира и привлёк внимание скаутов некоторых клубов.

Предполагалось, что после такого перформанса на турнире марокканец покинет «Фиорентину» и пойдёт на повышение. Но Софьян останется во Флоренции как минимум до конца сезона.

Почему же «Барселона» так и не смогла оформить сделку по переходу игрока? По информации Marca, всем процессом рулили агенты Амрабата. Они предложили футболиста «Барселоне» и рассчитывали, что испанский клуб возьмёт африканца в аренду с обязательным правом выкупа. Впрочем, «Барса» моментально отклонила такой вариант по причине возможных проблем с финансовым фэйр-плей.

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Агенты не успокоились и сделали второе предложение — аренда с необязательным правом выкупа или с опцией выкупа за меньшую сумму. Естественно, такой расклад пришёлся «Барселоне» по душе, но сделка не состоялась. Потому что представители «Фиорентины» до последнего момента ничего не знали о новом варианте! А когда узнали – пришли в ужас. «Так не делают в последний день рынка», — подметили в итальянском клубе.

Амрабата убрали из состава «Фиорентины», но вернули после его извинений

Сам Амрабат очень хотел оказаться на «Камп Ноу» и оказывал серьёзное давление на «Фиорентину». Полузащитник, узнав об интересе со стороны «Барселоны», не пришёл на утреннюю тренировку. Помимо этого, Софьян опубликовал пост в социальных сетях: «Дерзайте сейчас, будущее никому не обещано».

Однако «Фиорентина» не сдалась. Было понятно, что флорентийцы не отпустят важного игрока в том числе и потому, что не успеют найти замену за короткий временной промежуток.

Амрабат оказался в невыгодном положении, ведь его исключили из состава «Фиорентины». Правда, футболист быстро принёс извинения, и его выпустили на последние минуты в кубковой игре с «Торино» (2:1). Некоторые болельщики «Фиорентины» встретили появление марокканца свистом. Кстати, фанаты «Барселоны» создали в соцсетях хештег #freeAmrabat, призывая руководителей итальянского клуба отпустить игрока.

Софьян Амрабат Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Многое происходит в последний день рынка, — сказал спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде. — История с Амрабатом началась в 10 утра и закончилась в полночь. Он извинился и будет помогать команде до самого конца, потому что это настоящий воин. Мы сказали, что никого не отпустим, и мы сделали это. Я не буду комментировать поведение «Барселоны».

По информации Sky Sport, каталонский клуб предлагал «Фиорентине» € 4 млн за аренду Амрабата с правом выкупа за € 36 млн. Итальянский клуб ответил отказом, поскольку хотел сохранить полузащитника как минимум до лета. «Мы интересовались Амрабатом, — признал директор «Барселоны» Матеу Алемани. — Можно ли назвать это вариантом на будущее? Зимой мы сделали конкретное предложение, а летом — посмотрим».