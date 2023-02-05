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«Атлетико» — «Хетафе» — 1:1, гол Анхеля Корреа засчитан после замены игрока, видео, обзор матча, 4 февраля 2023, Примера

Футболист только после замены узнал, что забил гол! Уникальный случай в чемпионате Испании
Анатолий Романов
«Атлетико» — «Хетафе» — 1:1
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Игроки «Атлетико» поздравляли Корреа, когда тот уже уселся на скамейку запасных.

Ничего подобного и не припомнишь в топ-лигах Европы. В матче 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Хетафе» автором гола стал… заменённый игрок! Аргентинец Анхель Корреа вошёл в историю, а вместе с ним – судья Антонио Лаос.

Испания - Примера. 20-й тур
04 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 Корреа – 60'   1:1 Унал – 83'

У «Атлетико» в этом сезоне всё не то и не так. Команда Диего Симеоне вместо борьбы за титул с трудом цепляется за зону Лиги чемпионов, чувствуя, что под угрозой даже четвёртое место – «Бетис» и «Вильярреал» наступают на пятки. Казалось бы, в последних матчах Примеры дела стали налаживаться, но вот опять неудача. Мадридцы дома отдали два очка «Хетафе», который в предыдущих шести турах потерпел пять поражений и находился в зоне вылета.

«Атлетико» довольно слабо сыграл в атаке, по статистике xG даже уступил аутсайдеру – 0,86 момента против 1,19. В первом тайме команды совместными усилиями нанесли всего один удар в створ (это сделали хозяева), во втором получилось чуть лучше: «Атлетико» пробил в створ три раза, а «Хетафе» хватило для гола одного-единственного попадания.

На 60-й минуте случился тот самый курьёзный эпизод. Мадридцы провели хорошую атаку, Тома Лемар пробил по воротам, а Корреа преуспел на добивании. Но гол не был засчитан, поскольку судьи посчитали, что аргентинец залез в офсайд. Разочарованный таким поворотом событий Корреа тут же покинул поле – его заменил Янник Карраско.

Анхель присел на скамейку и вскоре узнал, что всё-таки стал автором гола! После изучения видеоповтора Лаос принял решение в пользу «Атлетико». Партнёры бросились обнимать заменённого Корреа, на котором поверх футболки была уже тёплая куртка. Выглядело это довольно комично. Теперь у «десятки» мадридцев пять голов в сезоне Примеры.

Тем не менее «Атлетико» не удержал минимальную победу. За 10 минут до конца игры «Хетафе» заработал пенальти. Рука Сауля остановила мяч после удара головой Борхи Майораля. 11-метровый реализовал Энес Унал: Ян Облак угадал, куда пробьёт турецкий форвард, но не дотянулся до мяча.

Унал, к слову, стал самым бьющим игроком в этом матче – он шесть раз пытался атаковать ворота «Атлетико». Для сравнения, у Альваро Мораты ноль ударов, а у Антуана Гризманна – всего два, и при этом 24 потери владения. Новичок «Атлетико» Мемфис Депай сыграл всего около 10 минут и снова не забил. Зато успел получить предупреждение за претензии в адрес арбитра.

«Это что-то очень редкое, – сказал Корреа, комментируя после матча свой гол в эфире DAZN. – На поле было странное чувство. Судьи зафиксировали офсайд, хотя их решение казалось сомнительным. Тренер предупредил о замене, и мне пришлось уйти. К счастью, гол засчитали».

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После ничьей мадридцам остаётся только сетовать на другое решение Лаоса. На исходе четверти часа игры Мората упал в штрафной «Хетафе» при попытке пробить головой, почувствовав, что защитник Джене прихватывает его руками. Хозяева могли получить право на пенальти, а Джене – вторую жёлтую карточку. Ассистенты с VAR поддержали мнение Лаоса, который в спорной ситуации не увидел повода для назначения 11-метрового и удаления. В равных составах «Атлетико» не был сильнее «Хетафе».

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