В чемпионате Англии случилось необъяснимое. Судьи забыли про офсайд в матче «Арсенала»

Лидер АПЛ снова потерял очки. Если неделю назад «Арсенал» уступил «Эвертону», то теперь сыграл дома вничью с «Брентфордом» – 1:1. При этом гол гостей оказался скандальным. Его просто нельзя было засчитывать.

Сомнения могли возникнуть уже в начале атаки, когда Пиннок, находясь в офсайде, блокировал Габриэла. Арбитры рассудили, что он не участвовал в эпизоде – спорное, но относительно понятное решение. Подобные моменты уже встречались много раз и вызывали дискуссии. По большому счёту это была мелочь на фоне того, что случилось дальше.

Офсайд Нёргора Фото: Кадр из трансляции

При втором темпе атаки всё тот же Пиннок выпрыгнул выше соперников и головой скинул мяч на Нёргора, который находился в офсайде. Тот моментально отдал голевую на Тони, и счёт сравнялся.

В интернете можно найти много людей, которые самостоятельно рисуют линии. Увы, на это невозможно ориентироваться. Официальная технология VAR делает это точнее. А ещё иногда имеют значение доли секунды – какой именно кадр взять. Однако, даже учитывая эти обстоятельства, офсайд получился достаточно существенный.

Судейская ошибка Фото: Кадр из трансляции

Самое удивительное, что VAR в этой ситуации не нарисовал линии. Их просто не было. Спустя несколько минут в трансляции дали повтор именно этого момента, но опять без офсайдных линий.

VAR ошибся, потому что сидящий у монитора арбитр Ли Мэйсон просто забыл нарисовать линии в этом эпизоде. Об этом рассказал представитель PGMOL Крис Фой. По его словам, судьи увлеклись разбором блокировки Габриэла, где было допустимо оставить решение арбитров в поле.

Позже PGMOL подтвердил, что гол был засчитан ошибочно из-за «человеческого фактора». Этот день стал вообще провальным для судейства в АПЛ. Дело в том, что «Челси» должен был заработать пенальти на 89-й минуте при счёте 1:1, но судья не обнаружил фол, и матч закончился вничью. В том эпизоде Соучек заблокировал мяч рукой. Арбитры посчитали, что она оказалось опорной, хотя как раз опорной была именно нога футболиста.

Блок со стороны Соучека Фото: Кадр из трансляции

Похожая ситуация случилась и у «Брайтона», который тоже сыграл вничью – 1:1. Хотя арбитры обязаны были засчитывать два гола команды. VAR умудрился нарисовать линии офсайда не по тому защитнику «Пэлас», который был ближе к воротам. PGMOL также признал ошибку.

Матч «Брайтона» Фото: Кадр из трансляции

Если в случае с рукой Соучека всё кажется однозначным, а просчёт можно списать на субъективность, то в случае с «Арсеналом» и «Брайтоном» произошла грубая техническая ошибка. Такие случаются в АПЛ всего несколько раз за сезон, а тут сразу две в одном туре.

Главный судья PGMOL Ховард Уэбб связался с «Арсеналом» и «Брайтоном» и официально признал ошибки в матчах.